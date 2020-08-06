Microsoft, Android uygulamalarını Windows 10'a getirdi

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Microsoft dün Samsung'un düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde önemli bir duyuru yaptı. Yazılım devi Windows 10 işletim sistemi için tasarlanan Telefonunuz uygulamasının yeni bir özelliğinden bahsetti.

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Uygulama artık kullanıcıların Android uygulamalarını bilgisayarında çalıştırmasına izin verecek. Geliştirilmiş entegrasyon sayesinde doğrudan Windows 10 üzerinden mobil uygulamalara erişim artık mümkün.

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Telefonunuz uygulamasına eklenen "Uygulamalar" bölümünde cihazınızda yüklü olan uygulamaların listesi gösterilecek. Bu kısımdan istediğiniz mobil uygulamayı ayrı bir pencerede çalıştırabileceksiniz.

Uygulamalar Başlat menüsüne sabitlenebilecek

İşletim sistemiyle sağlanan gelişmiş entegrasyon sayesinde mobil uygulamalar hızlı erişim için görev çubuğuna veya Başlat menüsüne sabitlenebilcek. Ayrıca diğer Windows uygulamalarıyla çoklu görev biçiminde de çalışabilecek.

Telefonunuz uygulaması kullanıcıların aynı anda birden fazla Android uygulamasını çalıştırmasına da olanak sağlayacak. Yeni özellikler şu anda Windows Insider üyeleri tarafından test ediliyor. Daha sonrasında ise genel kullanıma sunulacak.

Windows 10'da Android uygulamalarını çalıştırmak için Link to Windows uygulamasının yüklü olduğu, en az Android 9.0 Pie işletim sistemiyle çalışan bir akıllı telefon gerekiyor. Bu özelliği destekleyen cihazların listesi aşağıda. Şimdilik sadece Samsung telefonlar var:

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10+

Samsung Galaxy Note10 Lite

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy A8s

Samsung Galaxy A30s

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A40

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A50s

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A60

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A70s

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A71 5G

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy A90s

Samsung Galaxy A90 5G

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy XCover Pro

Samsung Galaxy Z Flip

https://www.windowslatest.com/2020/08/05/microsoft-brings-android-apps-to-windows-10-with-new-feature/

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