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    Xiaomi yeni uygun fiyatlı oyun monitörünü tanıttı: Redmi Monitor G24 IPS Edition

    Xiaomi uygun fiyatlı ve yüksek performanslı monitör arayan oyuncular için yeni bir monitör piyasaya sürdü. Redmi Monitor G24 IPS Edition isimli model, 180 Hz yenileme hızı ile öne çıkıyor.
    Xiaomi yeni uygun fiyatlı oyun monitörünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Xiaomi kısa süre önce yeni bir uygun fiyatlı oyun monitörü piyasaya sürdü. Redmi Display G24 IPS Edition olarak adlandırılan model Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlük ve 180 Hz yenileme hızı sunan 23.8 inç boyutunda bir IPS ekran taşıyor.

    Monitörde kullanılan panelin 178 derece görüş açısı, 1 ms tepki süresi (GTG), HDR desteği, AdaptiveSync ve TUV Rheinland düşük mavi ışık sertifikasına sahip olduğunu belirtelim. Tamamen oyunculara akıcı ve sürükleyici bir oyun deneyimi sunmak için tasarlanmış bir model.

    Xiaomi yeni uygun fiyatlı oyun monitörünü tanıttı Tam Boyutta Gör

    Fiyatı da açıklandı

    Redmi Display G24 IPS Edition yüksek performansının yanı sıra görüntü kalitesi ve göz konforuna da önem veriyor. Her monitörün fabrikadan çıkmadan önce Delta E ≦2 renk doğruluğu ile titiz bir şekilde renk kalibrasyonundan geçirildiği açıklandı. DC Dimming teknolojisi, ekran titremesini en aza indirerek göz yorgunluğunu ve baş ağrısını azaltıyor.

    Xiaomi yeni uygun fiyatlı oyun monitörünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Monitörde bir adet HDMI 2.0 ve bir adet DisplayPort 1.4 bağlantı noktası mevcut. Ayrıca 3.5 mm kulaklık girişi de var. Stand kısmında ergonomik konumlandırma için eğme, döndürme ve yükseklik ayarları bulunuyor. Redmi Display G24 IPS Edition hali hazırda Çin'de 579 yuan (yaklaşık 82 dolar) başlangıç ​​fiyatıyla ön siparişe açıldı. Cihaz 3 yıllık garanti ile sunuluyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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