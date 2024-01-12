Poco X6, Poco X6 Pro ve Poco M6 Pro Türkiye fiyatları belli oldu

Xiaomi markasının iddialı akıllı telefonları Poco X6, Poco X6 Pro ve Poco M6 Pro ülkemizde de satışa başladı. Kısa süreliğine uygun bir fiyat etiketiyle telefonlara erişmek mümkün olacak.