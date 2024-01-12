Poco X6, Poco X6 Pro ve Poco M6 Pro Türkiye fiyatları belli oldu

- Poco X6 Pro özellikleri ve fiyatı
- Poco X6 özellikleri ve fiyatı
- Poco M6 Pro özellikleri ve fiyatı
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Poco X6 Pro özellikleri ve fiyatı
- 6.67 inçlik AMOLED ekran, 1800 nit parlaklık
- Dimensity 8300 Ultra
- 8GB/12GB LPDDR5X RAM
- 12GB/512GB UFS 4.0 depolama
- 64 MP + 8 MP + 2 MP arka kamera
- 16MP ön kamera
- 5000mAh batarya, 67W hızlı şarj
- 8GB+256GB – 15999TL
- 12GB+512GB – 18999TL
Poco X6 özellikleri ve fiyatı
- 6.67 inçlik AMOLED ekran, 1800 nit parlaklık
- Snapdragon 7s Gen 2
- 12GB LPDDR4X RAM
- 256 UFS 2.2 depolama
- 64 MP + 8 MP + 2 MP arka kamera
- 16MP ön kamera
- 5100mAh batarya, 67W hızlı şarj
- 14499TL
Poco M6 Pro özellikleri ve fiyatı
- 6.67 inçlik AMOLED ekran, 1300 nit parlaklık
- Helio G99
- 12GB LPDDR4X RAM
- 512GB UFS 2.2 depolama
- 64 MP + 8 MP + 2 MP arka kamera
- 16MP ön kamera
- 5000mAh batarya, 67W hızlı şarj
- 13499TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.