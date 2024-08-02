Xiaomi, herkese açık beta programını sonlandırıyor

HyperOS beta sürümleri Xiaomi çalışanları test edebilecek
Xiaomi, beta güncellemelerinin artık herkese açık sunulmayacağını duyurdu. Gelecekte betalar yalnızca Xiaomi çalışanlarının kullanımına sunulacak. Bu değişiklik, şirketin ön testleri daha kontrollü bir ortamda tutarak yazılımı daha kararlı ve güvenli hale getirme konusundaki isteğini gösteriyor.
Xiaomi, “Kullanıcılara daha iyi bir sistem deneyimi sunmak ve Xiaomi HyperOS'in sürüm kalitesini daha da iyileştirmek için, mevcut geliştirici sürümü modunu beta sürümü moduyla değiştiriyoruz. Bu nedenle, gelecekte Xiaomi Pengpai OS iki sürüm olarak yayınlanacak: Dahili test kullanıcıları için beta sürümü ve tüm kullanıcılar için resmî sürüm.” açıklamasında bulundu.
Xiaomi’nin cihazlarına sunduğu son beta “OS1.0.24.7.28.DEV” sürüm numarasını içeriyor ve Xiaomi 14 serisi, Xiaomi 12 serisi, Redmi K50 serisi, Redmi K60 serisi ve Xiaomi Pad 5 Pro için indirilmeye açıldı.Kaynakça https://s.xiaomi.cn/c/Qs9RVSa2 https://xiaomitime.com/xiaomi-shuts-down-beta-update-program-after-14-years-11734/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.