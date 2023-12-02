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    Xiaomi 14 Ultra'nın batarya özellikleri sızdırıldı

    Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi 14 Ultra'nın batarya özellikleri sızdırıldı. İşte Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alacak cihazın beklenen özellikleri:
    Xiaomi 14 Ultra'nın batarya özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Xiaomi 14 serisinden Xiaomi 14 ve 14 Pro'yu piyasaya sürmüştü. Seriye yeni bir cihaz daha eklemeye hazırlanan şirket, şimdilerde Xiaomi 14 Ultra üzerinde çalışıyor. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen cihazın batarya özellikleri ise yakın bir zamanda ortaya çıktı.

    İşte 5.180mAh bataryaya sahip Xiaomi 14 Ultra'nın beklenen özellikleri:

    Daha önceki raporlar Xiaomi 14 Ultra'nın, 5.000 mAh bataryaya sahip Xiaomi 13 Ultra'dan daha fazla bataryaya sahip olacağı yönündeydi. Ancak tipster DigitalChatStation'ın yaptığı paylaşıma göre cihaz, selefine kıyasla benzer yani 5.180mAh batarya ile kutudan çıkacak. Ayrıca paylaşıma göre batarya 90W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz şarjla desteklenecek.

    Xiaomi 14 Ultra'nın batarya özellikleri sızdırıldı
    120Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç 2K AMOLED ekranla gelmesi beklenen cihaz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alacak. Ayrıca cihazın OIS'li 50MP Sony LYT-900 birincil sensör, 50MP ultra geniş açılı lens, 50MP telefoto lens ve dördüncü bir Sony LYT900 sensöründen oluşan dörtlü bir kamera kurulumuyla kutudan çıkabilir.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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