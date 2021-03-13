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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi, ABD hükümetine karşı açtığı davayı kazandı

    Eski ABD başkanı Donald Trump'ın giderayak kara listeye eklediği Xiaomi hakkını aramak için ABD hükümetine dava açmıştı. Çinli şirket ABD mahkemesi tarafından haklı bulundu.
    13 Mart 2021, 19:00 (2 gün)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi, ABD hükümetine karşı açtığı davayı kazandı
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    Hatırlayacağınız üzere Trump yönetimi, görevi devretmesine sayılı günler kala dokuz Çinli şirketi daha kara listeye eklemişti. Bu firmalardan biri olan Xiaomi, karşı atağa geçerek ABD Savunma Bakanlığı ve ABD Hazinesi'ne dava açtı.

    Ayrıca Bkz. "Huawei'nin global pazarda satışa sunacağı ilk masaüstü bilgisayar ortaya çıktı"

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    Amerikalı yatırımcıların, Çin ordusu veya hükümetiyle bağlantısı olduğundan şüphelenilen bu dokuz şirkete yatırım yapması yasaklanmış ve 11 Kasım 2021'e kadar kara listede yer alan şirketlerdeki varlıklarını elden çıkarmaları istenmişti.

    Wall Street Journal'in haberine göre, davanın görüldüğü federal mahkeme, ABD'nin Xiaomi'ye yatırım yasağı uygulanmasını engelledi. Çinli teknoloji devininin kara listeye alınma kararını "derinden kusurlu" olarak nitelendirdi.

    Xiaomi, ABD hükümetine karşı açtığı davayı kazandı
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    İkna edici kanıtlar yok

    ABD'nin yaptırım kararı sadece bir süreliğine askıya alındı. Pentagon, Çin ordusuyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen Xiaomi'nin kara listeye eklenmesini talep etmişti. Mahkeme, Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir bağlantının var olduğuna dair ikna edici kanıtlar sunmadığını söylüyor.

    Hakim, Xiaomi'nin sivil kullanım için ticari ürünler üreten ve bağımsız bir yönetim kurulu ve hissedarlar tarafından kontrol edilen halka açık bir şirket olduğunu ifade etti. Şirketin Çin Halk Cumhuriyeti yetkilileri ve ülkenin güvenlik birimleriyle bağlantılı olmadığı belirtildi. Xiaomi şimdi ABD yaptırımlarını tamamen ortadan kaldırılmayı hedefliyor.



    https://www.wsj.com/articles/xiaomi-wins-court-ruling-halting-u-s-investment-ban-11615604756
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Galatas4ray (ENVER A.) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Jon_Kar
    Abd hukukta üstün olsa ne yazar.Git bir adam öldür kefalet parası ödeyip cezadan kurtuluyorsun Polis gidip siyahi adamı boğazına basarak nefessiz bırakıp öldürdü kefalet ile serbest kaldı.Paranın hüküm sürdüğü bir coğrafyada adaletin bir üstünlüğü olamaz.
    Abd hukukta üstün olsa ne yazar.Git bir adam öldür kefalet parası ödeyip cezadan kurtuluyorsun [resim] Polis gidip siyahi adamı boğazına basarak nefessiz bırakıp ö...
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    D Dellialli 11 sa. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Çin köle bir hükümet. Elleri kolları batılı şirketlere bağlı. SJW ve LGBT gibi batılı ülkelerdeki oluşumlar artık Soros fonları değilde çin eksenli ortaklıklar üzerinden yapılıyor. İfrit sadece başka maske altında pisliğini yayıyor.

    Bu virüs, Türkiye veya Rusya'dan çıksa idi, şu anda tüm devletler ruslara karşı veya bize karşı küresel bir linç uyguluyordu. Ama bilderberg'in ucuz iş gücü çin olunca, dünya üzerinde hakim olan liberal sosyalist Sol beyinli yönetimler ağızlarını açamıyorlar.
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    Ruffalo 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi büyük marka keşke bizimde benzer düzeyde bir firmamız olsa. Artık kimse teknolojinin nerede üretildiğine bakmıyor, alım gücüne göre en iyi performansı sunanı almaya çalışıyor. Xiaomi sadece telefon değil birçok elektronik cihaz üretiyor ve eko sisteme katkı yapıyor.
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    Wol4onak 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Doğu otokratik zorbalığıyla batı ahlakını kullanıyorlar. Kendileri istediği her ürünü servisi iptal edip batı ve dünya pazarını çekirge gibi istila ediyorlar. Şu Çin'e olan ekonomik savaşta tüm dünyanın bir olması herkesin çıkarına, Rusya'nın bile..
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Kesinlikle Çinliler haklı, en güzel yenilikleri de onlar yapıyor. iphone ve Amerika da veri topluyor utanmasalar ölene kadar 60hz telefon yapacaklar
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    igetsky 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Daha yeni siber saldiri duzenlediler trump sonuna kadar hakli butun cinli firmalari kara listeye almaliydi
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    gun (Gün Oksay) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Irak’a neden saldırdın diye Irak açsaya davayı tazminat alsa bir kaç trilyon dolar sıkıysa hukuk bile bir yere kadar işte ABD’de.
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    M makine26 2 gün ( Mesaj Silindi )
    E hani ameriga ırakta kitle imha silahı var diye saldırdı. Ve bulamadı verinler mahkemeye. Çokta ağır bir ceza mı verecek coni adaleti
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    TuncayTurkoglu 2 gün ( Mesaj Silindi )
    İkna edici kanıt bulamamışlar. İlginç. Halbuki amerika kanıt aramaktan ziyade çıkar arayışında.
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    carter (Volkan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Mahkemeyi bilmem ama umarım yakında Google desteği keser.
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    E Elektrikliarabasever 2 gün ( Mesaj Silindi ) carter
    Kesmez niye kessin? Ben de isterim de Google lisanslı android sattığı için kâr elde ediyor Huawei'nin yasaklanması bile zararına oldu...
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    Nevfel (T. I.) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Trump gitti abd çinin kucağına oturdu. Abd yakın zamanda çine geçilecek maalesef. Beterin beterini göreceğiz 10 yıla.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, ABD ve
    5 etiket daha kara liste yaptırım mahkeme karar Mobil Teknolojiler
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