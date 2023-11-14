Xiaomi'den bir telefona daha HyperOS sürprizi: Poco F4 için hazır

Android 14 güncellemesi konusunda çalışmalarını hızlandıran Xiaomi, çok yakında HyperOS 1.0'ı dağıtımına başlayacak. Bu bağlamda hazırlıklar sürerken, yeni sürüm bir modele daha geliyor. Haziran 2022'te tanıtılan POCO F4 için Android 14 tabanlı HyperOS 1.0 sürümü hazır.
Xiaomi'den bir telefona daha HyperOS sürprizi
Xiaomiui’nin haberine göre, HyperOS 1.0 güncellemesi şu anda POCO F4 modeli üzerinde test aşamasında ve kısa bir süre içinde kullanıcılara sunulacak. Bu noktada Hyper OS 23.11.8 yapı numarasıyla gelen sürümün küresel çıkış tarihi halen belirsiz. Ancak HyperOS 1.0'ın Nisan 2024'ten itibaren ana akım cihazlara ulaşması bekleniyor.
Hatırlayacak olursak POCO F4, 120Hz 6.67 inç AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 870 işlemci, 67W şarj 4.500mAh pil kapasitesi ve Android 12 tabanlı MIUI 13 ile karşımıza çıktı. Yakın zamanda ise Android 13 tabanlı MIUI 14 sürümüne güncellenen cihaz, çok yakında HyperOS işletim sistemine kavuşacak.
Güncellemenin kendisinden bahsedecek olursak HyperOS 1.0, yenilenmiş sistem uygulamaları, gelişmiş arayüz performansı ve bazı ek özellikler getirecek. Yeni sürümde, birçok uygulamanın iOS’e benzer şekilde yeniden tasarlandığını göreceğiniz ve arabalar, akıllı saatler, ev aletleri ve daha birçok üründe daha gelişmiş bir entegrasyon sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.