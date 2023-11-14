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    Xiaomi'den bir telefona daha HyperOS sürprizi: Poco F4 için hazır

    Xiaomi, MIUI sisteminin yerine alan Android 14 tabanlı HyperOS üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Son olarak HyperOS 1.0, bir popüler telefon da daha test edildi.
    Xiaomi'den bir telefona daha HyperOS sürprizi! Tam Boyutta Gör

    Android 14 güncellemesi konusunda çalışmalarını hızlandıran Xiaomi, çok yakında HyperOS 1.0'ı dağıtımına başlayacak. Bu bağlamda hazırlıklar sürerken, yeni sürüm bir modele daha geliyor. Haziran 2022'te tanıtılan POCO F4 için Android 14 tabanlı HyperOS 1.0 sürümü hazır.

    Xiaomi'den bir telefona daha HyperOS sürprizi

    Xiaomiui’nin haberine göre, HyperOS 1.0 güncellemesi şu anda POCO F4 modeli üzerinde test aşamasında ve kısa bir süre içinde kullanıcılara sunulacak. Bu noktada Hyper OS 23.11.8 yapı numarasıyla gelen sürümün küresel çıkış tarihi halen belirsiz. Ancak HyperOS 1.0'ın Nisan 2024'ten itibaren ana akım cihazlara ulaşması bekleniyor.

    Hatırlayacak olursak POCO F4, 120Hz 6.67 inç AMOLED ekranQualcomm Snapdragon 870 işlemci, 67W şarj 4.500mAh pil kapasitesi ve Android 12 tabanlı MIUI 13 ile karşımıza çıktı. Yakın zamanda ise Android 13 tabanlı MIUI 14 sürümüne güncellenen cihaz, çok yakında HyperOS işletim sistemine kavuşacak. 

    Güncellemenin kendisinden bahsedecek olursak HyperOS 1.0, yenilenmiş sistem uygulamaları, gelişmiş arayüz performansı ve bazı ek özellikler getirecek. Yeni sürümde, birçok uygulamanın iOS’e benzer şekilde yeniden tasarlandığını göreceğiniz ve arabalar, akıllı saatler, ev aletleri ve daha birçok üründe daha gelişmiş bir entegrasyon sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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