OnePlus 12'nin küresel varyantı, NBTC sertifikası aldı: İşte beklenen özellikler

Yakın bir zamanda piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus 12'nin küresel varyantı, NBTC sertifika sitesinde listelendi. İşte liste sayesinde bazı özellikleri de ortaya çıkan cihazın detayları: