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    Xiaomi, 90 inçlik Redmi Max TV'yi tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi bugün Redmi Max serisi akıllı TV'lerinin arasına bir yenisini ekledi. Çinli marka 90 inç 4K ekranla donatılan Redmi Max 90 modelini resmen piyasaya sürdü.
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    Xiaomi, 90 inçlik Redmi Max TV'yi tanıttı: Özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Xiaomi ürün portföyüne yeni bir akıllı televizyon ekledi. Şirket 90 inçlik Redmi Max 90 modelini duyurdu. Yarın yani 28 Nisan 2023 itibarıyla Çin'de ön siparişe açıkacak. Satışlar ise 10 Mayıs'ta başlayacak.

    Tüketiciler Redmi Max 90'ı 1.155 dolar karşılığında satın alabilecekler. Kıyaslama açısından 2021 yılında piyasaya sürülen Redmi Max 86'nın 1.240 dolar fiyatla çıkış yaptığını hatırlatalım. Yeni model daha büyük ekranlı olmasına rağmen daha ucuz fiyatla geliyor.

    Xiaomi, 90 inçlik Redmi Max TV'yi tanıttı: Özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Redmi Max 90 TV özellikleri

    Redmi Max 90, 4K Ultra HD çözünürlükte (3840 x 2160 piksel) bir LCD ekrana sahip. Akıllı TV'de kullanılan panel 144 Hz yenileme hızı, %94 DCI-P3 renk gamı kapsamı ve 700 nit parlaklık sunuyor.

    Xiaomi, 90 inçlik Redmi Max TV'yi tanıttı: Özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Cihazda dört adet Arm Cortex-A73 çekirdeğinden oluşan işlemci, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı mevcut. Ayrıca Dolby Vision ve Dolby Atmos desteğinin yanı sıra Wi-Fi 6 teknolojisi, HDMI 2.1 ve USB 3.0 bağlantı noktaları bulunuyor.

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    David Attenborough 9 saat önce

    Siha-haber olarak değiştirin bence artık sitenin adını. Togghaber de olabilir.

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    C28_ 20 saat önce

    “Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”

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