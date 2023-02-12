Tam Boyutta Gör Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Android 14 tabanlı MIUI 14 arayüzünü duyurdu ve Xiaomi 12 Pro, Mi 11 Lite 5G, Xiaomi 12T gibi birçok model MIUI 14 güncellemesini aldı. Şirketin son resmî açıklamasına göre, bazı akıllı telefonlar için haftalık verilen MIUI 14 beta güncellemesi yakında durdurulacak.

Xiaomi, MIUI 14 güncellemesi alacak yeni telefonları açıkladı 1 hf. önce eklendi

MIUI 14 beta güncellemesi almayacak modeller

21 Nisan 2023 tarihinden sonra, Redmi K40 Pro ve K40 Pro Plus, Xiaomi Mi 10S, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Redmi K40 Gaming ve Redmi Note 10 Pro 5G için beta güncellemesi verilmeyecek. Bu cihazlar son beta güncellemeyi 21 Nisan’da almış olacak. Ancak bu modeller kararlı yazılım güncellemelerini almaya devam edecek.

Haftalık ve kararlı güncellemeler sunulacak

Xiaomi, güncellemelerin artık haftalık ve kararlı olarak ayrıldığını duyurdu. Şirket, haftalık ve kararlı yazılım güncellemelerini alacak modeller için MIUI 14’ün performansını artırmaya öncelik verecek. Marka, tüm cihazları için sık sık güncelleme ve destek verme sözünü sürdürdüğünü, mümkün olduğunca çok cihazda MIUI 14 performansını iyileştirmek için çalıştığını bildirdi.

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Xiaomi, bazı telefonları için MIUI 14 beta güncellemesini kesti