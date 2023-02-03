Huawei, yakında amiral gemisi Huawei P60 serisini ​​​piyasaya sürecek. Son zamanlarda çeşitli sızıntılara konu olan akıllı telefon serinin Huawei P60 ve P60 Pro modellerinden oluşması bekleniyor. Bugün tepe model Huawei P60 Pro, ilk kez canlı olarak görüntülendi.

Huawei P60 Pro kanlı canlı görüntülendi

Sızdırılan görsellere göre Huawei P60 Pro, arka tarafında tutuşu kolaylaştıran hafif kavisli kenarlara ve iki büyük halka barındıran dikdörtgen bir kamera adasına ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte akıllı telefonun sol çerçevesinde ses ve güç düğmesi, alt tarafında ise bir hoparlör ızgarası ve USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Böylece Huawei P60 Pro'nun selefinden izler taşıyacağını söyleyebiliriz.

Yakın zamanlı sızıntılara göre yeni amiral gemisi telefon, 120Hz yenileme hızı ve 1440p çözünürlük sunacak 6.6 inç OLED ekrana sahip olacak. Ek olarak 100W kablolu, 50W kablosuz şarj desteği ve 5.000mAh pil kapasitesi ile desteklenecek telefona, Snapdragon 8 Gen 2 platformu eşlik edecek.

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Huawei P60 Pro'nun dairesel kamera adasında 50MP Sony IMX888 ana kamera ile üçlü bir kuruluma sahip olması bekleniyor. Kaynağa göre bu sensörlerden biri, OmniVision OV64B özellikli bir 64MP telefoto sensör olabilir. Kutudan çıkar çıkmaz HarmonyOS 3.0, LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama alanı ile desteklenecek telefonun, önümüzdeki Mart ayı içerisinde tanıtılması bekleniyor.

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Amiral gemisi Huawei P60 Pro canlı görüntülendi: İşte tasarımı