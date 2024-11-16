Xiaomi yapay zeka destekli akıllı gözlüklerini piyasaya sürmeyi planlıyor

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

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Son yıllarda, teknoloji şirketleri için yenilikçi giyilebilir cihazların geliştirilmesi daha da önem kazanmaya başladı. Apple Vision Pro cihazlarının piyasaya sürülmesinin ardından şirketler, optik gözlüklere yakın boyutlarda akıllı gözlükleri piyasaya sürmeyi kendilerine görev edindiler.

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Mi Fan festivalinde tanıtılabilir

Gelen son bilgilere göre Xiaomi yapay zeka teknolojilerine sahip akıllı gözlükler geliştiriyor. Bu cihazların piyasadaki ana rakibi Ray-Ban Meta modeli olacak ve bu ürün şirket tarafından da bir kıyaslama ölçütü olarak kabul ediliyor. Meta akıllı gözlüğün yardımıyla kullanıcılar fotoğraf ve video çekebiliyor, QR kodlarını tarayabiliyor, sorular sorabiliyor ve hatırlatıcılar ayarlayabiliyorlar.

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Kaynağa göre Xiaomi, cihazlarını Goertek ile ortaklaşa geliştiriyor ve akıllı gözlüklerin 2025'in ilk yarısında piyasaya çıkması bekleniyor. Şirket bu gözlükleri Nisan ayında yapılması planlanan Mi Fan festivali sırasında tanıtabilir.

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Xiaomi akıllı gözlüklerini piyasaya sürmeyi planlıyor