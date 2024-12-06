Xiaomi 15 Ultra modelini bekleyenlere kötü haber

Xiaomi 15 serisi, Çin pazarında büyük bir ilgi görmüş durumda ve serinin yeni bir üyesi olan Xiaomi 15 Ultra'nın tanıtımı merakla bekleniyor. Xiaomi 14 Ultra'nın yerini alacak bu modelin, Ocak 2025'te piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Ancak, yeni bir duyum, bu lansmanın ertelendiğini ortaya koydu.

Duyumcu Digital Chat Station tarafından yapılan açıklamaya göre, Xiaomi 15 Ultra'nın piyasaya sürülmesi beklenenden daha geç bir tarihe ertelendi. Lansmanın neden ertelendiği tam olarak açıklanmasa da, duyumcu bu durumun kamera sistemleriyle ilgili olmadığını belirtti. Bununla birlikte, mevcut mühendislik modelindeki bataryanın yeterince tatmin edici olmadığını ve kapasitenin artırılmasını umut ettiğini dile getirdi.

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Telefonun 5.450 mAh ile 5.800 mAh arasında bir bataryaya sahip olacağı öngörülüyor. Bu kapasite, oldukça yeterli görünse de, 2025 yılı amiral gemisi telefonlarında yaygınlaşması beklenen 6.000 mAh bataryalara kıyasla daha düşük kalıyor. Bu durumun, model üzerindeki eleştirilerin kaynağı olduğu düşünülüyor. Ayrıca, 3C sertifikasyonu, telefonun 90W hızlı şarj desteğine sahip olacağını ve uydu bağlantı özelliği sunacağını doğruladı.

Xiaomi 15 Ultra’nın teknik özellikleri de dikkat çekiyor. Telefonun, 6.7 inç boyutunda ve 120 Hz yenileme hızına sahip LTPO OLED bir ekranla geleceği konuşuluyor. Hafif kavisli ekran, ultrasonik bir ekran içi parmak izi sensörü ile donatılacak. Tasarım açısından ise telefonun deri, fiber cam ve seramik olmak üzere üç farklı malzeme seçeneği sunacağı ifade ediliyor. Siyah deri kaplama seçeneğiyle ilgili görseller de sızdırılmış durumda.

Cihazın güçlü bir performans sunması bekleniyor. Bunun için en yeni Snapdragon 8 Elite yonga setinin kullanılacağı ve Android 15 tabanlı Xiaomi HyperOS 2.0 işletim sistemiyle çalışacağı belirtiliyor. Bu donanım ve yazılım kombinasyonu, cihazın hız ve verimlilik anlamında üst düzey bir deneyim sunmasını hedefliyor.

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