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    Poco X6, Poco X6 Pro ve Poco M6 Pro Türkiye fiyatları belli oldu

    Xiaomi markasının iddialı akıllı telefonları Poco X6, Poco X6 Pro ve Poco M6 Pro ülkemizde de satışa başladı. Kısa süreliğine uygun bir fiyat etiketiyle telefonlara erişmek mümkün olacak.
    Poco X6 Pro Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin alt markası Poco’nun son dönemde tanıttığı Poco X6, Poco X6 Pro ve Poco M6 Pro akıllı telefon modelleri ülkemizde de satışa başladı. İlk satışa özel Xiaomi 1000TL değerinde indirim yapmış durumda.

    Poco X6 Pro özellikleri ve fiyatı

    • 6.67 inçlik AMOLED ekran, 1800 nit parlaklık
    • Dimensity 8300 Ultra
    • 8GB/12GB LPDDR5X RAM
    • 12GB/512GB UFS 4.0 depolama
    • 64 MP + 8 MP + 2 MP arka kamera
    • 16MP ön kamera
    • 5000mAh batarya, 67W hızlı şarj
    • 8GB+256GB – 15999TL
    • 12GB+512GB – 18999TL

    Poco X6, Poco X6 Pro ve Poco M6 Pro Türkiye’de Tam Boyutta Gör

    Poco X6 özellikleri ve fiyatı

    • 6.67 inçlik AMOLED ekran, 1800 nit parlaklık
    • Snapdragon 7s Gen 2
    • 12GB LPDDR4X RAM
    • 256 UFS 2.2 depolama
    • 64 MP + 8 MP + 2 MP arka kamera
    • 16MP ön kamera
    • 5100mAh batarya, 67W hızlı şarj
    • 14499TL

    Poco X6, Poco X6 Pro ve Poco M6 Pro Türkiye’de Tam Boyutta Gör

    Poco M6 Pro özellikleri ve fiyatı

    • 6.67 inçlik AMOLED ekran, 1300 nit parlaklık
    • Helio G99
    • 12GB LPDDR4X RAM
    • 512GB UFS 2.2 depolama
    • 64 MP + 8 MP + 2 MP arka kamera
    • 16MP ön kamera
    • 5000mAh batarya, 67W hızlı şarj
    • 13499TL

    Poco X6, Poco X6 Pro ve Poco M6 Pro Türkiye’de Tam Boyutta Gör

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 2 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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