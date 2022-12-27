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    Honor Band 7 tanıtıldı: AMOLED ekran, SpO2 sensörü ve 14 gün pil ömrü

    Honor bugün düzenlediği etkinlikte yeni bir akıllı bileklik de tanıttı. Uygun fiyatlı modeller saflarına katılan Honor Band 7, AMOLED ekran ve iki haftalık pil ömrüyle geliyor.
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    Honor Band 7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Honor markası bugün Çin'de düzenlediği etkinlikte birçok yeni ürün tanıttı. Şirketin sahneye çıkardığı cihazlar arasında yeni bir akıllı bileklik de vardı. Honor Band 7 adı altında pazara giriş yapan cihaz uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

    Akıllı bileklik 282 ppi piksel yoğunluğu sunan 1.47 inç AMOLED ekrana sahip. Ayrıca ekranı 2.5D kavisli cam ile korunuyor. Honor Band 7'in geliştirilmiş kalp atış hızı ve oksijen doygunluğu (SpO2) sensörleri içerdiğini de belirtelim.

    Honor Band 7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    96 spor modu ve iki hafta pil ömrü

    Cihaz 96 spor modu desteği ve iki haftaya kadar pil ömrü sağlayan bir batarya ile geliyor. Akıllı telefonla eşleştirildiğinde kamera uzaktan kumandası olarak kullanılabildiği gibi müzik çaların kontrol edilmesine de olanak sağlıyor.

    Honor Band 7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Honor Band 7 hali hazırda Çin'de ön siparişe sunulmuş durumda. Mağaza raflarındeki yerini ise 6 Ocak itibarıyla alınacak. Akıllı bilekliğin ön siparişe özel fiyatı 199 yuan (29 dolar). Perakende satışlar başladığında fiyat etiketi 249 yuana (36 dolar) çıkacak.
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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 4 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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