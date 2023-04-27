Xiaomi, 90 inçlik Redmi Max TV'yi tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tüketiciler Redmi Max 90'ı 1.155 dolar karşılığında satın alabilecekler. Kıyaslama açısından 2021 yılında piyasaya sürülen Redmi Max 86'nın 1.240 dolar fiyatla çıkış yaptığını hatırlatalım. Yeni model daha büyük ekranlı olmasına rağmen daha ucuz fiyatla geliyor.
Redmi Max 90 TV özellikleri
Redmi Max 90, 4K Ultra HD çözünürlükte (3840 x 2160 piksel) bir LCD ekrana sahip. Akıllı TV'de kullanılan panel 144 Hz yenileme hızı, %94 DCI-P3 renk gamı kapsamı ve 700 nit parlaklık sunuyor.
Cihazda dört adet Arm Cortex-A73 çekirdeğinden oluşan işlemci, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı mevcut. Ayrıca Dolby Vision ve Dolby Atmos desteğinin yanı sıra Wi-Fi 6 teknolojisi, HDMI 2.1 ve USB 3.0 bağlantı noktaları bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Siha-haber olarak değiştirin bence artık sitenin adını. Togghaber de olabilir.
“Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”