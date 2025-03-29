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    Sızdırılan kılıf, Samsung Galaxy Z Flip 7'nin boyutlarını açığa çıkardı

    Samsung Galaxy Z Flip 7'nin daha geniş kapak ekranı ve gelişmiş özellikleriyle teknoloji tutkunlarını heyecanlandıracak yeni detayları ortaya çıktı. İşte cihazın sızdırılan kılıf görüntüsü:
    Sızdırılan kılıf, Galaxy Z Flip 7'nin boyutlarını açığa çıkardı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Samsung'un yeni nesil katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip 7, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratmaya hazırlanıyor. Son sızdırılan bilgiler, cihazın tasarımı ve teknik özellikleri ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkardı.

    Render görüntüleri ve sızdırılan bilgiler, Galaxy Z Flip 7'nin önceki nesline kıyasla daha gelişmiş bir dış ekran tasarımına sahip olacağını ortaya koyuyor. Sızdırılan görüntüler, telefonun Motorola Razr 50 Ultra benzeri bir tasarımla geleceğine işaret ediyor. Arka kamera çevresinden geçen kapak ekranı, cihazın görsel çekiciliğini artırırken kullanıcılara daha fazla işlevsellik sunacak gibi görünüyor.

    İşte Galaxy Z Flip 7'nin kılıf görseli:

    Tipster Ice Universe'in paylaştığı koruyucu kılıf görüntüleri de bu yeni tasarımı destekliyor. Daha büyük bir kesit alanına sahip olan bu kılıflar, Galaxy Z Flip 7'nin boyut ve ekran özellikleri hakkında önemli ipuçları veriyor. Geçen nesle kıyasla daha ince çerçeveler ve genişletilmiş kapak ekranı, cihazın kompakt yapısını korurken kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor.

    Sızdırılan kılıf, Galaxy Z Flip 7'nin boyutlarını açığa çıkardı Tam Boyutta Gör
    Teknik özellikler açısından ise Galaxy Z Flip 7, oldukça dikkat çekici yenilikler barındırıyor. Qualcomm Snapdragon 8 Elite yonga seti ve 4.300mAh'lik batarya ile donatılması beklenen cihaz, ayrıca Galaxy AI teknolojisi ve Android 15 tabanlı OneUI 7 arayüzü ile akıllı telefon deneyimini daha da zenginleştirecektir.

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