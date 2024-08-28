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    Xiaomi, 6 modele desteği kesiyor: İşte artık güncelleme almayacak telefonlar

    Xiaomi, Ağustos 2024 itibarıyla EOS ürün listesine 6 yeni model daha ekledi. Listeye yeni eklenen Xiaomi, Redmi ve Poco telefonlar artık sistem ve güvenlik güncellemesi almayacak.
    Xiaomi, 6 modele desteği kesiyor: Artık güncelleme almayacaklar Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, bildiğiniz gibi belirli cihazlara yönelik desteğin kesildiğini belirten EOS listesini (Destek Sonu) listesini sürekli olarak güncelliyor. 27 Ağustos 2024 güncel Xiaomi EOS listesine göre, Xiaomi MIX 4, Xiaomi Pad 5 Pro 5G, Xiaomi Pad 5, POCO F3 GT, POCO F3 ve Redmi K40 modelleri olmak üzere çok sayıda telefonun güncelleme desteği kesildi.

    Bildiğiniz gibi MIUI arayüzünü geride bırakarak HyperOS'a geçiş yapan Xiaomi, 2021 sonrası cihazlar için 4 yıl, 2023 sonrası cihazlar içinse 5 yıla kadar güncelleme desteği sunuyor. 2021 ve öncesinde tanıtılan çok sayıda modelin ise yavaş yavaş desteği sonlanmaya başladı. Hemen aşağıdan listeye eklenen tüm telefonları bulabilirsiniz.

    EOS listesine eklenen telefonlar bundan böyle MIUIAndroid veya güvenlik güncellemelerini alamayacak. Ancak desteğin tamamen kesilmeyeceğini belirtmekte fayda var. Yani ciddi bir güvenlik açığı durumunda güncelleme alacaklar. Tabi ki güvenlik riskleri konusunda daha güncel modellere geçilmesinde fayda var diyebiliriz. 

    Güncelleme desteği kesilen Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar

    • Xiaomi MIX 4
    • Xiaomi Pad 5 Pro 5G
    • Xiaomi Pad 5 Pro
    • POCO F3 GT
    • POCO F3
    • Redmi K40
    • Redmi Note 8 (2021)
    • Redmi Note 10 5G
    • Redmi Note 8 (2021)

    Diğer tarafta Android 14'ü temel alan HyperOS, yenilenmiş sistem uygulamaları, gelişmiş arayüz performansı ve bazı ek özellikler getiriyor. Böylece yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget’lara ek olarak kilit ekranında daha fazla özelleştirme seçeneği mevcut olacak. Ayrıca Kontrol merkezi artık daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 3 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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