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    MIUI 14 beklenen özelliğe kavuşuyor! Uygulama tabanlı yenileme hızı

    Android 14 sürümü üzerinde hazırlıklarını sürdüren Xiaomi, uzun zamandır beklenen bir özelliği kullanıma sunmaya başladı. Kullanıcılar artık uygulama bazında yenileme hızı seçimi yapabilecek.
    Xiaomi telefonlar uzun süredir beklenen özelliğe kavuşuyor! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Xiaomi, hem Android 14 hem de MIUI 15 güncellemesi konusunda gündemde kalmaya devam ediyor. Öyle ki geçtiğimiz saatlerde şirketin MiOS'a geçiş yapacağı ve MIUI 14'ün son sürüm olacağını iddia edildi. Şimdi bu karışıklığın ortasında Xiaomi, MIUI 14 destekli cihazlar için uzun zamandır beklenen bir özelliği kullanıma sunuyor. Kullanıcılar artık uygulama bazında yenileme hızı ayarı yapabilecek.

    Uygulama tabanlı yenileme hızı

    Bildirilenlere göre Xiaomi, Xiaomi 12S Pro için Çin özelinde yeni bir güncelleme yayınlamaya başladı. Bu sürümün güncelleme notlarında ise yalnızca Ağustos 2023 güvenlik yamasına işaret ediliyor. Ancak yepyeni bir özellikle kullanıma sunulduğu keşfedildi. Bildiğiniz gibi Android platformunda bulunan çoğu uygulama, telefonunuz daha yüksek yenileme hızlarını destekliyor olsa da 60 Hz yenileme hızını zorunlu tutuyor. Hatta bu nedenle yırtılma gibi uyumsuzluk sorunları ile karşılaşabiliyoruz. 

    Yeni keşfedilen özellik ise tüm bu sorunları ortadan kaldırmayı hedefliyor. Buna göre kullanıcılar artık uygulamaları maksimum 120Hz yenileme hızında çalıştırmaya zorlayabilecek.

    Xiaomi telefonlar uzun süredir beklenen özelliğe kavuşuyor! Tam Boyutta Gör
    Aktarıldığı kadarıyla bu yeni özellik, ''Ayarlar/Yenileme hızı'' bölümünün hemen altında ''Yüksek yenileme hızı kullanan uygulamalar'' sekmesinden ulaşılabilir olacak. Sekmeye tıkladığınızda ise, cihazınızda yüklü uygulamaların (sistem dahil) listesi açılacak. Buradan uygulama bazında yenileme hızı seçimi yapılabileceksiniz.

    Yeni işlevselliğin çok yakında diğer Xiaomi akıllı telefonları için de kullanıma sunulması bekleniyor. Ancak XiaomiUI, bunun MIUI 15'in bir parçası olacağını öne sürdü. Ayrıca şu an için bu özelliğin tüm telefon ve tabletlere eklenip eklenmeyeceğini bilmiyoruz. Dolayısıyla kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 2 gün önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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