Oppo Find N5, Apple’ın ultra ince tabletinden bile daha ince olacak!

Tam Boyutta Gör

Akıllı telefon dünyasında rekabet her geçen gün daha da kızışırken, Oppo yeni katlanabilir modeli Find N5 ile bu yarışta fark yaratmaya hazırlanıyor. Son sızıntılara göre Find N5, bugüne kadar üretilmiş en ince katlanabilir telefon unvanını alabilir. Üstelik, cihazın kalınlığı, Apple’ın ultra ince iPad Pro M4 modelinden bile daha düşük olacak gibi görünüyor.

Mevcut katlanabilir telefonlar arasında en ince modellerden biri olan Honor Magic V3, açıldığında 4.35 mm kalınlığa sahipken, Oppo Find N5’in bu sınırı daha da aşağı çekerek yaklaşık 4 mm’ye kadar düşürebileceği iddia ediliyor. Bu, Oppo’yu rakiplerinden bir adım öne taşıyacak önemli bir mühendislik başarısı olarak değerlendiriliyor. Daha önce şirketin üst düzey yöneticileri de sosyal medya üzerinden cihazın olağanüstü inceliğine vurgu yapmıştı.

Ancak Find N5 sadece inceliğiyle değil, güçlü teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Sızdırılan bilgilere göre telefon, Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8 Elite işlemcisi ile donatılacak. Bu da amiral gemisi seviyesinde bir performans sunacağını gösteriyor. Ekran tarafında ise 6.85 inç büyüklüğünde, 2K çözünürlüğe sahip LTPO bir panelin kullanılacağı söyleniyor. Şirket yetkililerinden gelen bilgilere göre, önceki model Find N3’e kıyasla ekranın ortasında oluşan kırışıklık da önemli ölçüde azaltılmış durumda.

Xiaomi 15S Pro’dan ilk önemli bilgiler geldi 1 gün önce eklendi

Kamera özelliklerine gelince, Find N5’in Hasselblad iş birliğiyle geliştirilen üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca, sızdırılan görseller, Find N3’e kıyasla kameraların daha az çıkıntılı bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Bu da hem estetik hem de kullanım açısından önemli bir iyileştirme anlamına geliyor.

Tüm bu yeniliklere rağmen Oppo, batarya kapasitesinden ödün vermiyor. Cihazın 5.900 mAh kapasiteli bir batarya ile geleceği ve önceki modele kıyasla önemli bir artış sunacağı ifade ediliyor. Üstelik, 50W kablosuz şarj desteğiyle birlikte hızlı şarj konusunda da oldukça iddialı olacak. Bunun yanında, Find N5’in suya dayanıklılık açısından da sınırları zorlayarak IPX9 sertifikasına sahip olabileceği konuşuluyor.

Oppo, Find N5 ile yalnızca daha ince ve hafif bir tasarım sunmakla kalmıyor, aynı zamanda güçlü donanım özellikleriyle de kullanıcıları cezbetmeyi hedefliyor. Resmi tanıtım yaklaştıkça cihazla ilgili daha fazla detayın ortaya çıkması beklenirken, teknoloji dünyası şimdiden bu olağanüstü inceliğe sahip katlanabilir telefonu heyecanla bekliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Oppo Find N5, Apple’ın ultra ince tabletinden bile daha ince!