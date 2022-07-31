ABD ve Japonya, 2 nm çip geliştirmek için güçlerini birleştirdi

Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya, 2 nanometre çiplerin seri üretimi için ortaklaşa teknolojiler geliştirecek. Japon ekonomi gazetesi Nikkei Asia'da yer alan habere göre ABD ile ortaklık projesi çerçevesinde yıl sonuna kadar Japonya'da bir Ar-Ge merkezi açılacak.
Söz konusu proje gelecekte iki gelişmiş ülkeden şirketlerin, istikrarlı tedarik zincirleri oluşturmasına ve Çin ile yarı iletken endüstrisi lideri Tayvan arasındaki potansiyel gerilimlere karşı kendilerini garanti altına almalarına yardımcı olacak.
Ar-Ge merkezi bu yıl kapılarını açacak yeni bir araştırma enstitüsünün parçası olarak faaliyet gösterecek. Hayata geçirilecek ortak projede ABD Ulusal Yarı İletken Teknoloji Merkezi'nden uzmanlar da yer alacak.
Hedef 2025'te üretime başlamak
Başlangıçta, her iki ülkeden araştırmacılar mevcut çözümlere kıyasla performansı artıracak ve güç tüketimini azaltacak 2 nm teknolojisine dayalı gelişmiş çipler geliştirmeye odaklanacaklar. Merkezin ayrıca bir prototip üretim hattı kurması bekleniyor.
Projenin nihai hedefi, 2025 yılına kadar Japonya'da gelişmiş çiplerin seri üretimine başlamak. Ortak proje planları Mayıs ayında Japon Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Koichi Hagiuda ve ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo tarafından duyurulmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok güzel yaw