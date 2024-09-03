Vivo X200 Pro’nun tüm özellikleri sızdırıldı: Her yönüyle tam bir amiral gemisi

Vivo’nun yeni amiral gemisi X200 serisinin, Ekim ayının üçüncü haftasında tanıtılması bekleniyor. Söylentilere göre bu seride, X200, X200+ ve X200 Pro olmak üzere üç model yer alabilir. Güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station, Weibo’da yaptığı paylaşımda bu serinin olası en üst modeli X200 Pro’nun teknik özelliklerini açıkladı.
Sızıntıya göre, Vivo X200 Pro, 1.5K çözünürlüğe sahip, 8T LTPO teknolojisi ile üretilmiş, mikro dört kenarı kavisli bir ekranla gelecek. Ultra ince çerçeveleri olan bu ekran, ayrıca ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü ile donatılacak. Daha önceki raporlara göre cihaz, 6.7 inçlik bir OLED panel kullanabilir.
Kamera özellikleri de oldukça iddialı görünüyor. Arka kamera kurulumunda, büyük diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel 22nm Sony ana kamera bulunacak. Bu kameraya, 50 megapiksellik ultra geniş açılı bir lens ve 200 megapiksellik bir periskop telefoto kamera eşlik edecek. Bu kurulum, gelişmiş zoom ve telefoto makro çekim imkanları sunacak.
X200 Pro, Dimensity 9400 işlemci ile güçlendirilecek ve yaklaşık 6,000mAh kapasiteli bir silikon pil içerecek. Ayrıca cihaz, IP68/69 suya ve toza karşı dayanıklılık özelliklerine sahip olacak ve geliştirilmiş dokunsal geri bildirim için X-eksen motoru içerecek. Sızıntıdaki "GYDDY" ifadesi, Çincedeki "该有的都有" cümlesinin kısaltması olup, "Olması gereken her şey var" anlamına geliyor. Bu da X200 Pro’nun, bir amiral gemisinde beklenen tüm özelliklere sahip olacağı anlamına geliyor.
Bu sızıntılar, Vivo'nun X200 Pro ile amiral gemisi telefon pazarında iddialı bir konuma gelmeyi hedeflediğini gösteriyor. Resmi açıklamaların önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.