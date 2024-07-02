Xiaomi 15 yakında geliyor: İşte beklenen özellikler

Xiaomi 15 beklenen özellikler
Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre Xiaomi 15, önceki modelden daha küçük ve daha düz bir ekranla gelecek. Üstelik bu ekranın 1.5K ekran çözünürlüğü ve ultrasonik parmak izi tarayıcısı sunacağı belirtiliyor. Daha önceki modellere baktığımızda, genellikle Pro modeller QHD+ ekran, standart sütümler ise FHD+ ekranla karşımıza çıkıyordu. Dolayısıyla Xiaomi 15 ve 15 Pro arasında da benzer bir ayrımla karşılaşabiliriz.
Xiaomi 15 ve 15 Pro'daki en büyük güncelleme, Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti olacak. Öyle ki yeni telefonların Snapdragon 8 Gen 4’ü kullanan ilk cihazlar olacağı konuşuluyor. Telefonun arkasında ise, geniş diyafram açıklığına sahip 50MP birincil kamera bulunacak. Bu da önceki modele kıyasla biraz daha iyi olabileceği anlamına geliyor.
Standart Xiaomi 15 hakkındaki bilgilerimiz bu kadar. Xiaomi'nin mevcut yol haritasına göre, telefonların Ekim ayında tanıtıldığını ve önümüzdeki yılın başında küresel olarak piyasaya sürüldüğünü görebiliriz. Dolayısıyla, Xiaomi 15'in küresel pazara ulaşması için biraz daha beklemeniz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.