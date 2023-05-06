Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Poco açıkladı: MIUI 14 güncellemesi 11 telefona birden geliyor

    Poco markası MIUI 14 güncellemesiyle alakalı yol haritasını paylaştı. Şirketin açıklamasına göre bu çeyrekte dünya genelinde 11 akıllı telefon MIUI 14 güncellemesi alacak.
    Oy Ver

    Poco açıkladı: MIUI 14 güncellemesi 11 telefona birden geliyor Tam Boyutta Gör

    Poco markası 2023'ün ikinci çeyreği bitmeden MIUI 14 güncellemesi alacak akıllı telefonların listesini açıkladı. Şirket resmi Twitter hesabı aracılığıyla yaptığu duyuruda, bu çeyrekte dünya genelinde 11 akıllı telefonun MIUI 14'e yükseltileceği belirtildi.

    İşte listede yer alan Poco telefonlar:

    • Poco F2 Pro
    • Poco F3
    • Poco F4
    • Poco F4 GT
    • Poco M3
    • Poco M4 5G
    • Poco M5
    • Poco X3 GT
    • Poco X3 NFC
    • Poco X3 Pro
    • Poco X4 GT

    Poco açıkladı: MIUI 14 güncellemesi 11 telefona birden geliyor Tam Boyutta Gör

    Dünya çapında dağıtım başlıyor

    Üretici, güncellemenin çıkış tarihinin bölgeye bağlı olarak değişebileceğini belirtti. Bu arada açıklanan yol haritasının geçtiğimiz Nisan ayını kapsadığını da belirtmek gerekir. Dolayısı ile bazı modeller birçok pazarda MIUI 14'e kavuştu.

    Poco'nun paylaşımı esasında küresel güncelleme dalgası ile alakalı. Bu da listede yer alan tüm akıllı telefonların yakında dünya genelinde güncelleme almaya başlayacakları anlamına geliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 5 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

    Profil resmi
    alfa-x 6 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    muhabbet kuşu hapşırma villa sepeti güvenilir mi captiva high ile high sport farkı aşırı hayal kurmak nasıl engellenir a101 hırsızlık cezası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A33 5G
    Samsung Galaxy A33 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer ChromeBook Spin
    Acer ChromeBook Spin
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    ARC-750
    ARC-750
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız