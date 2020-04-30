Xiaomi Mi Note 10 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Xiaomi bugün düzenlediği çevrimiçi etkinlik kapsamında sadece Redmi Note 9'u tanıtmakla kalmadı aynı zamanda merakla beklenen Mi Note 10 Lite modelini de duyurdu.

Akıllı telefon geçen yıl Kasım ayında piyasaya sürülen amiral gemisi Mi Note 10'un "hafifleştirilmiş" versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Ayrıca Bkz. "Windows 10 artık Android telefonunuzdaki müziği kontrol edebiliyor"

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Xiaomi Mi Note 10 Lite, 2340 × 1080 piksel çözünürlük ve 19.5:9 en boy oranı sunan 6.47 inç AMOLED ekrana sahip. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı var.

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Xiaomi Mi Note 10 Lite Özellikleri

Gücünü Qualcomm Snapdragon 730G platformundan alan akıllı telefon 6 GB RAM ile geliyor. Ayrıca 64 ve 128 GB depolama seçenekleri mevcut. Cihaz 30 watt hızlı şarj destekli 5.260 mAh bataryadan besleniyor.

Mi Note 10 Lite'ın arka panelinde dörtlü kamera sistemi görev yapıyor. Ön tarafında ise tek kamera var. Görüntü sensörlerin detayları ise şu şekilde:

64 megapiksel Sony IMX686 ana sensör

sensör 120 derecelik görüş açısına sahip 8 megapiksel geniş açılı lens

lens 5 megapiksel telefoto kamera

kamera 2 megapiksel makro sensör

sensör 32 megapiksel selfie kamerası

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Xiaomi Mi Note 10 Lite Fiyatı

Cihazın diğer özellikleri arasında çift SIM desteği, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/c), Bluetooth 5.0, NFC, GPS, GLONASS, USB Type-C portu ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

157.8 × 74.2 × 9.67 mm ebatlarındaki telefon 208 gram ağırlığında. Kutudan ise Android 10 tabanlı MIUI 11 arayüzü yüklü şekilde çıkıyor.

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Xiaomi Mi Note 10 Lite, Mayıs ortası itibarıyla satışa sunulacak. Beyaz, siyah ve mor renk seçenekleri olan akıllı telefonun fiyat etiketi ise şöyle:

6 GB RAM + 64 GB depolama - 349 euro

6 GB RAM + 128 GB depolama - 399 euro

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