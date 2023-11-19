OnePlus 12'nin küresel varyantı, NBTC sertifikası aldı: İşte beklenen özellikler

İşte OnePlus 12 küresel varyantın beklenen özellikleri:
CPH2581 model numaralı OnePlus 12'nin global versiyonu, yakın bir zamanda NBTC sertifikasyon sitesinde ortaya çıktı. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci tarafından desteklenecek cihaz, 50W kablosuz şarj ve 100W hızlı şarj desteğine sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.