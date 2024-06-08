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    Xiaomi Mix Fold 4 artık resmi: Neler bekleniyor?

    Xiaomi'nin bir süredir üstünde çalıştığı bilinen Xiaomi Mix Fold 4 için yeni bilgiler ortaya çıktı. Katlanabilir telefon sertifikasyon sitelerinde görünmeye başladı. İşte detaylar...
    Xiaomi Mix Fold 4 artık resmi: Neler bekleniyor? Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Xiaomi, şimdilerede yeni katlanabilir cihazları Mix Flip ve Mix Fold 4 üzerinde çalışıyor. Geçmiş sızıntılar Mix Flip'in Xiaomi 14 Ultra ile birlikte, Mix Fold 4'ün ise yılın ikinci çeyreğinde tanıtılabileceğini ortaya çıkarmıştı. Geçtiğimiz saatlerde de Xiaomi Mix Fold 4, sertifikasyon sitelerinde görünmeye başladı. 

    Xiaomi Mix Fold 4 artık resmi

    Uzun zamandır gündemde olan Xiaomi Mix Fold 4'ün bu yıl bitmeden satışa çıkması bekleniyor. Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) yapılan başvuruda ise, Mix Fold 4'ün 24072PX77C model numarasına sahip olacağı ortaya çıktı. Üstelik bu belgelerde, eMBB 5G teknolojisi ve Tiantong uydu bağlantısı desteğine işaret ediliyor.

    Bunun da önceki nesil mobil ağlara kıyasla daha yüksek veri hızları ve daha düşük gecikme süresi anlamına geldiğini hatırlatalım. Daha önceki raporlara göre Mix Fold 4, Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle güçlendirilecek ve 5000mAh (2390mAh + 2485mAh) bataryaya sahip olacak. Hatırlayacak olursak Mix Fold 3, 67W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj sunuyordu. Yeni modelde ise 100W şarj hızına çıkılması bekleniyor.

    Piyasadaki en ince katlanabilir telefonlardan biri olacağı söylenen Mix Fold 4, önceki modele benzer şekilde 5X periskop telefoto içeren 50MP dörtlü kamera kurulumundan güç alacak. Son sızıntılar isei ana sensör ve ultra geniş sensörün sırasıyla OmniVision OV50E ve OV13B olacağı yönünde. 2x ve 5x telefoto modülleri ise sırasıyla OmniVision OV60A ve ISOCELL S5K3K1 olacak. Şu an için Xiaomi Mix Fold 4 hakkında bilinenler bu kadar. Ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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