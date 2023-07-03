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    Vivo V29 5G'nin batarya kapasitesi ve şarj hızı belli oldu

    Çinli üretici Vivo'nun yeni V serisi akıllı telefonu hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. FCC sertifikası alan Vivo V29 5G'nin pil kapasitesi ve şarj hızı netleşti.
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    Vivo V29 5G'nin batarya kapasitesi ve şarj hızı belli oldu Tam Boyutta Gör

    Vivo, V serisine yeni bir orta sınıf akıllı telefon eklemeye hazırlanıyor. Vivo V29 5G olarak anılan cihaz kısa süre önce NBTC sertifikasyon kurumunun web sitesinde V2250 model numarasıyla görülmüştü. Şimdi de Amerikan Federal İletişim Kurulu (FCC) veritabanında ortaya çıktı.

    FCC sertifikasına göre akıllı telefon 5G, LTE, Bluetooth ve NFC desteğine sahip olacak. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise 4.505 mAh kapasiteli bataryasından alacak. İnternete düşen belgeler ayrıca cihazın 80 watt hızlı şarj özelliğine sahip olacağını gösteriyor.

    Vivo V29 5G'nin batarya kapasitesi ve şarj hızı belli oldu Tam Boyutta Gör

    Vivo V29 5G neler sunacak?

    Vivo V29 5G'nin Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.7 inç boyutunda OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Gücünü ise Snapdragon 778G Plus yonga setinden alacak. Bu işlemciye 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanının eşlik edeceği bildiriliyor.

    Vivo V29 5G'nin batarya kapasitesi ve şarj hızı belli oldu

    Cihaz kutudan Android 13 işletim sistemi tabanlı Funtouch OS 13 yüklü şekilde çıkacak. Tüm bu bilgilere ek olarak Vivo V29 5G'nin optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 64 megapiksel kameraya sahip olacağı da söyleniyor. Akıllı telefonun çıkış tarihi hakkında net bir bilgi olmadığını belirtelim.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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