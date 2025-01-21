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    Xiaomi 15 Ultra’nın tanıtım tarihi resmen duyuruldu

    Çinli teknoloji devi Xiaomi 15 Ultra’nın çıkış tarihi nihayet netleşti. Şimdi akıllardaki soru ise bu telefon hangi özelliklerle ve hangi pazarlara gelecek? İşte Xiaomi 15 Ultra'dan son bilgiler.

    Xiaomi 15 Ultra’nın tanıtım tarihi resmen duyuruldu Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 15 Ultra’nın Şubat 2025’te tanıtılacağını resmen doğruladı. Şirketin Akıllı Telefon Bölümü Başkanı Lu Weibing, bu heyecan verici duyuruyu Weibo hesabı üzerinden paylaştı. Tanıtımın, Çin Bahar Festivali’nin ardından gerçekleştirileceği belirtilirken, cihazın aynı anda global pazarda da satışa sunulacağı ifade edildi. Kesin tarih açıklanmasa da cihazın, Şubat ayı sonunda düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2025) görücüye çıkması oldukça muhtemel görünüyor. Bununla birlikte, Weibing cihazın teknik özelliklerine dair herhangi bir detay paylaşmadı.

    Xiaomi 15 Ultra’nın tasarımında, bir önceki modelde olduğu gibi dairesel kamera modülü dikkat çekecek. Modülün üst köşesine yerleştirilen periskop telefoto lens, modülün alt kısmına sıralanan üç lensle desteklenecek. Ekran tarafında ise 2K çözünürlüklü mikro kavisli bir panelin yanı sıra ultrasonik parmak izi okuyucu yer alacak. Bu kombinasyon, kullanıcıya hem görsel hem de güvenlik açısından üst düzey bir deneyim sunmayı hedefliyor.

    Donanımda Snapdragon 8 Elite işlemciyle güçlendirilmiş olan cihaz, performans konusunda iddialı. Xiaomi 15 Ultra’nın 6.000 mAh kapasitesinde büyük bir bataryaya sahip olacağı ve 90W kablolu ile 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunacağı tahmin ediliyor. Ayrıca cihaz, vegan deri, fiberglas ve seramik gibi çeşitli lüks kaplama seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

    Bu modelin en dikkat çeken yeniliklerinden biri, uydu iletişim teknolojisiyle donatılmış olması. TianTong uydu sistemine standart olarak destek verecek cihazın, üst düzey varyantında BeiDou sistemiyle çift uydu bağlantısı sağlanacak. Bunun yanı sıra, Xiaomi 15 Ultra, eSIM desteği sunan ilk Ultra serisi cihaz olacak ve özellikle uluslararası kullanıcılar için esneklik sağlayacak.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 2 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 4 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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