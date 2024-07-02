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    Xiaomi 15 yakında geliyor: İşte beklenen özellikler

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Xiaomi 15 ve 15 Pro artık netleşmeye başlıyor. Amiral gemisi telefonlar, Snapdragon 8 Gen 4, 50MP üçlü kamera ve daha fazlasıyla geliyor.
    Xiaomi 15 yakında geliyor: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin bu yılın sonlarına doğru tanıtacağı 15 serisi hakkında bilgiler şimdiden gelmeye başladı. Bildiğiniz üzere yeni nesil telefonlar, önemli tasarımsal yenilikler ve gelişmiş kamera sensörleri ile karşımıza çıkacak. Bugünse serinin standart modeli Xiaomi 15 ile ilgili bazı yeni sızıntılar var. İşte tüm bildiklerimiz...

    Xiaomi 15 beklenen özellikler

    Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre Xiaomi 15, önceki modelden daha küçük ve daha düz bir ekranla gelecek. Üstelik bu ekranın 1.5K ekran çözünürlüğü ve ultrasonik parmak izi tarayıcısı sunacağı belirtiliyor. Daha önceki modellere baktığımızda, genellikle Pro modeller QHD+ ekran, standart sütümler ise FHD+ ekranla karşımıza çıkıyordu. Dolayısıyla Xiaomi 15 ve 15 Pro arasında da benzer bir ayrımla karşılaşabiliriz. 

    Xiaomi 15 ve 15 Pro'daki en büyük güncelleme, Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti olacak. Öyle ki yeni telefonların Snapdragon 8 Gen 4’ü kullanan ilk cihazlar olacağı konuşuluyor. Telefonun arkasında ise, geniş diyafram açıklığına sahip 50MP birincil kamera bulunacak. Bu da önceki modele kıyasla biraz daha iyi olabileceği anlamına geliyor. 

    Standart Xiaomi 15 hakkındaki bilgilerimiz bu kadar. Xiaomi'nin mevcut yol haritasına göre, telefonların Ekim ayında tanıtıldığını ve önümüzdeki yılın başında küresel olarak piyasaya sürüldüğünü görebiliriz. Dolayısıyla, Xiaomi 15'in küresel pazara ulaşması için biraz daha beklemeniz gerekecek.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 1 saat önce

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    H
    Halilcv 2 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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