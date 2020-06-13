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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi'den 165Hz oyuncu monitörü geliyor

    Xiaomi, kendi markası adı altında önümüzdeki ay yeni bir monitör duyurmaya hazırlanıyor. Yeni monitör 165Hz yenileme hızına sahip ve 27 inç büyüklüğünde olacak.
    2 sa.
    650
    15
    3
    Monitör
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi'den 165Hz oyuncu monitörü geliyor
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    Xiaomi, Redmi markası altında yakın zamanda çıkardığı monitörlerden sonra bu defa da kendi markasıyla monitör piyasaya sürecek. 24.5 inç, 27 inç ve 29.5 inç olmak üzere 3 farklı boyutta gelecek olan monitörlere ek olarak ayrıca 27 inç veya 29 inç ekrana ship bir 4K monitör daha gelecek.

    165 Hz yenileme hızına sahip oyuncu monitörü

    Xiaomi, Kasım ayında 4K özellikli monitörü ve Eylül ayında 24.5 inçlik monitörü tanıtmaya hazırlanıyor ancak öncelikle Temmuz ayında, 27 inç ekrana sahip monitörünü piyasaya sürecek. 

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    Monitör, 165 Hz yenileme hızına sahip bir ekrana sahip olacak.

    Ayrıca Bkz. "Google Files, dosyalarınızı şifreleyebileceğiniz 'Güvenli Klasör' üzerinde çalışıyor"

    Xiaomi, 165 Hz gibi yüksek yenileme hızına sahip monitörün özellikle oyuncular tarafından tercih edileceğini düşünüyor.

    Monitörlere ait daha fazla bilgi bulunmuyor ancak lansman tarihinin yaklaşmasıyla daha çok detaya sahip olabiliriz.



    https://www.gsmarena.com/xiaomi_working_on_four_gaming_monitors_one_with_165hz_refresh_rate-news-43746.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    tobepeople 1 sa.
    Artık beni bağlamaz; elektronik hiçbir ürünü alacak durumda değilim, kaç paraya çıkarsa çıksın bir o kadar da devlete vermek zorundayız! Bu yüzden artık bozulana kadar kullanır sonra da ikinci el ucuz bir şey alırım, kimsenin 2k/4k/8k için yeni bir sistem kuracağını sanmam. Ben bir hata yapıp kurmuş bulundum 6 ay evvel ama monitör almaya niyetim yok 1080p devam!(Yanlış anlaşılma olmasın, oyunların %90 kadarını 4K/60 fps oynatacak sistem sahibiyim , yine de bu yorumu yapıyorum)
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    kankixx123 (Samet Biçer) 56 dk. tobepeople
    Zaten yakında satış yapılmayınca 2.el tüm eşyalara vergi getirirler rahat olun... Bizim düşünmediklerimizi düşünmek için mesai harcıyorlar bize hizmet etmek için değil.
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    mpolat35 (Mhmt Polat) 2 sa.
    24.5" 2k ile gelse çok güzel olur
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