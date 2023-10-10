MIUI 14 beklenen özelliğe kavuşuyor! Uygulama tabanlı yenileme hızı

Uygulama tabanlı yenileme hızı
Bildirilenlere göre Xiaomi, Xiaomi 12S Pro için Çin özelinde yeni bir güncelleme yayınlamaya başladı. Bu sürümün güncelleme notlarında ise yalnızca Ağustos 2023 güvenlik yamasına işaret ediliyor. Ancak yepyeni bir özellikle kullanıma sunulduğu keşfedildi. Bildiğiniz gibi Android platformunda bulunan çoğu uygulama, telefonunuz daha yüksek yenileme hızlarını destekliyor olsa da 60 Hz yenileme hızını zorunlu tutuyor. Hatta bu nedenle yırtılma gibi uyumsuzluk sorunları ile karşılaşabiliyoruz.
Yeni keşfedilen özellik ise tüm bu sorunları ortadan kaldırmayı hedefliyor. Buna göre kullanıcılar artık uygulamaları maksimum 120Hz yenileme hızında çalıştırmaya zorlayabilecek.
Yeni işlevselliğin çok yakında diğer Xiaomi akıllı telefonları için de kullanıma sunulması bekleniyor. Ancak XiaomiUI, bunun MIUI 15'in bir parçası olacağını öne sürdü. Ayrıca şu an için bu özelliğin tüm telefon ve tabletlere eklenip eklenmeyeceğini bilmiyoruz. Dolayısıyla kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.