Vivo X200 Pro’nun tüm özellikleri sızdırıldı: Her yönüyle tam bir amiral gemisi

Vivo’nun yeni amiral gemisi X200 serisinin, Ekim ayının üçüncü haftasında tanıtılması bekleniyor. Söylentilere göre bu seride, X200, X200+ ve X200 Pro olmak üzere üç model yer alabilir. Güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station, Weibo’da yaptığı paylaşımda bu serinin olası en üst modeli X200 Pro’nun teknik özelliklerini açıkladı.

Sızıntıya göre, Vivo X200 Pro, 1.5K çözünürlüğe sahip, 8T LTPO teknolojisi ile üretilmiş, mikro dört kenarı kavisli bir ekranla gelecek. Ultra ince çerçeveleri olan bu ekran, ayrıca ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü ile donatılacak. Daha önceki raporlara göre cihaz, 6.7 inçlik bir OLED panel kullanabilir.

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Kamera özellikleri de oldukça iddialı görünüyor. Arka kamera kurulumunda, büyük diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel 22nm Sony ana kamera bulunacak. Bu kameraya, 50 megapiksellik ultra geniş açılı bir lens ve 200 megapiksellik bir periskop telefoto kamera eşlik edecek. Bu kurulum, gelişmiş zoom ve telefoto makro çekim imkanları sunacak.

X200 Pro, Dimensity 9400 işlemci ile güçlendirilecek ve yaklaşık 6,000mAh kapasiteli bir silikon pil içerecek. Ayrıca cihaz, IP68/69 suya ve toza karşı dayanıklılık özelliklerine sahip olacak ve geliştirilmiş dokunsal geri bildirim için X-eksen motoru içerecek. Sızıntıdaki "GYDDY" ifadesi, Çincedeki "该有的都有" cümlesinin kısaltması olup, "Olması gereken her şey var" anlamına geliyor. Bu da X200 Pro’nun, bir amiral gemisinde beklenen tüm özelliklere sahip olacağı anlamına geliyor.

Bu sızıntılar, Vivo'nun X200 Pro ile amiral gemisi telefon pazarında iddialı bir konuma gelmeyi hedeflediğini gösteriyor. Resmi açıklamaların önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor.

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