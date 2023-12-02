Xiaomi 14 Ultra'nın batarya özellikleri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Xiaomi 14 serisinden Xiaomi 14 ve 14 Pro'yu piyasaya sürmüştü. Seriye yeni bir cihaz daha eklemeye hazırlanan şirket, şimdilerde Xiaomi 14 Ultra üzerinde çalışıyor. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen cihazın batarya özellikleri ise yakın bir zamanda ortaya çıktı.

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İşte 5.180mAh bataryaya sahip Xiaomi 14 Ultra'nın beklenen özellikleri:

Daha önceki raporlar Xiaomi 14 Ultra'nın, 5.000 mAh bataryaya sahip Xiaomi 13 Ultra'dan daha fazla bataryaya sahip olacağı yönündeydi. Ancak tipster DigitalChatStation'ın yaptığı paylaşıma göre cihaz, selefine kıyasla benzer yani 5.180mAh batarya ile kutudan çıkacak. Ayrıca paylaşıma göre batarya 90W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz şarjla desteklenecek.

120Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç 2K AMOLED ekranla gelmesi beklenen cihaz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alacak. Ayrıca cihazın OIS'li 50MP Sony LYT-900 birincil sensör, 50MP ultra geniş açılı lens, 50MP telefoto lens ve dördüncü bir Sony LYT900 sensöründen oluşan dörtlü bir kamera kurulumuyla kutudan çıkabilir.

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