Xiaomi 14'ün bir özelliği daha açıklandı: Oyuncuları sevindirecek

Xiaomi 14 serisinin bir özelliği daha netleşti
Kaçıranlar için hem Xiaomi 14 hem de Xiaomi 14 Pro, Qualcomm'un en yeni amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç alacak. Bugün Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda ise Xiaomi, akıllı telefonların yepyeni bir VC Soğutma Sistemine sahip olacağını duyurdu. Öyle ki Çinli dev, ısı transferi söz konusu olduğunda üç kata kadar artış elde etmeyi başarmış.
Xiaomi 14 ve 14 Pro beklenen özellikler
Mevcut raporlara göre Xiaomi 14, ön yüzünde 1-120Hz yenileme hızı ve 3.000 nit parlaklık sunan 6,36 inç 12 bit C8 OLED ekranla tanıtılacak. Xiaomi 14 Pro'nun ise, benzer özellikleri korurken 6,7 inç Micro Quad Kavisli ekrana sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca selefinden çok daha ince 1mm çerçeve kalınlığı ile karşılaşacağız.
Her iki telefonun LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 3'den güç alacağı halihazırda doğrulandı. Bu kuruluma ise Xiaomi 14 özelinde 90W hızlı şarj sunan 4.600mAh, Xiaomi 14 Pro'da ise 120W şarj ve 4.860 mAh pil paketi eşlik edecek.
Kamera bölümünde Xiaomi 14, üçlü kamera modülünde 50MP OV50H birincil sensöre sahip olacak. 14 Pro ise, benzer kurulumda 1 inçlik Sony IMX9XX serisi sensörden güç alacak. Ayrıca her iki telefon, geliştirilmiş kullanıcı arayüzü, özellikler ve daha iyi performans sunacak Android 14 tabanlı HyperOS arayüzü ile geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.