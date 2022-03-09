Xiaomi Civi 2'nin teknik özellikleri sızdırıldı

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Xiaomi tarafından geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan Civi modeli, gerek tasarım gerekse de performansı ile kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başarmıştı. Şirketin modelin halefi olacak bir telefon üzerinde çalıştığını söyleyen Digital Chat Station, Civi 2'nin teknik özellikleri hakkında yeni bilgiler paylaştı.

Yüzde 20 performans artışı sunacak

Orta seviye akıllı telefonlar arasında 120 Hz yenileme hızına sahip OLED ekran, Snapdragon 778G, 55W hızlı şarj ve 64 MP üçlü kamera tasarımı gibi öne çıkan özellikleri bulunan telefonun ufak bir güncelleme alacağı bildirilirken, en büyük fark yonga seti tarafında görülecek.

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Bununla birlikte Snapdragon 778G platformunun gelişmiş bir plus versiyonu ile gelmesi beklenen Xioami Civi 2, GPU ve CPU performansında yüzde 20 oranında artış sunacak. Yapılan yonga seti değişikliği ile birlikte ayrıca MIUI 13 işletim sistemi ile güncellenecek yeni telefonun şarj, kamera, görüntüleme teknolojisi ve hızlı şarj hızlarının aynı kalması bekleniyor.

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Xiaomi Civi 2'nin teknik özellikleri belli oldu: İşte detaylar