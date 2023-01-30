Xiaomi, MIUI 14 güncellemesi alacak yeni telefonları açıkladı: İşte liste

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Aralık ayında Android 13 tabanlı MIUI 14'ü duyuran Xiaomi, açılış konuşmasında yeni sürüme uygun ilk cihazları açıklamıştı. Bugün akıllı telefon devi, en son MIUI sürümüne güncellenecek ikinci telefon grubunu açıkladı. İşte Android 13'e kavuşacak yeni Xiaomi telefonlar

MIUI 14 alacak yeni telefonlar açıklandı

Xiaomi tarafından paylaşılan resmi listede, Xiaomi 11 serisi ve tepe model Redmi telefonlar dahil olmak üzere birçok orta sınıf model yer alıyor. Bununla birlikte Xiaomi, söz konusu cihazlar için MIUI 14 güncellemesinin Mart 2023 sonrasından itibaren kullanıma sunulacağını duyurdu.

MIUI 14 güncellemesi alacak 11 telefonun listesi paylaşıldı 6 gün önce eklendi

Ayrıca listenin yalnızca Çin pazarını kapsadığını belirtelim. Ancak küresel sürümlerin Çin sürümünden kısa süre kullanıma sunulacağını düşünüyoruz. Android 13 tabanlı MIUI 14, sistem verimliliğini artıracak yeni Foton Motoru'na ek olarak çok sayıda görsel değişiklik ve özellikle geliyor. Güncellemenin tüm detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Mart 2023 sonrası MIUI 14 alacak modeller

Xiaomi MIX 4

Xiaomi 12X

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11 Pro

Xiaomi 11

Xiaomi 11 Lite Vitality Edition

Xiaomi 11 Lite

Xiaomi 10S

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi 2

Redmi K40 Pro

Redmi K40S

Redmi K40

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro Plus

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 Explorer Edition

Redmi Note 12 Trendy Edition

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro Plus

Redmi Note 11E

Redmi K40 Gaming Edition

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note11 Pro

Redmi Note11 Pro Plus

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Xiaomi, MIUI 14 güncellemesi alacak yeni telefonları açıkladı