Xiaomi'den iki modele MIUI 14 müjdesi: İşte güncelleme alan cihazlar

Xiaomi 11T ve Redmi Note 11S için MIUI 14 güncellemesi başladı
Bildirilenlere göre MIUI 14 güncellemesi, Xiaomi 11T için ''V14.0.2.0.TKWIDXM'' veRedmi Note 11S içinse ''MIUI-V14.0.2.0.TKEEUXM'' sürüm numarası ile geliyor. AyrıcaNisan ayı güvenlik yamasını içeren bu sürüm, Xiaomi 11T için Endonezya, Redmi Note 11S için Avrupa pazarında erişime açılmış durumda. Dolayısıyla çok yakında ülkemizde de kullanıma sunulacağını söyleyebiliriz.
Güncellemenin kendisinden bahsedecek olursak daha az sistem uygulaması ve geliştirilmiş bir sistem mimarisi ile karşımıza çıkan MIUI 14, belge taraması, çeviriler ve filtreleme yeteneği kazanan Mi AI Sesli Asistan'a ek olarak yeni widget formatı, ana ekran klasörleri ve Süper simgelerle daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunuyor.Kaynakça https://xiaomiui.net/xiaomi-11t-miui-14-update-released-for-global-42110/ https://xiaomiui.net/redmi-note-11s-miui-14-update-will-elevated-with-latest-miui-14-in-the-near-future-46227/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.