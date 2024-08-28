Xiaomi, 6 modele desteği kesiyor: İşte artık güncelleme almayacak telefonlar

Bildiğiniz gibi MIUI arayüzünü geride bırakarak HyperOS'a geçiş yapan Xiaomi, 2021 sonrası cihazlar için 4 yıl, 2023 sonrası cihazlar içinse 5 yıla kadar güncelleme desteği sunuyor. 2021 ve öncesinde tanıtılan çok sayıda modelin ise yavaş yavaş desteği sonlanmaya başladı. Hemen aşağıdan listeye eklenen tüm telefonları bulabilirsiniz.
EOS listesine eklenen telefonlar bundan böyle MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini alamayacak. Ancak desteğin tamamen kesilmeyeceğini belirtmekte fayda var. Yani ciddi bir güvenlik açığı durumunda güncelleme alacaklar. Tabi ki güvenlik riskleri konusunda daha güncel modellere geçilmesinde fayda var diyebiliriz.
Güncelleme desteği kesilen Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar
- Xiaomi MIX 4
- Xiaomi Pad 5 Pro 5G
- Xiaomi Pad 5 Pro
- POCO F3 GT
- POCO F3
- Redmi K40
- Redmi Note 8 (2021)
- Redmi Note 10 5G
- Redmi Note 8 (2021)
Diğer tarafta Android 14'ü temel alan HyperOS, yenilenmiş sistem uygulamaları, gelişmiş arayüz performansı ve bazı ek özellikler getiriyor. Böylece yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget’lara ek olarak kilit ekranında daha fazla özelleştirme seçeneği mevcut olacak. Ayrıca Kontrol merkezi artık daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.