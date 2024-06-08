Xiaomi Mix Fold 4 artık resmi: Neler bekleniyor?

Xiaomi Mix Fold 4 artık resmi
Uzun zamandır gündemde olan Xiaomi Mix Fold 4'ün bu yıl bitmeden satışa çıkması bekleniyor. Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) yapılan başvuruda ise, Mix Fold 4'ün 24072PX77C model numarasına sahip olacağı ortaya çıktı. Üstelik bu belgelerde, eMBB 5G teknolojisi ve Tiantong uydu bağlantısı desteğine işaret ediliyor.
Bunun da önceki nesil mobil ağlara kıyasla daha yüksek veri hızları ve daha düşük gecikme süresi anlamına geldiğini hatırlatalım. Daha önceki raporlara göre Mix Fold 4, Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle güçlendirilecek ve 5000mAh (2390mAh + 2485mAh) bataryaya sahip olacak. Hatırlayacak olursak Mix Fold 3, 67W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj sunuyordu. Yeni modelde ise 100W şarj hızına çıkılması bekleniyor.
Piyasadaki en ince katlanabilir telefonlardan biri olacağı söylenen Mix Fold 4, önceki modele benzer şekilde 5X periskop telefoto içeren 50MP dörtlü kamera kurulumundan güç alacak. Son sızıntılar isei ana sensör ve ultra geniş sensörün sırasıyla OmniVision OV50E ve OV13B olacağı yönünde. 2x ve 5x telefoto modülleri ise sırasıyla OmniVision OV60A ve ISOCELL S5K3K1 olacak. Şu an için Xiaomi Mix Fold 4 hakkında bilinenler bu kadar. Ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.