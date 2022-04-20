Xiaomi Civi 1S'in tanıtım videosu yayınlandı

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Çinli teknoloji devi Xiaomi yakında yeni bir telefonla karşımıza çıkacak. Xiaomi Civi 1S olarak adlandırılan modelin 21 Nisan'da resmiyet kazanacağı doğrulanmıştı. Lansmana çok az bir süre kala cihazın tasarımını gözler önüne seren kısa bir tanıtım videosu paylaşıldı.

Akıllı telefon satışları düşüyor 4 sa. önce eklendi

Weibo'da yayınlanan 35 saniyelik görüntü akıllı telefonun renk geçişli ve parıldayan şık arka panelini gösteriyor. Buna ek olarak Xiaomi Civi 1S'in üç sensör ve bir LED flaş içeren dikdörtgen kamera ünitesine sahip olduğunu görüyoruz. Cihaz önceki neslin ince ve hafif tasarımını sürdürecek.

Sızdırılan özellikleri

Akıllı telefonun 120 Hz yenileme hızına sahip 6.55 inç ekran taşıyacağı bildiriliyor. Cihazla ilgili sızdırılan detaylar arasında Snapdragon 778G+ işlemci ve 67W hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh pil de var. Xiaomi Civi 1S hakkında tüm detayları ve fiyat etiketini yarın öğreneceğiz.

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