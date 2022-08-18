Xiaomi yeni bir powerbank duyurdu

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Taşınabilir şarj istasyonları yani powerbank pazarında önemli bir yer tutan Xiaomi yeni bir ürün daha ekliyor. Yeni Xiaomi Mi powerbank modeli hem kendisini hem de cihazları hızlı şarj ile destekleyebiliyor.

Xiaomi iki yönlü powerbank

Xiaomi tarafından hazırlanan yeni powerbank 20000mAh kapasiteye sahip. İki adet USB Tip-A çıkışının yanında bir adet USB Tip-C çıkışı da 22.5W seviyesine kadar hızlı şarjı destekliyor. Sadece akıllı telefonlar değil tabletler için de ideal.

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Aynı anda 3 cihazı da şarj edebilen powerbank 22.5W ile kendisini de şarj edebiliyor. Xiaomi’nin 33W GaN şarj adaptörü ile 6.9 saatte doldurabilmek mümkün. Üstelik şarj olurken cihazlarınızı da şarj edebiliyor. Yavaş şarjı tercih edenler için microUSB girişi de mevcut.

Fiziksel tuşa tek bastığınızda standart cihazları, çift bastığınızda ise 2 saat boyunca akıllı bileklik ve kulaklık gibi düşük enerji kullanan cihazları şarj edebiliyorsunuz. Çevreye zarar vermeyen ABD malzemeden imal edilen yeni Xiaomi powerbank için 22$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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