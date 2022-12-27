Honor Band 7 tanıtıldı: AMOLED ekran, SpO2 sensörü ve 14 gün pil ömrü

Tam Boyutta Gör Honor markası bugün Çin'de düzenlediği etkinlikte birçok yeni ürün tanıttı. Şirketin sahneye çıkardığı cihazlar arasında yeni bir akıllı bileklik de vardı. Honor Band 7 adı altında pazara giriş yapan cihaz uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

Apple Watch Ultra çakması 30 dolara satışta 16 sa. önce eklendi

Akıllı bileklik 282 ppi piksel yoğunluğu sunan 1.47 inç AMOLED ekrana sahip. Ayrıca ekranı 2.5D kavisli cam ile korunuyor. Honor Band 7'in geliştirilmiş kalp atış hızı ve oksijen doygunluğu (SpO2) sensörleri içerdiğini de belirtelim.

Tam Boyutta Gör

96 spor modu ve iki hafta pil ömrü

Cihaz 96 spor modu desteği ve iki haftaya kadar pil ömrü sağlayan bir batarya ile geliyor. Akıllı telefonla eşleştirildiğinde kamera uzaktan kumandası olarak kullanılabildiği gibi müzik çaların kontrol edilmesine de olanak sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Honor Band 7 hali hazırda Çin'de ön siparişe sunulmuş durumda. Mağaza raflarındeki yerini ise 6 Ocak itibarıyla alınacak. Akıllı bilekliğin ön siparişe özel fiyatı 199 yuan (29 dolar). Perakende satışlar başladığında fiyat etiketi 249 yuana (36 dolar) çıkacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Honor Band 7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı