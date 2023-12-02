Xiaomi 14 Ultra'nın batarya özellikleri sızdırıldı

İşte 5.180mAh bataryaya sahip Xiaomi 14 Ultra'nın beklenen özellikleri:
Daha önceki raporlar Xiaomi 14 Ultra'nın, 5.000 mAh bataryaya sahip Xiaomi 13 Ultra'dan daha fazla bataryaya sahip olacağı yönündeydi. Ancak tipster DigitalChatStation'ın yaptığı paylaşıma göre cihaz, selefine kıyasla benzer yani 5.180mAh batarya ile kutudan çıkacak. Ayrıca paylaşıma göre batarya 90W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz şarjla desteklenecek.
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.