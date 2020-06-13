Xiaomi'den 165Hz oyuncu monitörü geliyor

Tam Boyutta Gör

Xiaomi, Redmi markası altında yakın zamanda çıkardığı monitörlerden sonra bu defa da kendi markasıyla monitör piyasaya sürecek. 24.5 inç, 27 inç ve 29.5 inç olmak üzere 3 farklı boyutta gelecek olan monitörlere ek olarak ayrıca 27 inç veya 29 inç ekrana ship bir 4K monitör daha gelecek.

165 Hz yenileme hızına sahip oyuncu monitörü

Xiaomi, Kasım ayında 4K özellikli monitörü ve Eylül ayında 24.5 inçlik monitörü tanıtmaya hazırlanıyor ancak öncelikle Temmuz ayında, 27 inç ekrana sahip monitörünü piyasaya sürecek.

İlginizi Çekebilir

Xiaomi’den sadece 86$’a monitör geliyor

Monitör, 165 Hz yenileme hızına sahip bir ekrana sahip olacak.

Ayrıca Bkz. "Google Files, dosyalarınızı şifreleyebileceğiniz 'Güvenli Klasör' üzerinde çalışıyor"

Xiaomi, 165 Hz gibi yüksek yenileme hızına sahip monitörün özellikle oyuncular tarafından tercih edileceğini düşünüyor.

Monitörlere ait daha fazla bilgi bulunmuyor ancak lansman tarihinin yaklaşmasıyla daha çok detaya sahip olabiliriz.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_working_on_four_gaming_monitors_one_with_165hz_refresh_rate-news-43746.php

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.