Xiaomi, akıllı telefon sigorta hizmetini başlattı: MiCare

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Xiaomi, Çinli akıllı telefon sahipleri için MiCare cihaz koruma planını başlattı. Hizmet, AppleCare'e benzer ve garanti dışı arızalar durumunda pahalı akıllı telefonları sigortalamak veya garantiyi uzatmak için tasarlanmış. 549 Yuan (83 dolar) MiCare planı şu ana kadar yalnızca iki akıllı telefon modelini destekliyor: Mi 10 ve Mi 10 Supreme Edition.

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Desteklediği ürün modeli az

Bildirildiğine göre, MiCare sigorta hizmetini Xiaomi akıllı telefonu satın aldıktan sonra veya aktivasyon tarihinden en geç yedi gün sonra ayrı olarak satın alabileceksiniz. MiCare'in satın alınması, garantinin sonuna kadar yeni model değiştirme programında önemli indirimleri de garanti edecek. Ayrıca cihaz sahibi akıllı telefonunu yenilemek istemezse, MiCare iki yıl boyunca hasarlı ekranın iki kez ücretsiz değiştirilmesi ve ikinci yıl için uzatılmış garanti sunacak.

Şirketin, diğer modellerine oranla nispeten pahalı Mi 10 ve Mi 10 Supreme Edition akıllı telefonları korumak için böyle bir sigorta hizmeti sunması kötü değil. Ancak AppleCare programının kulaklıklardan bilgisayarlara kadar Apple cihazlarının neredeyse tüm yelpazesini kapsıyor olduğu düşünülünce, Xiaomi'nin ürün skalasını genişletmesi gerektiği ortada. Son olarak şimdilik Çin'de alınabilen MiCare sigorta hizmetinin, önümüzdeki dönemde diğer ülkelere de yayılmasının beklendiğini de belirtelim.

https://cntechpost.com/2020/11/13/xiaomi-launches-micare-an-applecare-like-service/

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