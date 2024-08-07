Xiaomi 15 Ultra'nın bir özelliği daha belli oldu: Beklenenden güçlü olacak

Xiaomi 15 Ultra'nın bir özelliği daha belli oldu
Hatırlayacak olursak halihazırda mevcut olan Xiaomi 14 Ultra, sırasıyla 3,2x ve 5x optik yakınlaştırmaya sahip 50MP telefoto ve 50MP periskop telefoto kamerayla tanıtıldı. Telefon, aynı zamanda Snapdragon 8 Gen 3 tarafından destekleniyordu ve bu nedenle 15 Ultra'nın Ekim ayında tanıtılacak olan Snapdragon 8 Gen 4'ten güç alması muhtemel.
Son raporlara göre Xiaomi 15 Ultra'daki gelişmeler bununla sınırlı kalmayacak. Dahası, Xiaomi 15 Ultra modeli için 200MP çözünürlüğünde bir telefoto kameranın hazırlandığı iddia ediliyor. Ayrıca bu sensör, 4x kayıpsız zoom özelliğiyle karşımıza çıkacak. Kaçıranlar için telefonun bir süredir 50MP çözünürlüğünde 1 inçlik ana kamera, 50MP ultra geniş açılı kamera ve 50MP 7X periskop kameradan güç alacağı söyleniyordu. Dolayısıyla yenş sızıntı doğrulandığı takdirde, büyük bir yükseltmeye bakıyor olacağız.
Ayrıca kutusundan 6.000mAh pil ile çıkacağı söylenen Xiaomi 15 Ultra, 24GB'a kadar RAM'e ve Xiaomi 15 Pro modellerinde olduğu gibi ultrasonik parmak izi tarayıcısına sahip olacak.
Xiaomi 15 Ultra ne zaman tanıtılacak?
Xaomi, her yıl olduğu gibi önümüzdeki Ekim ayında Xiaomi 15 serisini duyurmaya hazırlanıyor. Ancak serinin en çok beklenen modeli Xiaomi 15 Ultra için 2025'in ilk çeyreğine kadar beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.