Xiaomi, 90 inçlik Redmi Max TV'yi tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Xiaomi ürün portföyüne yeni bir akıllı televizyon ekledi. Şirket 90 inçlik Redmi Max 90 modelini duyurdu. Yarın yani 28 Nisan 2023 itibarıyla Çin'de ön siparişe açıkacak. Satışlar ise 10 Mayıs'ta başlayacak.

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Tüketiciler Redmi Max 90'ı 1.155 dolar karşılığında satın alabilecekler. Kıyaslama açısından 2021 yılında piyasaya sürülen Redmi Max 86'nın 1.240 dolar fiyatla çıkış yaptığını hatırlatalım. Yeni model daha büyük ekranlı olmasına rağmen daha ucuz fiyatla geliyor.

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Redmi Max 90 TV özellikleri

Redmi Max 90, 4K Ultra HD çözünürlükte (3840 x 2160 piksel) bir LCD ekrana sahip. Akıllı TV'de kullanılan panel 144 Hz yenileme hızı, %94 DCI-P3 renk gamı kapsamı ve 700 nit parlaklık sunuyor.

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Cihazda dört adet Arm Cortex-A73 çekirdeğinden oluşan işlemci, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı mevcut. Ayrıca Dolby Vision ve Dolby Atmos desteğinin yanı sıra Wi-Fi 6 teknolojisi, HDMI 2.1 ve USB 3.0 bağlantı noktaları bulunuyor.

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Xiaomi, 90 inçlik Redmi Max TV'yi tanıttı: Özellikleri ve fiyatı