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    Xiaomi'den iki modele MIUI 14 müjdesi: İşte güncelleme alan cihazlar

    Akıllı telefon devi Xiaomi, Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesine hız kesmeden devam ediyor. Şimdi de yeni sürüm, Xiaomi 11T ve Redmi Note 12S modelleri için yayınlandı.
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    Xiaomi'den iki modele MIUI 14 müjdesi! İşte güncellenen cihazlar Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, yeni özellikler ve sistem kararlığına odaklanan MIUI 14 sürümünü daha fazla cihaza ulaştırmaya devam ediyor. Bu bağlamda çalışmalarına hız veren akıllı telefon devi, odağını eski amiral gemileri ve orta sınıf telefonlara çevirdi. MIUI 14, şimdi de Xiaomi 11T ve Redmi Note 11S için yayınlandı.

    Xiaomi 11T ve Redmi Note 11S için MIUI 14 güncellemesi başladı

    Bildirilenlere göre MIUI 14 güncellemesi, Xiaomi 11T için ''V14.0.2.0.TKWIDXM'' veRedmi Note 11S içinse ''MIUI-V14.0.2.0.TKEEUXM'' sürüm numarası ile geliyor. AyrıcaNisan ayı güvenlik yamasını içeren bu sürüm, Xiaomi 11T için Endonezya, Redmi Note 11S için Avrupa pazarında erişime açılmış durumda. Dolayısıyla çok yakında ülkemizde de kullanıma sunulacağını söyleyebiliriz. 

    Güncellemenin kendisinden bahsedecek olursak daha az sistem uygulaması ve geliştirilmiş bir sistem mimarisi ile karşımıza çıkan MIUI 14, belge taraması, çeviriler ve filtreleme yeteneği kazanan Mi AI Sesli Asistan'a ek olarak yeni widget formatı, ana ekran klasörleri ve Süper simgelerle daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunuyor.

    Xiaomi'den iki modele MIUI 14 müjdesi! İşte güncellenen cihazlar Tam Boyutta Gör
    Ayrıca MIUI 14'ün, bellek tarafında verimlilik artışı ve daha kararlı bir performans sağlayan Foton Motoru ile geldiğini hatırlatalım. Üçüncü taraf uygulama geliştiricileri tarafından erişilebilen ve temel Android çekirdeği üzerine kurulan bu özellik, MIUI uygulamalarının yanı sıra üçüncü taraf uygulamalarda da kullanılabiliyor.
    Kaynakça https://xiaomiui.net/xiaomi-11t-miui-14-update-released-for-global-42110/ https://xiaomiui.net/redmi-note-11s-miui-14-update-will-elevated-with-latest-miui-14-in-the-near-future-46227/
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 5 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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