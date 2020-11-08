Oppo'nun ekran altı kameralı telefonu görüntülendi

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2019 yılında Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen etkinlikte ekran altı kamera teknolojisine sahip akıllı telefon prototipini tanıtan Oppo, önümüzdeki yıl bu teknolojiyi ticari hale getirmeyi planlıyor.

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2021 yılında satışa çıkabilir

Yayınlanan yeni bir sızıntı, doğrudan ekranın altında bir ön kamera bulunan OPPO akıllı telefonun çalışan bir prototipinin canlı olarak görmemizi sağlıyor. Fotoğrafta da görebileceğiniz gibi cihaz, kasanın yan taraflarına doğru eğimli bir ekrana sahip. Üst ve alt çerçevelerin genişliği minimumda tutulmuş ve panelde kesik veya delik yer almıyor. Ne yazık ki, cihazın teknik özellikleri konusunda bir bilgi mevcut değil. Sadece cihazın yuvarlak bir blok içine yerleştirilmiş çok modüllü bir ana kamera alacağı belirtiliyor. Bu kamera modülü görüntü sensörlü dört optik bileşen ve bir flaş içerebilir.

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Akıllı telefonun sağ kısmında fiziksel kontrol düğmeleri var ve altta ise simetrik bir USB Type-C bağlantı noktası bulunmakta. Sunduğu tam ekran deneyimi sayesinde dikkat çekici görünen bu akıllı telefonun ticari bir hale getirilip piyasaya sürülmesinin ise 2021 yılında gerçekleşebileceği belirtiliyor. Satışa çıkan dünyanın ilk ekran altı kameralı akıllı telefonunun ZTE Axon 20 5G olduğunu belirtmeden de geçmeyelim.

https://www.gizmochina.com/2020/11/06/oppo-under-display-camera-phone-prototype-leaks-yet-again/

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