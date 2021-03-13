Xiaomi, ABD hükümetine karşı açtığı davayı kazandı

Hatırlayacağınız üzere Trump yönetimi, görevi devretmesine sayılı günler kala dokuz Çinli şirketi daha kara listeye eklemişti. Bu firmalardan biri olan Xiaomi, karşı atağa geçerek ABD Savunma Bakanlığı ve ABD Hazinesi'ne dava açtı.
Ayrıca Bkz. "Huawei'nin global pazarda satışa sunacağı ilk masaüstü bilgisayar ortaya çıktı"İlginizi Çekebilir Xiaomi, kara listeye alınması nedeniyle ABD hükümetine dava açtı
Amerikalı yatırımcıların, Çin ordusu veya hükümetiyle bağlantısı olduğundan şüphelenilen bu dokuz şirkete yatırım yapması yasaklanmış ve 11 Kasım 2021'e kadar kara listede yer alan şirketlerdeki varlıklarını elden çıkarmaları istenmişti.
Wall Street Journal'in haberine göre, davanın görüldüğü federal mahkeme, ABD'nin Xiaomi'ye yatırım yasağı uygulanmasını engelledi. Çinli teknoloji devininin kara listeye alınma kararını "derinden kusurlu" olarak nitelendirdi.
İkna edici kanıtlar yok
ABD'nin yaptırım kararı sadece bir süreliğine askıya alındı. Pentagon, Çin ordusuyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen Xiaomi'nin kara listeye eklenmesini talep etmişti. Mahkeme, Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir bağlantının var olduğuna dair ikna edici kanıtlar sunmadığını söylüyor.
Hakim, Xiaomi'nin sivil kullanım için ticari ürünler üreten ve bağımsız bir yönetim kurulu ve hissedarlar tarafından kontrol edilen halka açık bir şirket olduğunu ifade etti. Şirketin Çin Halk Cumhuriyeti yetkilileri ve ülkenin güvenlik birimleriyle bağlantılı olmadığı belirtildi. Xiaomi şimdi ABD yaptırımlarını tamamen ortadan kaldırılmayı hedefliyor.
https://www.wsj.com/articles/xiaomi-wins-court-ruling-halting-u-s-investment-ban-11615604756 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu virüs, Türkiye veya Rusya'dan çıksa idi, şu anda tüm devletler ruslara karşı veya bize karşı küresel bir linç uyguluyordu. Ama bilderberg'in ucuz iş gücü çin olunca, dünya üzerinde hakim olan liberal sosyalist Sol beyinli yönetimler ağızlarını açamıyorlar.
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