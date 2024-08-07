Xiaomi 15 Ultra'nın bir özelliği daha belli oldu: Beklenenden güçlü olacak

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi 15, 15 Pro ve 15 Ultra'dan oluşacak Xiaomi 15 serisinin duyurulmasına artık sadece aylar kaldı ve telefonlar hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi serinin Snapdragon 8 Gen 4 işlemcilerle çalışan ilk telefonlar olması bekleniyor. Ancak bu yılki Ultra sürümü, beklenenden daha da güçlü olabilir.

Xiaomi 15 Ultra'nın bir özelliği daha belli oldu

Hatırlayacak olursak halihazırda mevcut olan Xiaomi 14 Ultra, sırasıyla 3,2x ve 5x optik yakınlaştırmaya sahip 50MP telefoto ve 50MP periskop telefoto kamerayla tanıtıldı. Telefon, aynı zamanda Snapdragon 8 Gen 3 tarafından destekleniyordu ve bu nedenle 15 Ultra'nın Ekim ayında tanıtılacak olan Snapdragon 8 Gen 4'ten güç alması muhtemel.

Son raporlara göre Xiaomi 15 Ultra'daki gelişmeler bununla sınırlı kalmayacak. Dahası, Xiaomi 15 Ultra modeli için 200MP çözünürlüğünde bir telefoto kameranın hazırlandığı iddia ediliyor. Ayrıca bu sensör, 4x kayıpsız zoom özelliğiyle karşımıza çıkacak. Kaçıranlar için telefonun bir süredir 50MP çözünürlüğünde 1 inçlik ana kamera, 50MP ultra geniş açılı kamera ve 50MP 7X periskop kameradan güç alacağı söyleniyordu. Dolayısıyla yenş sızıntı doğrulandığı takdirde, büyük bir yükseltmeye bakıyor olacağız.

Tam Boyutta Gör Kamera sensörlerine ek olarak Xiaomi 15 Ultra'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri ekranı olacak. Ön yüzünde 2K çözünürlükte çift katmanlı OLED ekrandan güç alacak. Apple'ın yeni nesil iPad'lerinde "Tandem OLED" ismiyle yer alan bu teknooloji, tek katmanlı OLED panellere çok daha yüksek parlaklık ve dolayısıyla daha gelişmiş HDR performansı sunuyor.

Xiaomi 14T Geekbench’te göründü 6 sa. önce eklendi

Ayrıca kutusundan 6.000mAh pil ile çıkacağı söylenen Xiaomi 15 Ultra, 24GB'a kadar RAM'e ve Xiaomi 15 Pro modellerinde olduğu gibi ultrasonik parmak izi tarayıcısına sahip olacak.

Xiaomi 15 Ultra ne zaman tanıtılacak?

Xaomi, her yıl olduğu gibi önümüzdeki Ekim ayında Xiaomi 15 serisini duyurmaya hazırlanıyor. Ancak serinin en çok beklenen modeli Xiaomi 15 Ultra için 2025'in ilk çeyreğine kadar beklememiz gerekecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Xiaomi 15 Ultra'nın bir özelliği daha belli oldu! Ses getirecek