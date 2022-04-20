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    Xiaomi Civi 1S'in tanıtım videosu yayınlandı

    Çok yakında resmiyet kazanacak Xiaomi Civi 1S'in kısa bir tanıtım videosu ortaya çıktı. Yayınlanan görüntü akıllı telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağını gözler önüne seriyor.
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    Xiaomi Civi 1S'in tanıtım videosu yayınlandı
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    Çinli teknoloji devi Xiaomi yakında yeni bir telefonla karşımıza çıkacak. Xiaomi Civi 1S olarak adlandırılan modelin 21 Nisan'da resmiyet kazanacağı doğrulanmıştı. Lansmana çok az bir süre kala cihazın tasarımını gözler önüne seren kısa bir tanıtım videosu paylaşıldı.

    Weibo'da yayınlanan 35 saniyelik görüntü akıllı telefonun renk geçişli ve parıldayan şık arka panelini gösteriyor. Buna ek olarak Xiaomi Civi 1S'in üç sensör ve bir LED flaş içeren dikdörtgen kamera ünitesine sahip olduğunu görüyoruz. Cihaz önceki neslin ince ve hafif tasarımını sürdürecek.

    Sızdırılan özellikleri

    Akıllı telefonun 120 Hz yenileme hızına sahip 6.55 inç ekran taşıyacağı bildiriliyor. Cihazla ilgili sızdırılan detaylar arasında Snapdragon 778G+ işlemci ve 67W hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh pil de var. Xiaomi Civi 1S hakkında tüm detayları ve fiyat etiketini yarın öğreneceğiz.

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 4 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 5 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

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    orcnd 6 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

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    alfa-x 6 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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