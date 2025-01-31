Xiaomi 15 Ultra’nın fotoğrafçılık kiti de kendini gösterdi

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Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modeli 15 Ultra, küresel pazarda geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından merakla bekleniyor. Son sızıntılara göre, cihazın 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanı ile geleceği belirtiliyor. Ayrıca, üç farklı renk seçeneğiyle sunulması bekleniyor. Akıllı telefonun Çin’in FCC sertifikasyon sürecinden geçtiği ve fotoğrafçılık kitinin de 3C sertifikasında göründüğü bildiriliyor.

FCC belgelerine göre, Xiaomi 15 Ultra modeli "25010PN30G" numarasıyla kaydedilmiş ve "2AFZZPN30G" FCC kimliğiyle onaylanmış durumda. Belgeler, cihazın 2G, 3G, 4G ve 5G bağlantılarını destekleyeceğini, üç bantlı Wi-Fi, Bluetooth (BR, EDR, LE) ve NFC özelliklerine sahip olacağını ortaya koyuyor. Yazılım tarafında ise Xiaomi'nin Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor.

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Cihazın yanı sıra, Xiaomi 15 Ultra’nın özel fotoğrafçılık kiti de Çin’de sertifikalandırıldı. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen modelde bir kamera tutacağı, 67 mm filtre adaptör halkaları, lens kapağı, askı kayışı ve 1.500 mAh dahili batarya bulunuyordu. Bu yılki modelde ekstra yeniliklerin olup olmayacağı ise merak konusu.

Xiaomi 15 Ultra’nın şimdiye kadar çeşitli küresel düzenleyici kurumlar tarafından onaylandığı biliniyor. EMVCo, SDPPI, EEC, MIIT ve BIS gibi sertifikasyonlardan geçen cihaz, yakında piyasaya sürülecek akıllı telefonlar arasında en çok dikkat çeken modellerden biri olma yolunda ilerliyor.

Teknik özellikler tarafında, Xiaomi 15 Ultra’nın Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alması bekleniyor. Cihazın ekranı 6.7 inç büyüklüğünde, LTPO OLED panel teknolojisine sahip ve 120 Hz yenileme hızı sunacak şekilde tasarlanmış. Kamera özellikleri ise oldukça iddialı. Cihazın arkasında dört lensli bir kamera sistemi bulunacağı ve bu sistemin 50 MP çözünürlüğünde bir inçlik ana sensör, 50 MP ultra geniş açılı lens, 50 MP 3x telefoto lens ve 200 MP periskop telefoto lens içereceği konuşuluyor. Periskop lensin ayrıca makro çekim özellikleri ve 4.3x optik zoom sunacağı belirtiliyor.

Pil kapasitesi tarafında ise Xiaomi 15 Ultra’nın 6.000 mAh batarya ile gelmesi bekleniyor. Cihazın 90W kablolu ve 80W kablosuz hızlı şarj desteği sunacağı öne sürülüyor. Ayrıca ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü, çift uydu bağlantısı ve deri, cam veya seramik arka yüzey seçenekleri gibi premium özelliklere de sahip olacağı söyleniyor.

Xiaomi’nin 15 Ultra modelini Şubat 2025’te tanıtması beklenirken, küresel pazara Mart ayında sunulacağı tahmin ediliyor. Bu güçlü özelliklerle donatılmış amiral gemisi modelin, piyasaya çıktığında akıllı telefon dünyasında büyük yankı uyandırması bekleniyor.

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Xiaomi 15 Ultra’nın fotoğrafçılık kiti de kendini gösterdi