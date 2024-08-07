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    Xiaomi 15 Ultra'nın bir özelliği daha belli oldu: Beklenenden güçlü olacak

    Xiaomi'nin yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonu Xiaomi 15 Ultra ile ilgili yeni detaylar paylaşıldı. Yeni Ultra modeli, kamera tasarımıyla beklenenden güçlü olacak.
    Xiaomi 15 Ultra'nın bir özelliği daha belli oldu! Ses getirecek Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 15, 15 Pro ve 15 Ultra'dan oluşacak Xiaomi 15 serisinin duyurulmasına artık sadece aylar kaldı ve telefonlar hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi serinin Snapdragon 8 Gen 4 işlemcilerle çalışan ilk telefonlar olması bekleniyor. Ancak bu yılki Ultra sürümü, beklenenden daha da güçlü olabilir. 

    Xiaomi 15 Ultra'nın bir özelliği daha belli oldu

    Hatırlayacak olursak halihazırda mevcut olan Xiaomi 14 Ultra, sırasıyla 3,2x ve 5x optik yakınlaştırmaya sahip 50MP telefoto ve 50MP periskop telefoto kamerayla tanıtıldı. Telefon, aynı zamanda Snapdragon 8 Gen 3 tarafından destekleniyordu ve bu nedenle 15 Ultra'nın Ekim ayında tanıtılacak olan Snapdragon 8 Gen 4'ten güç alması muhtemel. 

    Son raporlara göre Xiaomi 15 Ultra'daki gelişmeler bununla sınırlı kalmayacak. Dahası, Xiaomi 15 Ultra modeli için 200MP çözünürlüğünde bir telefoto kameranın hazırlandığı iddia ediliyor. Ayrıca bu sensör, 4x kayıpsız zoom özelliğiyle karşımıza çıkacak. Kaçıranlar için telefonun bir süredir 50MP çözünürlüğünde 1 inçlik ana kamera, 50MP ultra geniş açılı kamera ve 50MP 7X periskop kameradan güç alacağı söyleniyordu. Dolayısıyla yenş sızıntı doğrulandığı takdirde, büyük bir yükseltmeye bakıyor olacağız.  

    Xiaomi 15 Ultra'nın bir özelliği daha belli oldu! Ses getirecek Tam Boyutta Gör
    Kamera sensörlerine ek olarak Xiaomi 15 Ultra'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri ekranı olacak. Ön yüzünde 2K çözünürlükte çift katmanlı OLED ekrandan güç alacak. Apple'ın yeni nesil iPad'lerinde "Tandem OLED" ismiyle yer alan bu teknooloji, tek katmanlı OLED panellere çok daha yüksek parlaklık ve dolayısıyla daha gelişmiş HDR performansı sunuyor.

    Ayrıca kutusundan 6.000mAh pil ile çıkacağı söylenen Xiaomi 15 Ultra, 24GB'a kadar RAM'e ve Xiaomi 15 Pro modellerinde olduğu gibi ultrasonik parmak izi tarayıcısına sahip olacak.

    Xiaomi 15 Ultra ne zaman tanıtılacak?

    Xaomi, her yıl olduğu gibi önümüzdeki Ekim ayında Xiaomi 15 serisini duyurmaya hazırlanıyor. Ancak serinin en çok beklenen modeli Xiaomi 15 Ultra için 2025'in ilk çeyreğine kadar beklememiz gerekecek. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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