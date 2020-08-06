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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Android uygulamalarını Windows 10'a getirdi

    Microsoft, Windows 10'daki Telefonunuz uygulamasına yeni bir özellik ekledi. Kullanıcılar artık Android uygulamalarını, telefonlarını ceplerinden çıkarmadan doğrudan PC'lerinde çalıştırabilecekler.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Microsoft, Android uygulamalarını Windows 10'a getirdi
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    Microsoft dün Samsung'un düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde önemli bir duyuru yaptı. Yazılım devi Windows 10 işletim sistemi için tasarlanan Telefonunuz uygulamasının yeni bir özelliğinden bahsetti.

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    Uygulama artık kullanıcıların Android uygulamalarını bilgisayarında çalıştırmasına izin verecek. Geliştirilmiş entegrasyon sayesinde doğrudan Windows 10 üzerinden mobil uygulamalara erişim artık mümkün.

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    Microsoft, Android uygulamalarını Windows 10'a getirdi
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    Telefonunuz uygulamasına eklenen "Uygulamalar" bölümünde cihazınızda yüklü olan uygulamaların listesi gösterilecek. Bu kısımdan istediğiniz mobil uygulamayı ayrı bir pencerede çalıştırabileceksiniz.

    Uygulamalar Başlat menüsüne sabitlenebilecek

    İşletim sistemiyle sağlanan gelişmiş entegrasyon sayesinde mobil uygulamalar hızlı erişim için görev çubuğuna veya Başlat menüsüne sabitlenebilcek. Ayrıca diğer Windows uygulamalarıyla çoklu görev biçiminde de çalışabilecek.

    Telefonunuz uygulaması kullanıcıların aynı anda birden fazla Android uygulamasını çalıştırmasına da olanak sağlayacak. Yeni özellikler şu anda Windows Insider üyeleri tarafından test ediliyor. Daha sonrasında ise genel kullanıma sunulacak.

    Windows 10'da Android uygulamalarını çalıştırmak için Link to Windows uygulamasının yüklü olduğu, en az Android 9.0 Pie işletim sistemiyle çalışan bir akıllı telefon gerekiyor. Bu özelliği destekleyen cihazların listesi aşağıda. Şimdilik sadece Samsung telefonlar var:

    • Samsung Galaxy Note 9
    • Samsung Galaxy S9
    • Samsung Galaxy S9+
    • Samsung Galaxy Note10
    • Samsung Galaxy Note10+
    • Samsung Galaxy Note10 Lite
    • Samsung Galaxy Fold
    • Samsung Galaxy S10
    • Samsung Galaxy S10+
    • Samsung Galaxy S10 Lite
    • Samsung Galaxy S10e
    • Samsung Galaxy A8s
    • Samsung Galaxy A30s
    • Samsung Galaxy A31
    • Samsung Galaxy A40
    • Samsung Galaxy A41
    • Samsung Galaxy A50
    • Samsung Galaxy A50s
    • Samsung Galaxy A51
    • Samsung Galaxy A60
    • Samsung Galaxy A70
    • Samsung Galaxy A70s
    • Samsung Galaxy A71
    • Samsung Galaxy A71 5G
    • Samsung Galaxy A80
    • Samsung Galaxy A90s
    • Samsung Galaxy A90 5G
    • Samsung Galaxy S20
    • Samsung Galaxy S20+
    • Samsung Galaxy S20 Ultra
    • Samsung Galaxy Fold
    • Samsung Galaxy XCover Pro
    • Samsung Galaxy Z Flip


    https://www.windowslatest.com/2020/08/05/microsoft-brings-android-apps-to-windows-10-with-new-feature/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    SPeaky 2 hf. en beğenilen
    iPhone - Mac uyumu resmen Samsung-Windows cihazlara taşınıyor. Benim gibi Samsung telefonu olanlar için nimet ama umarım ileride tüm Android cihazlara destek gelir. Ama şimdilik Samsunglarla sınırlı kalacağını düşünüyorum çünkü çok uzun zamandır zaten Samsung destekleniyor sadece.
    iPhone - Mac uyumu resmen Samsung-Windows cihazlara taşınıyor. Benim gibi Samsung telefonu olanlar için nimet ama umarım ileride tüm Android cihazlara destek ge...
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    Yanıtla +17
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    paco_ct (cenk tez) 2 hf. damn2u
    büyük ihtimal bir süre sonra gelir ama iş ortaklığı anlaşması yaptıklarından dolayı samsung sadece kendi cihazlarına destek vermesini istemiştir bir süreliğine cihaz satışları durumundan dolayı sonra diğer markalarada destek vericeklerdir
    büyük ihtimal bir süre sonra gelir ama iş ortaklığı anlaşması yaptıklarından dolayı samsung sadece kendi cihazlarına destek vermesini istemiştir bir süreliğine ...
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    Yanıtla +7
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    damn2u (Sercan ) 2 hf.
    Neden sadece Samsung cihazlar? Tüm Android eko sistemi olan cihazları desteklese olmuyor mu?
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    jubeii 1 hf.
    telefon pc arasında dosya paylaşımı yapılıyor mu?
    en az 2-3 kere telefonum kurdum. kullanıssız diye sildim. hatta silme seçeneği yoktu korsan silmek zorunda kaldım.
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    7nbitirdin (Şahan ) 1 hf.
    Ekranı yansıtıyor telefonun, ayrıca uygulamalar kısmını bulamadım. galaxy a71
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    masterchief117 2 hf.
    Darısı Xbox' a 🤦🏻‍♂️
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    DH Misafiri 2 hf.
    Microsoftla iş yapıp da pişman olmayan yok, bu projede kullanılmayarak iptal olacaktır. Ya da reklama boğulup kanser hale getirilecektir.
    Yanıtla +1
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    kayamtky 2 hf. (düzenlendi)
    Her şeyden önce Telefona kurulmuyor ki program, bu bahsettiği şeyleri test edelim.

    Telefonum Mi5, Microsoft' un Android tarafında ki bu uygulamasını telefona kurmayı ayda bir deniyorum, kurulduktan sonra, ileri butonuna basıyorum, her seferinde yuvarlak düşünme simgesi, düşün allah düşün, sonsuza kadar düşünüyor, o şekilde bekliyor.

    bir hata mesajı ver bari, yok o da yok.
    Bir daha denemeyi düşünmüyorum. Yaptıkları şeyi test ediyorlar mı, çok merak ediyorum.
    Yanıtla +3
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    MrKerberoS (Sanal Varol) 2 hf.
    s8 taş mı yesin
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    msavul4434 (Mustafa Savul) 2 hf. MrKerberoS
    Çok sinir oldum şuan. Bildiğin sallamıyorlar S8 Serisini halen çalışan taş gibi bir telefon.
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    CoreXXX (fatih tat) 2 hf.
    eğer düzgün ve stabil çalışıyorsa emülatörlere büyük darbe vurur
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    Xtrud (Harun Yahya) 2 hf.
    Huawei 'deki destop mode dan çok bi farkı yok
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 2 hf.
    Herzaman ki gibi samsung önceliği damn it
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    kmlfgkc (kemal gokce) 2 hf.
    adamlar emulator entegre etmişler helal olsun. Ama her yeni haberini gördüğümde indirip sonra da ya çok şarj yediği için ya da kaldıramadığım bildirimleri yüzünden siliyorum dayanamayıp.
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