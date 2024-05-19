Xiaomi yeni uygun fiyatlı oyun monitörünü tanıttı: Redmi Monitor G24 IPS Edition

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Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Xiaomi kısa süre önce yeni bir uygun fiyatlı oyun monitörü piyasaya sürdü. Redmi Display G24 IPS Edition olarak adlandırılan model Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlük ve 180 Hz yenileme hızı sunan 23.8 inç boyutunda bir IPS ekran taşıyor.

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Monitörde kullanılan panelin 178 derece görüş açısı, 1 ms tepki süresi (GTG), HDR desteği, AdaptiveSync ve TUV Rheinland düşük mavi ışık sertifikasına sahip olduğunu belirtelim. Tamamen oyunculara akıcı ve sürükleyici bir oyun deneyimi sunmak için tasarlanmış bir model.

Tam Boyutta Gör

Fiyatı da açıklandı

Redmi Display G24 IPS Edition yüksek performansının yanı sıra görüntü kalitesi ve göz konforuna da önem veriyor. Her monitörün fabrikadan çıkmadan önce Delta E ≦2 renk doğruluğu ile titiz bir şekilde renk kalibrasyonundan geçirildiği açıklandı. DC Dimming teknolojisi, ekran titremesini en aza indirerek göz yorgunluğunu ve baş ağrısını azaltıyor.

Tam Boyutta Gör Monitörde bir adet HDMI 2.0 ve bir adet DisplayPort 1.4 bağlantı noktası mevcut. Ayrıca 3.5 mm kulaklık girişi de var. Stand kısmında ergonomik konumlandırma için eğme, döndürme ve yükseklik ayarları bulunuyor. Redmi Display G24 IPS Edition hali hazırda Çin'de 579 yuan (yaklaşık 82 dolar) başlangıç ​​fiyatıyla ön siparişe açıldı. Cihaz 3 yıllık garanti ile sunuluyor.

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Xiaomi yeni uygun fiyatlı oyun monitörünü tanıttı