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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 15 Pro'nun pil kapasitesi ortaya çıktı: Daha verimli olacak

    Bu yılın sonlarında tanıtılacak Xiaomi 15 serisi ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Şimdi de Xiaomi 15 Pro'nun pil ve hızlı şarj özellikleri ortaya çıktı. İşte detaylar...
    Xiaomi 15 Pro pil ömrü ile şaşırtabilir: İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki Ekim ayında piyasaya çıkacak Xiaomi 15 serisi hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere yeni nesil telefonlar, önemli tasarımsal yenilikler ve gelişmiş kamera sensörleri ile karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz saatlerde ise Digital Chat Station, Xiaomi 15 Pro'nun pil ve şarj yeteneklerini paylaştı. 

    Hız düşerken kapasite artıyor

    Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi 15 Pro, 100W hızlı şarj ile eşleştirilen 5.400mAh pil kapasitesine sahip olacak. Kıyaslamak gerekirse, bir önceki model Xiaomi 14 Pro, 4.880mAh pil ve 120W hızlı şarj desteğiyle tanıtılmıştı. Dolayısıyla toplam kapasitede kayda değer bir artış olacak. Üstelik sızıntı kaynağı, Xiaomi 15 Pro'nun mühendislik prototipinin şu anda 120W kablolu şarj kullandığını belirtti. Ancak, termal yönetim endişeleri nedeniyle nihai üründe 100W'a düşülmesi muhtemel görünüyor.

    Diğer detaylara gelirsek, Xiaomi 15 Pro ön yüzünde 2K mikro kavisli ekranla gelecek. Ayrıca bu ekranda optik parmak izi okuyucusundan ultrasonik okuyucuya geçiş yapıldığını göreceğiz. Böylece daha hızlı ve güvenli kilit açmak mümkün olacak. Kamera tarafında ise geniş diyafram açıklığına sahip 50MP ana sensör yer alacak. 

    Ancak kameranın Xiaomi 14 Pro'nun aksine değişken diyafram aralığı sunmayacağını iddia ediyor. Ek olarak 50 MP çözünürlüğünde 3x yakınlaştırma yapabilen periskop kameranın yer alacağını belirtiyor. Bunun yanında telefonun çok ince çerçevelere (0,6 mm) ve uydu iletişimi özelliğine de sahip olacağı belirtiliyor. 

    Xiaomi 15 Pro, Qualcomm'un karasal olmayan ağlar (NTN) uydu iletişim desteğiyle entegre edilen ilk 5G modemi olan Snapdragon X80 sayesinde iki yönlü mesajlaşma özelliğini de destekleyebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 1 gün önce

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    H
    Halilcv 4 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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