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    Xiaomi, bazı telefonları için MIUI 14 beta güncellemesini kesti

    Gelen son bilgilere göre, Xiaomi, belli cihazlar için MIUI 14 beta güncellemesi vermeyi bırakacak. Peki, hangi Xiaomi cihazlar artık MIUI 14 beta güncellemesini almayacak?
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    xiaomi miui 14 beta güncellemesi almayacak telefonlar Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Android 14 tabanlı MIUI 14 arayüzünü duyurdu ve Xiaomi 12 Pro, Mi 11 Lite 5G, Xiaomi 12T gibi birçok model MIUI 14 güncellemesini aldı. Şirketin son resmî açıklamasına göre, bazı akıllı telefonlar için haftalık verilen MIUI 14 beta güncellemesi yakında durdurulacak.

    MIUI 14 beta güncellemesi almayacak modeller

    21 Nisan 2023 tarihinden sonra, Redmi K40 Pro ve K40 Pro Plus, Xiaomi Mi 10S, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Redmi K40 Gaming ve Redmi Note 10 Pro 5G için beta güncellemesi verilmeyecek. Bu cihazlar son beta güncellemeyi 21 Nisan’da almış olacak. Ancak bu modeller kararlı yazılım güncellemelerini almaya devam edecek.

    Haftalık ve kararlı güncellemeler sunulacak

    Xiaomi, güncellemelerin artık haftalık ve kararlı olarak ayrıldığını duyurdu. Şirket, haftalık ve kararlı yazılım güncellemelerini alacak modeller için MIUI 14’ün performansını artırmaya öncelik verecek. Marka, tüm cihazları için sık sık güncelleme ve destek verme sözünü sürdürdüğünü, mümkün olduğunca çok cihazda MIUI 14 performansını iyileştirmek için çalıştığını bildirdi.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    B
    barisg 1 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 1 gün önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 2 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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