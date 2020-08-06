Xiaomi artık Saf Android'li akıllı telefon çıkarmayacak

Tam Boyutta Gör

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin artık Android One programı kapsamında akıllı telefon çıkarmayacağı bildiriliyor. Bu gelişmeyle birlikte Xiaomi Mi A4'ün piyasaya sürülme ihtimali de ortadan kalmış oldu.

İlginizi Çekebilir

Android 11 güncellemesi almayacak Xiaomi telefonların listesi ortaya çıktı

Ayrıca Bkz. "Microsoft, Android uygulamalarını Windows 10'a getirdi"

Xiaomi'nin neden bu yönde bir karar aldığında dair bir açıklama bulunmuyor. Hatırlayacağınız üzere daha önce Motorola da benzer bir hamle yaparak Android One programından ayrılmıştı. Yani "Saf Android" deneyimi sunan cihaz konusunda yaprak dökümü sürüyor.

Tam Boyutta Gör

Bir tek HMD Global kaldı

Android One projesi, yazılım güncellemelerini Android telefonlara hızlı bir şekilde sunmak için hayata geçirilmişti. Ancak Xiaomi Mi serisi cihazlar güncellemeleri gecikmeli olarak aldı. Ayrıca yeni sürümler çok sayıda hatayı da beraberinde getirdi.

Şu anda Saf Android'li akıllı telefon üreten tek büyük şirket HMD Global kalmış gibi görünüyor. Finli şirket bildiğiniz gibi Nokia markasının sahibi. Akıllı telefonlarını da bu marka altında piyasaya sürüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.