Xiaomi, bazı telefonları için MIUI 14 beta güncellemesini kesti

MIUI 14 beta güncellemesi almayacak modeller
21 Nisan 2023 tarihinden sonra, Redmi K40 Pro ve K40 Pro Plus, Xiaomi Mi 10S, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Redmi K40 Gaming ve Redmi Note 10 Pro 5G için beta güncellemesi verilmeyecek. Bu cihazlar son beta güncellemeyi 21 Nisan’da almış olacak. Ancak bu modeller kararlı yazılım güncellemelerini almaya devam edecek.
Haftalık ve kararlı güncellemeler sunulacak
Xiaomi, güncellemelerin artık haftalık ve kararlı olarak ayrıldığını duyurdu. Şirket, haftalık ve kararlı yazılım güncellemelerini alacak modeller için MIUI 14’ün performansını artırmaya öncelik verecek. Marka, tüm cihazları için sık sık güncelleme ve destek verme sözünü sürdürdüğünü, mümkün olduğunca çok cihazda MIUI 14 performansını iyileştirmek için çalıştığını bildirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah