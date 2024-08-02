Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin mevcut beta programı için bir dönemin sonu: HyperOS 2.0’ın yayınlanmasıyla birlikte beta güncellemeleri aracılığıyla yapılan testler sona erecek.

HyperOS 2.0 güncellemesinin çıkış tarihi ortaya çıktı 8 sa. önce eklendi

HyperOS beta sürümleri Xiaomi çalışanları test edebilecek

Xiaomi, beta güncellemelerinin artık herkese açık sunulmayacağını duyurdu. Gelecekte betalar yalnızca Xiaomi çalışanlarının kullanımına sunulacak. Bu değişiklik, şirketin ön testleri daha kontrollü bir ortamda tutarak yazılımı daha kararlı ve güvenli hale getirme konusundaki isteğini gösteriyor.

Xiaomi, “Kullanıcılara daha iyi bir sistem deneyimi sunmak ve Xiaomi HyperOS'in sürüm kalitesini daha da iyileştirmek için, mevcut geliştirici sürümü modunu beta sürümü moduyla değiştiriyoruz. Bu nedenle, gelecekte Xiaomi Pengpai OS iki sürüm olarak yayınlanacak: Dahili test kullanıcıları için beta sürümü ve tüm kullanıcılar için resmî sürüm.” açıklamasında bulundu.

Xiaomi’nin cihazlarına sunduğu son beta “OS1.0.24.7.28.DEV” sürüm numarasını içeriyor ve Xiaomi 14 serisi, Xiaomi 12 serisi, Redmi K50 serisi, Redmi K60 serisi ve Xiaomi Pad 5 Pro için indirilmeye açıldı.

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Xiaomi, herkese açık beta programını sonlandırıyor