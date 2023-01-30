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    Xiaomi, MIUI 14 güncellemesi alacak yeni telefonları açıkladı: İşte liste

    Akıllı telefon devi Xiaomi, MIUI 14 güncellemesi alacak ikinci telefon grubunu açıkladı. Paylaşılan listede 25 akıllı telefon modeli yer alıyor. İşte MIUI 14'e kavuşacak modeller
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    Xiaomi, MIUI 14 güncellemesi alacak yeni telefonları açıkladı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Aralık ayında Android 13 tabanlı MIUI 14'ü duyuran Xiaomi, açılış konuşmasında yeni sürüme uygun ilk cihazları açıklamıştı. Bugün akıllı telefon devi, en son MIUI sürümüne güncellenecek ikinci telefon grubunu açıkladı. İşte Android 13'e kavuşacak yeni Xiaomi telefonlar

    MIUI 14 alacak yeni telefonlar açıklandı

    Xiaomi tarafından paylaşılan resmi listede, Xiaomi 11 serisi ve tepe model Redmi telefonlar dahil olmak üzere birçok orta sınıf model yer alıyor. Bununla birlikte Xiaomi, söz konusu cihazlar için MIUI 14 güncellemesinin Mart 2023 sonrasından itibaren kullanıma sunulacağını duyurdu. 

     

    Ayrıca listenin yalnızca Çin pazarını kapsadığını belirtelim. Ancak küresel sürümlerin Çin sürümünden kısa süre kullanıma sunulacağını düşünüyoruz. Android 13 tabanlı MIUI 14, sistem verimliliğini artıracak yeni Foton Motoru'na ek olarak çok sayıda görsel değişiklik ve özellikle geliyor. Güncellemenin tüm detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

    Mart 2023 sonrası MIUI 14 alacak modeller

    • Xiaomi MIX 4 
    • Xiaomi 12X 
    • Xiaomi 11 Ultra 
    • Xiaomi 11 Pro 
    • Xiaomi 11 
    • Xiaomi 11 Lite Vitality Edition 
    • Xiaomi 11 Lite
    • Xiaomi 10S 
    • Xiaomi Civi 1S 
    • Xiaomi Civi 2 
    • Redmi K40 Pro 
    • Redmi K40S 
    • Redmi K40 
    • Redmi Note 12 Pro 
    • Redmi Note 12 Pro Plus
    • Redmi Note 12 5G 
    • Redmi Note 12 Explorer Edition 
    • Redmi Note 12 Trendy Edition 
    • Redmi Note 11T Pro 
    • Redmi Note 11T Pro Plus
    • Redmi Note 11E 
    • Redmi K40 Gaming Edition 
    • Redmi Note 10 Pro 
    • Redmi Note11 Pro 
    • Redmi Note11 Pro Plus
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 3 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 4 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 4 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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