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    Xiaomi artık Saf Android'li akıllı telefon çıkarmayacak

    Mobil sektörün önde gelen markalarından Xiaomi artık Saf Android deneyimi sunan telefon çıkarmayacak. Çinli şirketin Android One programından ayrıldığı bildiriliyor.
    2 hf.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi artık Saf Android'li akıllı telefon çıkarmayacak
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    Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin artık Android One programı kapsamında akıllı telefon çıkarmayacağı bildiriliyor. Bu gelişmeyle birlikte Xiaomi Mi A4'ün piyasaya sürülme ihtimali de ortadan kalmış oldu.

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    Xiaomi'nin neden bu yönde bir karar aldığında dair bir açıklama bulunmuyor. Hatırlayacağınız üzere daha önce Motorola da benzer bir hamle yaparak Android One programından ayrılmıştı. Yani "Saf Android" deneyimi sunan cihaz konusunda yaprak dökümü sürüyor.

    Xiaomi artık Saf Android'li akıllı telefon çıkarmayacak
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    Bir tek HMD Global kaldı

    Android One projesi, yazılım güncellemelerini Android telefonlara hızlı bir şekilde sunmak için hayata geçirilmişti. Ancak Xiaomi Mi serisi cihazlar güncellemeleri gecikmeli olarak aldı. Ayrıca yeni sürümler çok sayıda hatayı da beraberinde getirdi.

    Şu anda Saf Android'li akıllı telefon üreten tek büyük şirket HMD Global kalmış gibi görünüyor. Finli şirket bildiğiniz gibi Nokia markasının sahibi. Akıllı telefonlarını da bu marka altında piyasaya sürüyor.



    Kaynakça https://www.smartdroid.de/aus-und-vorbei-xiaomi-und-co-lassen-android-one-links-liegen https://www.gsmarena.com/xiaomi_will_no_longer_make_android_one_phones_the_mi_aseries_get_axe-news-44589.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    teknoert (tekno ert) 1 hf.
    Mi A3 e destekleri kesiyorlar mı acep ? Yoksa 2 yıllık destek devam edecek mi ?
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    El_domingo 1 hf.
    ios oy boyle ama guncelleme desteği hakkaten muthiş.
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    skywalker06 (Deniz ) 2 hf.
    Nexus telefonlarla aynı kaderi paylaştı android one üretici yine kalmadı hmd global ne kadar nokia markasıyla satabilir. Saf Android konusunda iki farklı motorola telefon kullanmıştım.Ufak tefek motorola dokunuşlarına rağmen gayet memnundum.Güncellemeride hemen alıyordu motorola telefonları sonra Huawei alıp Emui arayüzünü beğenmeden kullandım.Sonra Xioami alınca arayüzün miui da ne kadar iş yaptığını gördüm.
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    FreeRun 2 hf.
    saf android pişmanlıktır
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    GwynBleidd48 2 hf.
    İyi olmuş
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    NeroWin (Ahmet Hakan Kablama) 2 hf.
    Google kendi markasını oluşturmak yerine geliştirdiği tüm teknolojileri diğer Android üreticileri açmalı. Nexus serisi ile başlayan saf Android arayüzü felsefesini kendi markası ile zedeleyip, içi bomboş bir arayüz vermeten başka bir şey yapmadı. IOS işletim sistemine karşı Android'in eli her geçen gün daha fazla azalıyor.
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 2 hf.
    Android one tamamen bitti zaten. Sadece Xiaomi ile alakası yokki.
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    KoşanBalık (hazar ...) 2 hf. Fenomenon
    Böyle söylentiler var ama kaynak yok şu an
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    kartalaraz (subaru impreza) 2 hf.
    Xiaomi saf android li telefonlara miui güncellemesiyle değiştirirsin bare. Adamlar sevinir.
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    interwap (Volkan ) 2 hf.
    General Mobile ne oldu? Reklamlarda vurguladıkları nokta beklemeden en güncel sürüme sahip olunacağı idi. (Ama kullanıcılar bir türlü sahip olamıyordu.)
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    denile 2 hf.
    Mi A1 kullanıyorum. Android 9'dan beri ağ problemlerimiz var. Reddit'ten bakmıştım, Pixel cihazlarda sorun hemen çözülürken biz Mi kullanıcıları sorunla yaşamaya başlamıştık.

    İyi oldu aslında, yapamadıkları hizmeti vermeyecekler en azından.
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    6281 kez okundu.
    18 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, android one ve
    2 etiket daha saf android Mobil Teknolojiler
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