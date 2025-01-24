Galaxy S25 Edge'in batarya kapasitesi belli oldu: Bekleyenleri üzecek

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Tam Boyutta Gör Samsung, yakın zamanda gerçekleştirdiği Galaxy S25 tanıtımının sonunda yeni ince modeli Galaxy S25 Edge'in duyurusunu gerçekleştirdi. Tasarımı ortaya çıkan ultra ince telefonun pil kapasitesi merak ediliyordu. Yeni bir sızıntı telefonun pil kapasitesini ortaya çıkardı.

Galaxy S25 Edge 3900 mAh kapasiteli pille gelecek

Çin Kalite Sertifikasyonu (CQC) veritabanında ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy S25 Edge 3900 mAh (3.786mAh nominal kapasite) kapasiteli batarya ile gelecek. Ayrıca 25W kablolu şarj hızını destekleyecek.

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Daha önce Galaxy S25 Edge'in 4700 ile 5.000 mAh arasında pil kapasitesine sahip olacağı iddia ediliyordu. Ancak tahmin edilenden çok daha küçük bir pille gelecek. Günümüzde Çinli telefonların yeni silikon karbon pillerle çok daha yüksek kapasiteler sunduğu göz önüne alındığında, her ne kadar telefon oldukça ince bir gövdeye sahip olsa da, bu rakamın hayal kırıklığı yaratacağını söyleyebiliriz.

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Galaxy S25 Edge'in, Galaxy S25+ ile benzer bir ekran boyutuna (6,7 inç) sahip olması bekleniyor. Bu kadar büyük bir ekran ve küçük pil ile Samsung'un yüksek batarya ömrü sunması için ekran ve işlemci verimliliğinde büyük adımlar atması gerekecek. Ancak bu zor görünüyor.

Mayıs ayında tanıtılması beklenen Galaxy S25 Edge'nin Galaxy S25+ ile Galaxy S25 Ultra arasında bir fiyata sahip olması bekleniyor. Ayrıca telefonun belirli ülkelerde satışa sunulacağı iddia ediliyor.

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