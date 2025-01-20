Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 15 Ultra, kendisine özel bir çiple gelebilir

    Akıllı telefon meraklılarının heyecanla beklediği modellerden olan Xiaomi 15 Ultra hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son bilgiler bu cihazın özel bir çipe sahip olabileceğini gösteriyor.

    Xiaomi 15 Ultra, kendisine özel bir çiple gelebilir

    Xiaomi’nin yeni fotoğraf odaklı amiral gemisi modeli Xiaomi 15 Ultra, sızdırılan detaylarla teknoloji dünyasında merak uyandırdı. Markanın, MWC 2025 etkinliği sırasında tanıtmayı planladığı bu yeni model, hem donanım hem de yazılım özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

    Gelen son bilgilere göre, Xiaomi 15 Ultra tamamen yeni bir işlemciyle karşımıza çıkabilir. Ünlü bir teknoloji sızıntı kaynağının paylaştığı detaylara göre, cihazda “Small Surge” olarak adlandırılan, Xiaomi’nin kendi geliştirdiği bir çip yer alacak. Henüz bu işlemcinin işlevleri ve teknik özellikleri tam olarak açıklanmasa da, isimlendirme, Xiaomi’nin mevcut Surge serisi çiplerini anımsatıyor. Bu serinin, pil yönetimi, şarj sürelerinin optimizasyonu ve genel performans iyileştirmeleri sağladığı biliniyor. Bu bağlamda, Small Surge çipinin de benzer şekilde enerji verimliliğini artıran veya sinyal güçlendirme alanında yenilikler sunan bir teknoloji olabileceği düşünülüyor.

    Xiaomi 15 Ultra’nın, yalnızca işlemci tarafında değil, kamera teknolojisinde de önemli yenilikler getireceği konuşuluyor. İddialar arasında 10 cm yakın çekim odaklama özelliği, geliştirilmiş lens kaplama teknolojisi ve yeni bir fotoğrafçılık paketi yer alıyor. Ayrıca, cihazın önceki modellere kıyasla daha büyük bir batarya kapasitesine sahip olması bekleniyor. Bu, uzun kullanım süreleri ve daha iyi enerji yönetimi anlamına gelebilir.

    Modelin tasarımı da önceki sızıntılar sayesinde bir nebze gün yüzüne çıktı. Leaked render görsellerine göre, cihazın modern ve şık bir görünüme sahip olacağı belirtiliyor. Tüm bu özelliklerle birlikte, Xiaomi 15 Ultra, fotoğrafçılık deneyimini yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor. Gelişmeler oldukça daha fazla bilgi paylaşılacak gibi görünüyor. Xiaomi’nin bu yeni amiral gemisi modeli, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratacağa benziyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

    Profil resmi
    BalkanGöçmeniBirBey 1 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

    Profil resmi
    gun 3 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    balkona petek koymak siyasi parti isim önerileri sistem 2 3 4 nedir tüm zamanların en iyi türkçe şarkıları telefon meşgul olmadığı halde meşgul çalıyor turkcell

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A25 5G
    Samsung Galaxy A25 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro (M4 Pro &#231;ip)
    Apple MacBook Pro (M4 Pro çip)
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum