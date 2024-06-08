Xiaomi Mix Fold 4 artık resmi: Neler bekleniyor?

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Xiaomi, şimdilerede yeni katlanabilir cihazları Mix Flip ve Mix Fold 4 üzerinde çalışıyor. Geçmiş sızıntılar Mix Flip'in Xiaomi 14 Ultra ile birlikte, Mix Fold 4'ün ise yılın ikinci çeyreğinde tanıtılabileceğini ortaya çıkarmıştı. Geçtiğimiz saatlerde de Xiaomi Mix Fold 4, sertifikasyon sitelerinde görünmeye başladı.

Xiaomi Mix Fold 4 artık resmi

Uzun zamandır gündemde olan Xiaomi Mix Fold 4'ün bu yıl bitmeden satışa çıkması bekleniyor. Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) yapılan başvuruda ise, Mix Fold 4'ün 24072PX77C model numarasına sahip olacağı ortaya çıktı. Üstelik bu belgelerde, eMBB 5G teknolojisi ve Tiantong uydu bağlantısı desteğine işaret ediliyor.

Bunun da önceki nesil mobil ağlara kıyasla daha yüksek veri hızları ve daha düşük gecikme süresi anlamına geldiğini hatırlatalım. Daha önceki raporlara göre Mix Fold 4, Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle güçlendirilecek ve 5000mAh (2390mAh + 2485mAh) bataryaya sahip olacak. Hatırlayacak olursak Mix Fold 3, 67W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj sunuyordu. Yeni modelde ise 100W şarj hızına çıkılması bekleniyor.

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Piyasadaki en ince katlanabilir telefonlardan biri olacağı söylenen Mix Fold 4, önceki modele benzer şekilde 5X periskop telefoto içeren 50MP dörtlü kamera kurulumundan güç alacak. Son sızıntılar isei ana sensör ve ultra geniş sensörün sırasıyla OmniVision OV50E ve OV13B olacağı yönünde. 2x ve 5x telefoto modülleri ise sırasıyla OmniVision OV60A ve ISOCELL S5K3K1 olacak. Şu an için Xiaomi Mix Fold 4 hakkında bilinenler bu kadar. Ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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