Xiaomi'de yeniden yapılanma: İki yeni komite kuruluyor

Tam Boyutta Gör Android akıllı telefon pazarında artan rekabet ve talep düşüşleri, üreticilerin gelecek planlarını etkilemeye devam ediyor. Bu bağlamda dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi, önemli bir değişikliğe imza atacak. Kısa süre önce Xiaomi CEO'su Lei Jun, şirket içinde Operasyon Yönetimi ve İnsan Kaynakları komitesi olmak üzere iki yeni yönetim organının kurulduğunu duyurdu.

Xiaomi'de iki yeni yönetim komitesi kuruluyor

Bildirilenlere göre yeni kurulan Operasyon Yönetim Komitesi'nde pazarlama, iş stratejileri, koordinasyon, planlama, bütçeleme, yürütme ve günlük operasyonlar gibi çeşitli departmanlardan yetkililer ve uzmanlar yer alacak. Bununla birlikte yeni komiteye, Lei Jun'un yanı sıra Xiaomi Grubu Başkanı Lu Weibing ve akıllı telefon bölümünün başkanı Zeng Xuezhong da dahil olmak üzere 12 üye eşlik edecek.

İnsan Kaynakları Komitesi'nde ise, Xiaomi'nin kurucu ortağı ve başkan yardımcısı Lei Jun, Lu Wiebing, Liu De ve diğer insan kaynakları ve genel işler departman başkanları dahil olmak üzere 8 üye bulunacak. Ek olarak şirketin CEO'su Lei Jun, kişisel olarak her iki komiteye de başkanlık edecek ve operasyonlarını denetleyecek.

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Peki Xiaomi yönetim yapısını neden değiştiriyor?

Günümüzde Xiaomi, özellikle Çin ve Hindistan'da yaşanan rekabete karşı yönetim yapısını hızla değiştirmeye çalışıyor. Ayrıca küresel pazarda yaşanan talep düşüşleri de endişeleri arttırmış durumda. Bilmeyenler için dünyanın en büyük akıllı telefon pazarına ev sahipliği yapan Çin, 2022 yılı akıllı telefon sevkiyat rakamlarında son on yılın en düşük seviyelerine geriledi.

Hindistan'da ise üst üste 5 yıl liderliği elinde tutan Xiaomi, 2022'nin dördüncü çeyreğinde yüzde 6'lık bir düşüş ile tahtını Samsung'a devretti. Bu olumsuz sonuçların ardından akıllı telefon devi, Xiaomi Hindistan başkanı Manu Kumar Jain, baş işletme sorumlusu Raghu Reddy ve pazarlama başkanı Sumit Sunal ile yolları ayırdı.

Paylaşılan bilgilerin ışığında, yeni değişikliğin Xiaomi'nin gelecek planlarında hayati bir rol oynayacağını söyleyebiliriz. Zira her iki komite, şirketin Akıllı telefonlar, Nesnelerin İnterneti ve Tüketim malları ve İnternet hizmetleri olmak üzere üç ana iş kolundan liderlere ev sahipliği yapıyor.

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