Xiaomi 15 yakında geliyor: İşte beklenen özellikler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin bu yılın sonlarına doğru tanıtacağı 15 serisi hakkında bilgiler şimdiden gelmeye başladı. Bildiğiniz üzere yeni nesil telefonlar, önemli tasarımsal yenilikler ve gelişmiş kamera sensörleri ile karşımıza çıkacak. Bugünse serinin standart modeli Xiaomi 15 ile ilgili bazı yeni sızıntılar var. İşte tüm bildiklerimiz...

Xiaomi 15 beklenen özellikler

Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre Xiaomi 15, önceki modelden daha küçük ve daha düz bir ekranla gelecek. Üstelik bu ekranın 1.5K ekran çözünürlüğü ve ultrasonik parmak izi tarayıcısı sunacağı belirtiliyor. Daha önceki modellere baktığımızda, genellikle Pro modeller QHD+ ekran, standart sütümler ise FHD+ ekranla karşımıza çıkıyordu. Dolayısıyla Xiaomi 15 ve 15 Pro arasında da benzer bir ayrımla karşılaşabiliriz.

Xiaomi 15 ve 15 Pro'daki en büyük güncelleme, Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti olacak. Öyle ki yeni telefonların Snapdragon 8 Gen 4’ü kullanan ilk cihazlar olacağı konuşuluyor. Telefonun arkasında ise, geniş diyafram açıklığına sahip 50MP birincil kamera bulunacak. Bu da önceki modele kıyasla biraz daha iyi olabileceği anlamına geliyor.

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Standart Xiaomi 15 hakkındaki bilgilerimiz bu kadar. Xiaomi'nin mevcut yol haritasına göre, telefonların Ekim ayında tanıtıldığını ve önümüzdeki yılın başında küresel olarak piyasaya sürüldüğünü görebiliriz. Dolayısıyla, Xiaomi 15'in küresel pazara ulaşması için biraz daha beklemeniz gerekecek.

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