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    Anlık Bildirim

    Xiaomi yapay zeka destekli akıllı gözlüklerini piyasaya sürmeyi planlıyor

    Sızan son bilgilere göre Xiaomi, 2025 yılının başlarında yapay zeka destekli akıllı gözlük modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.                            

    Xiaomi akıllı gözlüklerini piyasaya sürmeyi planlıyor Tam Boyutta Gör

    Son yıllarda, teknoloji şirketleri için yenilikçi giyilebilir cihazların geliştirilmesi daha da önem kazanmaya başladı. Apple Vision Pro cihazlarının piyasaya sürülmesinin ardından şirketler, optik gözlüklere yakın boyutlarda akıllı gözlükleri piyasaya sürmeyi kendilerine görev edindiler.

    Mi Fan festivalinde tanıtılabilir

    Gelen son bilgilere göre Xiaomi yapay zeka teknolojilerine sahip akıllı gözlükler geliştiriyor. Bu cihazların piyasadaki ana rakibi Ray-Ban Meta modeli olacak ve bu ürün şirket tarafından da bir kıyaslama ölçütü olarak kabul ediliyor. Meta akıllı gözlüğün yardımıyla kullanıcılar fotoğraf ve video çekebiliyor, QR kodlarını tarayabiliyor, sorular sorabiliyor ve hatırlatıcılar ayarlayabiliyorlar.

    Xiaomi akıllı gözlüklerini piyasaya sürmeyi planlıyor Tam Boyutta Gör

    Kaynağa göre Xiaomi, cihazlarını Goertek ile ortaklaşa geliştiriyor ve akıllı gözlüklerin 2025'in ilk yarısında piyasaya çıkması bekleniyor. Şirket bu gözlükleri Nisan ayında yapılması planlanan Mi Fan festivali sırasında tanıtabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 1 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 4 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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