Xiaomi yapay zeka destekli akıllı gözlüklerini piyasaya sürmeyi planlıyor

Son yıllarda, teknoloji şirketleri için yenilikçi giyilebilir cihazların geliştirilmesi daha da önem kazanmaya başladı. Apple Vision Pro cihazlarının piyasaya sürülmesinin ardından şirketler, optik gözlüklere yakın boyutlarda akıllı gözlükleri piyasaya sürmeyi kendilerine görev edindiler.
Mi Fan festivalinde tanıtılabilir
Gelen son bilgilere göre Xiaomi yapay zeka teknolojilerine sahip akıllı gözlükler geliştiriyor. Bu cihazların piyasadaki ana rakibi Ray-Ban Meta modeli olacak ve bu ürün şirket tarafından da bir kıyaslama ölçütü olarak kabul ediliyor. Meta akıllı gözlüğün yardımıyla kullanıcılar fotoğraf ve video çekebiliyor, QR kodlarını tarayabiliyor, sorular sorabiliyor ve hatırlatıcılar ayarlayabiliyorlar.
Kaynağa göre Xiaomi, cihazlarını Goertek ile ortaklaşa geliştiriyor ve akıllı gözlüklerin 2025'in ilk yarısında piyasaya çıkması bekleniyor. Şirket bu gözlükleri Nisan ayında yapılması planlanan Mi Fan festivali sırasında tanıtabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir