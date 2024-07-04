Xiaomi 15 Pro'nun pil kapasitesi ortaya çıktı: Daha verimli olacak

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki Ekim ayında piyasaya çıkacak Xiaomi 15 serisi hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere yeni nesil telefonlar, önemli tasarımsal yenilikler ve gelişmiş kamera sensörleri ile karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz saatlerde ise Digital Chat Station, Xiaomi 15 Pro'nun pil ve şarj yeteneklerini paylaştı.

Hız düşerken kapasite artıyor

Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi 15 Pro, 100W hızlı şarj ile eşleştirilen 5.400mAh pil kapasitesine sahip olacak. Kıyaslamak gerekirse, bir önceki model Xiaomi 14 Pro, 4.880mAh pil ve 120W hızlı şarj desteğiyle tanıtılmıştı. Dolayısıyla toplam kapasitede kayda değer bir artış olacak. Üstelik sızıntı kaynağı, Xiaomi 15 Pro'nun mühendislik prototipinin şu anda 120W kablolu şarj kullandığını belirtti. Ancak, termal yönetim endişeleri nedeniyle nihai üründe 100W'a düşülmesi muhtemel görünüyor.

Diğer detaylara gelirsek, Xiaomi 15 Pro ön yüzünde 2K mikro kavisli ekranla gelecek. Ayrıca bu ekranda optik parmak izi okuyucusundan ultrasonik okuyucuya geçiş yapıldığını göreceğiz. Böylece daha hızlı ve güvenli kilit açmak mümkün olacak. Kamera tarafında ise geniş diyafram açıklığına sahip 50MP ana sensör yer alacak.

Ancak kameranın Xiaomi 14 Pro'nun aksine değişken diyafram aralığı sunmayacağını iddia ediyor. Ek olarak 50 MP çözünürlüğünde 3x yakınlaştırma yapabilen periskop kameranın yer alacağını belirtiyor. Bunun yanında telefonun çok ince çerçevelere (0,6 mm) ve uydu iletişimi özelliğine de sahip olacağı belirtiliyor.

Xiaomi 15 yakında geliyor: İşte beklenen özellikler 1 gün önce eklendi

Xiaomi 15 Pro, Qualcomm'un karasal olmayan ağlar (NTN) uydu iletişim desteğiyle entegre edilen ilk 5G modemi olan Snapdragon X80 sayesinde iki yönlü mesajlaşma özelliğini de destekleyebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Xiaomi 15 Pro pil ömrü ile şaşırtabilir: İşte nedeni