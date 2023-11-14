Xiaomi'den bir telefona daha HyperOS sürprizi: Poco F4 için hazır

Android 14 güncellemesi konusunda çalışmalarını hızlandıran Xiaomi, çok yakında HyperOS 1.0'ı dağıtımına başlayacak. Bu bağlamda hazırlıklar sürerken, yeni sürüm bir modele daha geliyor. Haziran 2022'te tanıtılan POCO F4 için Android 14 tabanlı HyperOS 1.0 sürümü hazır.

Xiaomi'den bir telefona daha HyperOS sürprizi

Xiaomiui’nin haberine göre, HyperOS 1.0 güncellemesi şu anda POCO F4 modeli üzerinde test aşamasında ve kısa bir süre içinde kullanıcılara sunulacak. Bu noktada Hyper OS 23.11.8 yapı numarasıyla gelen sürümün küresel çıkış tarihi halen belirsiz. Ancak HyperOS 1.0'ın Nisan 2024'ten itibaren ana akım cihazlara ulaşması bekleniyor.

Hatırlayacak olursak POCO F4, 120Hz 6.67 inç AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 870 işlemci, 67W şarj 4.500mAh pil kapasitesi ve Android 12 tabanlı MIUI 13 ile karşımıza çıktı. Yakın zamanda ise Android 13 tabanlı MIUI 14 sürümüne güncellenen cihaz, çok yakında HyperOS işletim sistemine kavuşacak.

HyperOS küresel güncelleme takvimi paylaşıldı 1 hf. önce eklendi

Güncellemenin kendisinden bahsedecek olursak HyperOS 1.0, yenilenmiş sistem uygulamaları, gelişmiş arayüz performansı ve bazı ek özellikler getirecek. Yeni sürümde, birçok uygulamanın iOS’e benzer şekilde yeniden tasarlandığını göreceğiniz ve arabalar, akıllı saatler, ev aletleri ve daha birçok üründe daha gelişmiş bir entegrasyon sunulacak.

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