Sızdırılan kılıf, Samsung Galaxy Z Flip 7'nin boyutlarını açığa çıkardı

Render görüntüleri ve sızdırılan bilgiler, Galaxy Z Flip 7'nin önceki nesline kıyasla daha gelişmiş bir dış ekran tasarımına sahip olacağını ortaya koyuyor. Sızdırılan görüntüler, telefonun Motorola Razr 50 Ultra benzeri bir tasarımla geleceğine işaret ediyor. Arka kamera çevresinden geçen kapak ekranı, cihazın görsel çekiciliğini artırırken kullanıcılara daha fazla işlevsellik sunacak gibi görünüyor.
İşte Galaxy Z Flip 7'nin kılıf görseli:
Tipster Ice Universe'in paylaştığı koruyucu kılıf görüntüleri de bu yeni tasarımı destekliyor. Daha büyük bir kesit alanına sahip olan bu kılıflar, Galaxy Z Flip 7'nin boyut ve ekran özellikleri hakkında önemli ipuçları veriyor. Geçen nesle kıyasla daha ince çerçeveler ve genişletilmiş kapak ekranı, cihazın kompakt yapısını korurken kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor.
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Joe bidenden iyi yürüyo