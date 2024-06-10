Xiaomi 15 Pro yeni bir kamerayla geliyor: 14 Ultra'ya benzeyecek

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Tam Boyutta Gör Önümüzdeki Ekim ayında piyasaya çıkacak Xiaomi 15 serisi hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere yeni nesil telefonlar, önemli tasarımsal yenilikler ve gelişmiş kamera sensörleri ile karşımıza çıkacak. Bugünse Xiaomi 15 Pro ile ilgili bazı sızıntılar var. Serinin Pro modeli, 1" boyutlarında birincil kamerayla geliyor.

Xiaomi 15 Pro kamera özellikleri

Kaçıranlar için daha önce Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun, arka yüzeyinde 1/1,3" sensör boyutuna sahip özelleştirilmiş bir 50MP OmniVision kameraya sahip olacağı belirtilmişti. Ancak Xiaomi, temel ve Pro model arasında daha büyük bir yükseltme planlıyor olabilir. Yeni bir sızıntıya göre, Xiaomi 15 Pro'nun arkasında üç adet 50MP kamera yer alacak. Birincil kamera olarak da, 1" boyutlarında OmniVision OV50K sensörüne işaret edildi.

Bu da, Xiaomi 14 Pro'daki OVX9000 sensörüne kıyasla önemli bir iyileştirme olacak. Bunun yanında ise selefinde bulunan Samsung ISOCELL JN1'e (1/2.76 inç) kıyasla Sony IMX882 3x telefoto (1/1.95 inç) modülü ve 50MP ultra geniş sensörle karşılaşacağız. IMX882, kırpılmış görüntülerde OmniVision OV64B'ye kıyasla biraz daha düşük çözünürlüğe sahip olsa da, çok daha iyi güç tüketimi ve özelliklere sahip olduğu belirtiliyor.

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Sızıntıda bu özelliklere değinilmedi. Ancak Lecia'nın kamera optimizasyonlarına destek getirmesi muhtemel. Xiaomi 15 Pro hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Daha önceki sızıntılar ise serinin ultrasonik parmak izi tarayıcı ve Snapdragon 8 Gen 4 ile güncelleneceği yönündeydi. Ayrıca Xiaomi 15 Pro'nun 2K OLED Panel, 5.000mAh pil, uydu iletişimi özelliğine de sahip olacağı belirtiliyor.

Üstelik Qualcomm'un karasal olmayan ağlar (NTN) uydu iletişim desteğiyle entegre edilen ilk 5G modemi olan Snapdragon X80 sayesinde iki yönlü mesajlaşma özelliğini de destekleyebilir.

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Xiaomi 15 Pro yeni bir kamerayla geliyor: 14 Ultra'ya benzeyecek