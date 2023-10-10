MIUI 14 beklenen özelliğe kavuşuyor! Uygulama tabanlı yenileme hızı

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Xiaomi, hem Android 14 hem de MIUI 15 güncellemesi konusunda gündemde kalmaya devam ediyor. Öyle ki geçtiğimiz saatlerde şirketin MiOS'a geçiş yapacağı ve MIUI 14'ün son sürüm olacağını iddia edildi. Şimdi bu karışıklığın ortasında Xiaomi, MIUI 14 destekli cihazlar için uzun zamandır beklenen bir özelliği kullanıma sunuyor. Kullanıcılar artık uygulama bazında yenileme hızı ayarı yapabilecek.

Uygulama tabanlı yenileme hızı

Bildirilenlere göre Xiaomi, Xiaomi 12S Pro için Çin özelinde yeni bir güncelleme yayınlamaya başladı. Bu sürümün güncelleme notlarında ise yalnızca Ağustos 2023 güvenlik yamasına işaret ediliyor. Ancak yepyeni bir özellikle kullanıma sunulduğu keşfedildi. Bildiğiniz gibi Android platformunda bulunan çoğu uygulama, telefonunuz daha yüksek yenileme hızlarını destekliyor olsa da 60 Hz yenileme hızını zorunlu tutuyor. Hatta bu nedenle yırtılma gibi uyumsuzluk sorunları ile karşılaşabiliyoruz.

Yeni keşfedilen özellik ise tüm bu sorunları ortadan kaldırmayı hedefliyor. Buna göre kullanıcılar artık uygulamaları maksimum 120Hz yenileme hızında çalıştırmaya zorlayabilecek.

Tam Boyutta Gör Aktarıldığı kadarıyla bu yeni özellik, ''Ayarlar/Yenileme hızı'' bölümünün hemen altında ''Yüksek yenileme hızı kullanan uygulamalar'' sekmesinden ulaşılabilir olacak. Sekmeye tıkladığınızda ise, cihazınızda yüklü uygulamaların (sistem dahil) listesi açılacak. Buradan uygulama bazında yenileme hızı seçimi yapılabileceksiniz.

Xiaomi, MIUI 15 güncellemesini atlayabilir! MiOS geliyor 1 gün önce eklendi

Yeni işlevselliğin çok yakında diğer Xiaomi akıllı telefonları için de kullanıma sunulması bekleniyor. Ancak XiaomiUI, bunun MIUI 15'in bir parçası olacağını öne sürdü. Ayrıca şu an için bu özelliğin tüm telefon ve tabletlere eklenip eklenmeyeceğini bilmiyoruz. Dolayısıyla kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekecek.

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