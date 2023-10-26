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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 14'ün bir özelliği daha açıklandı: Oyuncuları sevindirecek

    Xiaomi 14 ve 14 Pro için geri sayım resmen başladı. Son olarak lansmana sayılır günler kala, akıllı telefonların bir özelliği daha gün yüzüne çıktı. Bu defa oyuncuları sevindirecek.
    Xiaomi 14'ün bir özelliği daha açıklandı: Oyuncuları sevindirecek Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Xiaomi 14 serisinin özelliklerinden tasarımına kadar birçok sızıntı paylaşıldı. Bu bağlamda telefonların lansman tarihi yaklaşırken, artık bazı ayrıntıların doğrulandığını görüyoruz. Son bilgilere göre Xiaomi 14 ve 14 Pro, termal verimliliği artıracak yeni bir soğutma çözümü sunacak. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım...

    Xiaomi 14 serisinin bir özelliği daha netleşti

    Kaçıranlar için hem Xiaomi 14 hem de Xiaomi 14 Pro, Qualcomm'un en yeni amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç alacak. Bugün Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda ise Xiaomi, akıllı telefonların yepyeni bir VC Soğutma Sistemine sahip olacağını duyurdu. Öyle ki Çinli dev, ısı transferi söz konusu olduğunda üç kata kadar artış elde etmeyi başarmış.

    Xiaomi 14'ün bir özelliği daha açıklandı: Oyuncuları sevindirecek Tam Boyutta Gör
    Bu noktada Xiaomi, ''Halka Şeklinde'' tek yönlü sirkülasyon tasarımına geçiş yapmaya hazırlanıyor. Nitekim tanıtım görüntüleri, 60 FPS'de gerçekleştirilen 30 dakikalık Genshin Impact testlerinde telefonun 43,2 derece sıcaklığa ulaştığını gösteriyor. 

    Xiaomi 14 ve 14 Pro beklenen özellikler

    Mevcut raporlara göre Xiaomi 14, ön yüzünde 1-120Hz yenileme hızı ve 3.000 nit parlaklık sunan 6,36 inç 12 bit C8 OLED ekranla tanıtılacak. Xiaomi 14 Pro'nun ise, benzer özellikleri korurken 6,7 inç Micro Quad Kavisli ekrana sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca selefinden çok daha ince 1mm çerçeve kalınlığı ile karşılaşacağız. 

    Her iki telefonun LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 3'den güç alacağı halihazırda doğrulandı. Bu kuruluma ise Xiaomi 14 özelinde 90W hızlı şarj sunan 4.600mAh, Xiaomi 14 Pro'da ise 120W şarj ve 4.860 mAh pil paketi eşlik edecek.

    Kamera bölümünde Xiaomi 14, üçlü kamera modülünde 50MP OV50H birincil sensöre sahip olacak. 14 Pro ise, benzer kurulumda 1 inçlik Sony IMX9XX serisi sensörden güç alacak. Ayrıca her iki telefon, geliştirilmiş kullanıcı arayüzü, özellikler ve daha iyi performans sunacak Android 14 tabanlı HyperOS arayüzü ile geliyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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