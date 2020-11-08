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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo'nun ekran altı kameralı telefonu görüntülendi

    Çinli teknoloji üreticisi Oppo'nun önümüzdeki yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı ekran altı kamera tenknolojisine sahip akıllı telefonu canlı görüntülendi.
    3 gün
    9,9b
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    Cep Telefonları
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    Teknoloji Editörü
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    Oppo'nun ekran altı kameralı telefonu görüntülendi
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    2019 yılında Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen etkinlikte ekran altı kamera teknolojisine sahip akıllı telefon prototipini tanıtan Oppo, önümüzdeki yıl bu teknolojiyi ticari hale getirmeyi planlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy S21 Ultra'nın kamera detayları sızdı: LIDAR yok"

    2021 yılında satışa çıkabilir

    Yayınlanan yeni bir sızıntı, doğrudan ekranın altında bir ön kamera bulunan OPPO akıllı telefonun çalışan bir prototipinin canlı olarak görmemizi sağlıyor. Fotoğrafta da görebileceğiniz gibi cihaz, kasanın yan taraflarına doğru eğimli bir ekrana sahip. Üst ve alt çerçevelerin genişliği minimumda tutulmuş ve panelde kesik veya delik yer almıyor. Ne yazık ki, cihazın teknik özellikleri konusunda bir bilgi mevcut değil. Sadece cihazın yuvarlak bir blok içine yerleştirilmiş çok modüllü bir ana kamera alacağı belirtiliyor. Bu kamera modülü görüntü sensörlü dört optik bileşen ve bir flaş içerebilir.

    Akıllı telefonun sağ kısmında fiziksel kontrol düğmeleri var ve altta ise simetrik bir USB Type-C bağlantı noktası bulunmakta. Sunduğu tam ekran deneyimi sayesinde dikkat çekici görünen bu akıllı telefonun ticari bir hale getirilip piyasaya sürülmesinin ise 2021 yılında gerçekleşebileceği belirtiliyor. Satışa çıkan dünyanın ilk ekran altı kameralı akıllı telefonunun ZTE Axon 20 5G olduğunu belirtmeden de geçmeyelim.



    https://www.gizmochina.com/2020/11/06/oppo-under-display-camera-phone-prototype-leaks-yet-again/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    53 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Guhong01 (Guhong 01 ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Abdülhak Hamit Tarhan
    Amiral gemisi olup da kamerası iyi olmayan telefon kalmadı. Amirla gemisini bırak, şuan giriş seviyesindeki cihazlar bile ne donuyor ne de takılıyor, o mevzu 10 sene öncede kaldı. Iphone seven insanların iphone'u sevme sebepleri genelde çok önceden çözülmüş meseleler, bir laf çıkmış "Samsung kasıyor, şişiyor", bunu söyleyen insanların ellerine aldıkları son Samsung cihaz S3 muhtemelen. Iphone inovasyondan kopmuş bir firma, Steve Jobs döneminde cihazları inovatikti, teknolojinin sınırlarını zorlardı, şimdi 4 sene aynı şeyi satıyorlar yine de şakşaklıyor insanlar. Apple'dan tablet ve bilgisayar dışında bir şey almam açıkçası.
    Amiral gemisi olup da kamerası iyi olmayan telefon kalmadı. Amirla gemisini bırak, şuan giriş seviyesindeki cihazlar bile ne donuyor ne de takılıyor, o mevzu 10...
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    1 Yanıt Yanıtla +15
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    th9 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) Guhong01
    her telefon haberinin altına iphonedan bahsediyosunuz,bu kadar kötü olduğunu düşünüyorsanız iphone almazsanız olur biter.her haberde iphonedan bahsedip sonra bu telefon niye bu kadar popüler diye ağlamayın.
    her telefon haberinin altına iphonedan bahsediyosunuz,bu kadar kötü olduğunu düşünüyorsanız iphone almazsanız olur biter.her haberde iphonedan bahsedip sonra bu...
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    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bir de iphone 12 gerçeği var. Satın alanların ya da alacak olanların aklından şüphe ederim, ceketini koysa satıyor aga sanki Konya ve AKP ikilisi gibi
    3 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Oppo'dan önce bu yapıldı zaten. Belki Oppo yapmıştır bu arada hatırlamıyorum. :D
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    DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Iphone 16'da 30bin liraya göreceğimiz teknolojiyi şimdiden yapmışlar helal olsun
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    Question-X (Tarık ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Oppo Reno 2 yi upgrade etme zamanı geliyor.
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    Mr. Jingles 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Evet abi budur. İşte inovasyon işte teknoloji. Helal olsun Oppo’ya.
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    yahu paranız varsa beğendiğiniz en iyi telefonu alın. paranız kadar alın. zaten o bunu aldı, şu şunu aldı muhabbeti, zenginin malı,züğürdün çenesini yorar hikayesi gibi. ha üzerinde elbise yok ama cebinde 10 bin tl lik telefon olanlar için de bir atasözü var... Ayranı yok içmeye atla gider ...maya...
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    sniper23 (Enes Şahinler) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu ekran altı teknoloji 2021'in yıldızı olacak gibi görünüyor. Gelirse güzel olur. Böylece bu çentik olayından temelli kurtuluruz.
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    renega (Ömer C. IŞIK) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    yoruma bakınca "ne alaka lan" diyorum anti iphone kitlesi yüzünden
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    ezicioyuncu (Bora ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Iphone uzun yillardir bir statü meselesi de o yüzden, iphone kullanan zengindir zihniyeti var sen ayni paraya android de alsan o statüyü vermiyor çünkü bu zihniyetler ahmak, telefonla statü sahibi oldugunu düşünecek kadar aciz olup cebinde parasi olmasa bile onu kullanacak, "desinler için".
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    mustafaaydemirr (deneme ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) ezicioyuncu
    Onlar ahmak olabilir lakin sende fakirsin be dostum boşver yak bi sigara
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bir de iphone 12 gerçeği var. Satın alanların ya da alacak olanların aklından şüphe ederim, ceketini koysa satıyor aga sanki Konya ve AKP ikilisi gibi
    3 Yanıt Yanıtla +8
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) Guhong01
    Neden almasınlar hocam? Kamerası iyi, kasmıyor donmuyor, uzun süre götürüyor. Pahalı, kabul.
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    th9 3 gün ( Mesaj Silindi ) Guhong01
    her telefon haberinin altına iphonedan bahsediyosunuz,bu kadar kötü olduğunu düşünüyorsanız iphone almazsanız olur biter.her haberde iphonedan bahsedip sonra bu telefon niye bu kadar popüler diye ağlamayın.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    mustafaaydemirr (deneme ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) Guhong01
    Dedi ve izmirde chp'yi hizmet yapmadan yıllarca seçti 🤔😱🤔
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