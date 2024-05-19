Xiaomi yeni uygun fiyatlı oyun monitörünü tanıttı: Redmi Monitor G24 IPS Edition

Monitörde kullanılan panelin 178 derece görüş açısı, 1 ms tepki süresi (GTG), HDR desteği, AdaptiveSync ve TUV Rheinland düşük mavi ışık sertifikasına sahip olduğunu belirtelim. Tamamen oyunculara akıcı ve sürükleyici bir oyun deneyimi sunmak için tasarlanmış bir model.
Fiyatı da açıklandı
Redmi Display G24 IPS Edition yüksek performansının yanı sıra görüntü kalitesi ve göz konforuna da önem veriyor. Her monitörün fabrikadan çıkmadan önce Delta E ≦2 renk doğruluğu ile titiz bir şekilde renk kalibrasyonundan geçirildiği açıklandı. DC Dimming teknolojisi, ekran titremesini en aza indirerek göz yorgunluğunu ve baş ağrısını azaltıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.