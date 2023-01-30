Xiaomi, MIUI 14 güncellemesi alacak yeni telefonları açıkladı: İşte liste

MIUI 14 alacak yeni telefonlar açıklandı
Xiaomi tarafından paylaşılan resmi listede, Xiaomi 11 serisi ve tepe model Redmi telefonlar dahil olmak üzere birçok orta sınıf model yer alıyor. Bununla birlikte Xiaomi, söz konusu cihazlar için MIUI 14 güncellemesinin Mart 2023 sonrasından itibaren kullanıma sunulacağını duyurdu.
Ayrıca listenin yalnızca Çin pazarını kapsadığını belirtelim. Ancak küresel sürümlerin Çin sürümünden kısa süre kullanıma sunulacağını düşünüyoruz. Android 13 tabanlı MIUI 14, sistem verimliliğini artıracak yeni Foton Motoru'na ek olarak çok sayıda görsel değişiklik ve özellikle geliyor. Güncellemenin tüm detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
Mart 2023 sonrası MIUI 14 alacak modeller
- Xiaomi MIX 4
- Xiaomi 12X
- Xiaomi 11 Ultra
- Xiaomi 11 Pro
- Xiaomi 11
- Xiaomi 11 Lite Vitality Edition
- Xiaomi 11 Lite
- Xiaomi 10S
- Xiaomi Civi 1S
- Xiaomi Civi 2
- Redmi K40 Pro
- Redmi K40S
- Redmi K40
- Redmi Note 12 Pro
- Redmi Note 12 Pro Plus
- Redmi Note 12 5G
- Redmi Note 12 Explorer Edition
- Redmi Note 12 Trendy Edition
- Redmi Note 11T Pro
- Redmi Note 11T Pro Plus
- Redmi Note 11E
- Redmi K40 Gaming Edition
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note11 Pro
- Redmi Note11 Pro Plus
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?