Microsoft, Android uygulamalarını Windows 10'a getirdi

Microsoft dün Samsung'un düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde önemli bir duyuru yaptı. Yazılım devi Windows 10 işletim sistemi için tasarlanan Telefonunuz uygulamasının yeni bir özelliğinden bahsetti.
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Uygulama artık kullanıcıların Android uygulamalarını bilgisayarında çalıştırmasına izin verecek. Geliştirilmiş entegrasyon sayesinde doğrudan Windows 10 üzerinden mobil uygulamalara erişim artık mümkün.İlginizi Çekebilir Temmuz ayının en çok indirilen uygulamaları belli oldu
Telefonunuz uygulamasına eklenen "Uygulamalar" bölümünde cihazınızda yüklü olan uygulamaların listesi gösterilecek. Bu kısımdan istediğiniz mobil uygulamayı ayrı bir pencerede çalıştırabileceksiniz.
Uygulamalar Başlat menüsüne sabitlenebilecek
İşletim sistemiyle sağlanan gelişmiş entegrasyon sayesinde mobil uygulamalar hızlı erişim için görev çubuğuna veya Başlat menüsüne sabitlenebilcek. Ayrıca diğer Windows uygulamalarıyla çoklu görev biçiminde de çalışabilecek.
Telefonunuz uygulaması kullanıcıların aynı anda birden fazla Android uygulamasını çalıştırmasına da olanak sağlayacak. Yeni özellikler şu anda Windows Insider üyeleri tarafından test ediliyor. Daha sonrasında ise genel kullanıma sunulacak.
Windows 10'da Android uygulamalarını çalıştırmak için Link to Windows uygulamasının yüklü olduğu, en az Android 9.0 Pie işletim sistemiyle çalışan bir akıllı telefon gerekiyor. Bu özelliği destekleyen cihazların listesi aşağıda. Şimdilik sadece Samsung telefonlar var:
- Samsung Galaxy Note 9
- Samsung Galaxy S9
- Samsung Galaxy S9+
- Samsung Galaxy Note10
- Samsung Galaxy Note10+
- Samsung Galaxy Note10 Lite
- Samsung Galaxy Fold
- Samsung Galaxy S10
- Samsung Galaxy S10+
- Samsung Galaxy S10 Lite
- Samsung Galaxy S10e
- Samsung Galaxy A8s
- Samsung Galaxy A30s
- Samsung Galaxy A31
- Samsung Galaxy A40
- Samsung Galaxy A41
- Samsung Galaxy A50
- Samsung Galaxy A50s
- Samsung Galaxy A51
- Samsung Galaxy A60
- Samsung Galaxy A70
- Samsung Galaxy A70s
- Samsung Galaxy A71
- Samsung Galaxy A71 5G
- Samsung Galaxy A80
- Samsung Galaxy A90s
- Samsung Galaxy A90 5G
- Samsung Galaxy S20
- Samsung Galaxy S20+
- Samsung Galaxy S20 Ultra
- Samsung Galaxy Fold
- Samsung Galaxy XCover Pro
- Samsung Galaxy Z Flip
https://www.windowslatest.com/2020/08/05/microsoft-brings-android-apps-to-windows-10-with-new-feature/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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en az 2-3 kere telefonum kurdum. kullanıssız diye sildim. hatta silme seçeneği yoktu korsan silmek zorunda kaldım.
Telefonum Mi5, Microsoft' un Android tarafında ki bu uygulamasını telefona kurmayı ayda bir deniyorum, kurulduktan sonra, ileri butonuna basıyorum, her seferinde yuvarlak düşünme simgesi, düşün allah düşün, sonsuza kadar düşünüyor, o şekilde bekliyor.
bir hata mesajı ver bari, yok o da yok.
Bir daha denemeyi düşünmüyorum. Yaptıkları şeyi test ediyorlar mı, çok merak ediyorum.
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