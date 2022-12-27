Honor Band 7 tanıtıldı: AMOLED ekran, SpO2 sensörü ve 14 gün pil ömrü

Akıllı bileklik 282 ppi piksel yoğunluğu sunan 1.47 inç AMOLED ekrana sahip. Ayrıca ekranı 2.5D kavisli cam ile korunuyor. Honor Band 7'in geliştirilmiş kalp atış hızı ve oksijen doygunluğu (SpO2) sensörleri içerdiğini de belirtelim.
96 spor modu ve iki hafta pil ömrü
Cihaz 96 spor modu desteği ve iki haftaya kadar pil ömrü sağlayan bir batarya ile geliyor. Akıllı telefonla eşleştirildiğinde kamera uzaktan kumandası olarak kullanılabildiği gibi müzik çaların kontrol edilmesine de olanak sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d