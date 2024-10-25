Xiaomi 15’in oyun performansı sızdırıldı: Sonuçlar oldukça etkileyici

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Xiaomi 15 serisi, 29 Ekim’de piyasaya sürülmeye hazırlanırken, cihazın performansına dair önemli bilgiler duyumcu Digital Chat Station tarafından paylaşıldı. Standart Xiaomi 15 modelini benchmark testlerinde değerlendiren duyumcu, cihazın performans sonuçlarını ve çeşitli oyunlardaki yeteneklerini gözler önüne serdi. Aynı zamanda Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 işletim sistemine de ilk bakış yapıldı.

Xiaomi 15 serisinin üst düzey donanım özellikleri, Snapdragon 8 Elite işlemci, 16 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama kapasitesiyle dikkat çekiyor. Geekbench 6 testlerinde cihaz, tek çekirdek performansında 3080 puan, çoklu çekirdek performansında ise 9475 puan elde etti. 3DMark Steel Nomad Light testinde ise 2530 puanla ortalama 18.74 fps kare hızına ulaştı.

Oyun performansı açısından Xiaomi 15, Honor of Kings gibi popüler mobil oyunlarda kare hızını yaklaşık 119.8 fps seviyesinde tutarak etkileyici bir performans sergiliyor ve sadece 3.65W güç harcıyor. Donanımı oldukça zorlayan Genshin Impact’te ise 59.9 fps’yi stabil bir şekilde korurken 4.08W enerji tüketiyor. Star Iron oyununda ise ortalama 59.8 fps’ye ulaşıyor ve bu sırada 4.53W güç harcıyor.

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Snapdragon 8 Elite işlemciye sahip Xiaomi 15, duyumcuya göre hem kare hızı hem de enerji verimliliği açısından Dimensity 9400’ü geride bırakıyor. Ayrıca bir önceki nesil Snapdragon 8G3’e kıyasla sıcaklık kontrolünde de önemli avantajlar sunarak uzun süreli oyun performansını koruyor.

Xiaomi’nin yeni HyperOS 2.0 işletim sistemi de dikkat çeken yenilikler arasında. Sistem akıcılığı konusunda belirgin bir gelişme olduğu ifade edilirken, daha hızlı açılma süreleri ve çeşitli kullanıcı arayüzü öğelerinde geçiş animasyonları ile daha pürüzsüz bir deneyim sunuluyor.

Xiaomi 15 serisinin diğer özelliklerine bakıldığında, standart modelin 6.36 inç düz AMOLED ekrana, Pro modelin ise daha büyük 6.78 inç kavisli ve 120Hz yenileme hızına sahip bir ekrana sahip olduğu görülüyor. Pro modelin ayrıca Dolby Vision gibi gelişmiş ekran özelliklerini desteklediği belirtiliyor.

Pro modelde kullanılacak 6000 mAh kapasiteli silikon-karbon anot bataryaya dair söylentiler olsa da bu bilgi henüz doğrulanmadı. Öte yandan, Pro modelin 80W hızlı şarj desteği sunduğu bir önceki sızıntılarla öne çıkan bilgilerden biri.

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