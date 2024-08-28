Xiaomi, 6 modele desteği kesiyor: İşte artık güncelleme almayacak telefonlar

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, bildiğiniz gibi belirli cihazlara yönelik desteğin kesildiğini belirten EOS listesini (Destek Sonu) listesini sürekli olarak güncelliyor. 27 Ağustos 2024 güncel Xiaomi EOS listesine göre, Xiaomi MIX 4, Xiaomi Pad 5 Pro 5G, Xiaomi Pad 5, POCO F3 GT, POCO F3 ve Redmi K40 modelleri olmak üzere çok sayıda telefonun güncelleme desteği kesildi.

Bildiğiniz gibi MIUI arayüzünü geride bırakarak HyperOS'a geçiş yapan Xiaomi, 2021 sonrası cihazlar için 4 yıl, 2023 sonrası cihazlar içinse 5 yıla kadar güncelleme desteği sunuyor. 2021 ve öncesinde tanıtılan çok sayıda modelin ise yavaş yavaş desteği sonlanmaya başladı. Hemen aşağıdan listeye eklenen tüm telefonları bulabilirsiniz.

EOS listesine eklenen telefonlar bundan böyle MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini alamayacak. Ancak desteğin tamamen kesilmeyeceğini belirtmekte fayda var. Yani ciddi bir güvenlik açığı durumunda güncelleme alacaklar. Tabi ki güvenlik riskleri konusunda daha güncel modellere geçilmesinde fayda var diyebiliriz.

Android 15 güncellemesinin çıkış tarihi paylaşıldı: İşte liste 1 gün önce eklendi

Güncelleme desteği kesilen Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar

Xiaomi MIX 4

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Xiaomi Pad 5 Pro

POCO F3 GT

POCO F3

Redmi K40

Redmi Note 8 (2021)

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 8 (2021)

Diğer tarafta Android 14'ü temel alan HyperOS, yenilenmiş sistem uygulamaları, gelişmiş arayüz performansı ve bazı ek özellikler getiriyor. Böylece yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget’lara ek olarak kilit ekranında daha fazla özelleştirme seçeneği mevcut olacak. Ayrıca Kontrol merkezi artık daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip.

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