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Poco markası 2023'ün ikinci çeyreği bitmeden MIUI 14 güncellemesi alacak akıllı telefonların listesini açıkladı. Şirket resmi Twitter hesabı aracılığıyla yaptığu duyuruda, bu çeyrekte dünya genelinde 11 akıllı telefonun MIUI 14'e yükseltileceği belirtildi.

İşte listede yer alan Poco telefonlar:

Poco F2 Pro

Poco F3

Poco F4

Poco F4 GT

Poco M3

Poco M4 5G

Poco M5

Poco X3 GT

Poco X3 NFC

Poco X3 Pro

Poco X4 GT

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Dünya çapında dağıtım başlıyor

Üretici, güncellemenin çıkış tarihinin bölgeye bağlı olarak değişebileceğini belirtti. Bu arada açıklanan yol haritasının geçtiğimiz Nisan ayını kapsadığını da belirtmek gerekir. Dolayısı ile bazı modeller birçok pazarda MIUI 14'e kavuştu.

Poco'nun paylaşımı esasında küresel güncelleme dalgası ile alakalı. Bu da listede yer alan tüm akıllı telefonların yakında dünya genelinde güncelleme almaya başlayacakları anlamına geliyor.

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Poco açıkladı: MIUI 14 güncellemesi 11 telefona birden geliyor