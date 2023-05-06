Poco açıkladı: MIUI 14 güncellemesi 11 telefona birden geliyor

Poco markası 2023'ün ikinci çeyreği bitmeden MIUI 14 güncellemesi alacak akıllı telefonların listesini açıkladı. Şirket resmi Twitter hesabı aracılığıyla yaptığu duyuruda, bu çeyrekte dünya genelinde 11 akıllı telefonun MIUI 14'e yükseltileceği belirtildi.
İşte listede yer alan Poco telefonlar:
- Poco F2 Pro
- Poco F3
- Poco F4
- Poco F4 GT
- Poco M3
- Poco M4 5G
- Poco M5
- Poco X3 GT
- Poco X3 NFC
- Poco X3 Pro
- Poco X4 GT
Dünya çapında dağıtım başlıyor
Üretici, güncellemenin çıkış tarihinin bölgeye bağlı olarak değişebileceğini belirtti. Bu arada açıklanan yol haritasının geçtiğimiz Nisan ayını kapsadığını da belirtmek gerekir. Dolayısı ile bazı modeller birçok pazarda MIUI 14'e kavuştu.
Poco'nun paylaşımı esasında küresel güncelleme dalgası ile alakalı. Bu da listede yer alan tüm akıllı telefonların yakında dünya genelinde güncelleme almaya başlayacakları anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah