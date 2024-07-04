Xiaomi 15 Pro'nun pil kapasitesi ortaya çıktı: Daha verimli olacak

Hız düşerken kapasite artıyor
Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi 15 Pro, 100W hızlı şarj ile eşleştirilen 5.400mAh pil kapasitesine sahip olacak. Kıyaslamak gerekirse, bir önceki model Xiaomi 14 Pro, 4.880mAh pil ve 120W hızlı şarj desteğiyle tanıtılmıştı. Dolayısıyla toplam kapasitede kayda değer bir artış olacak. Üstelik sızıntı kaynağı, Xiaomi 15 Pro'nun mühendislik prototipinin şu anda 120W kablolu şarj kullandığını belirtti. Ancak, termal yönetim endişeleri nedeniyle nihai üründe 100W'a düşülmesi muhtemel görünüyor.
Diğer detaylara gelirsek, Xiaomi 15 Pro ön yüzünde 2K mikro kavisli ekranla gelecek. Ayrıca bu ekranda optik parmak izi okuyucusundan ultrasonik okuyucuya geçiş yapıldığını göreceğiz. Böylece daha hızlı ve güvenli kilit açmak mümkün olacak. Kamera tarafında ise geniş diyafram açıklığına sahip 50MP ana sensör yer alacak.
Ancak kameranın Xiaomi 14 Pro'nun aksine değişken diyafram aralığı sunmayacağını iddia ediyor. Ek olarak 50 MP çözünürlüğünde 3x yakınlaştırma yapabilen periskop kameranın yer alacağını belirtiyor. Bunun yanında telefonun çok ince çerçevelere (0,6 mm) ve uydu iletişimi özelliğine de sahip olacağı belirtiliyor.
Xiaomi 15 Pro, Qualcomm'un karasal olmayan ağlar (NTN) uydu iletişim desteğiyle entegre edilen ilk 5G modemi olan Snapdragon X80 sayesinde iki yönlü mesajlaşma özelliğini de destekleyebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://t.me/hamster_kombat_boT/start?startapp=kentId431794451
https://t.me/pandastic_bot?start=REFTRZ1954 Bedava Dolar Kazan Binance onaylı
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.