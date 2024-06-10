Xiaomi 15 Pro yeni bir kamerayla geliyor: 14 Ultra'ya benzeyecek

Xiaomi 15 Pro kamera özellikleri
Kaçıranlar için daha önce Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun, arka yüzeyinde 1/1,3" sensör boyutuna sahip özelleştirilmiş bir 50MP OmniVision kameraya sahip olacağı belirtilmişti. Ancak Xiaomi, temel ve Pro model arasında daha büyük bir yükseltme planlıyor olabilir. Yeni bir sızıntıya göre, Xiaomi 15 Pro'nun arkasında üç adet 50MP kamera yer alacak. Birincil kamera olarak da, 1" boyutlarında OmniVision OV50K sensörüne işaret edildi.
Bu da, Xiaomi 14 Pro'daki OVX9000 sensörüne kıyasla önemli bir iyileştirme olacak. Bunun yanında ise selefinde bulunan Samsung ISOCELL JN1'e (1/2.76 inç) kıyasla Sony IMX882 3x telefoto (1/1.95 inç) modülü ve 50MP ultra geniş sensörle karşılaşacağız. IMX882, kırpılmış görüntülerde OmniVision OV64B'ye kıyasla biraz daha düşük çözünürlüğe sahip olsa da, çok daha iyi güç tüketimi ve özelliklere sahip olduğu belirtiliyor.
Sızıntıda bu özelliklere değinilmedi. Ancak Lecia'nın kamera optimizasyonlarına destek getirmesi muhtemel. Xiaomi 15 Pro hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Daha önceki sızıntılar ise serinin ultrasonik parmak izi tarayıcı ve Snapdragon 8 Gen 4 ile güncelleneceği yönündeydi. Ayrıca Xiaomi 15 Pro'nun 2K OLED Panel, 5.000mAh pil, uydu iletişimi özelliğine de sahip olacağı belirtiliyor.
Üstelik Qualcomm'un karasal olmayan ağlar (NTN) uydu iletişim desteğiyle entegre edilen ilk 5G modemi olan Snapdragon X80 sayesinde iki yönlü mesajlaşma özelliğini de destekleyebilir.Kaynakça https://playfuldroid.com/xiaomi-15-pro-camera-specifications-leaked-well-before-launch/ https://www.gsmarena.com/xiaomi_15_pro_to_come_with_better_50_mp_cameras-news-63206.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.