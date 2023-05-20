Xiaomi'den iki modele MIUI 14 müjdesi: İşte güncelleme alan cihazlar

Tam Boyutta Gör Xiaomi, yeni özellikler ve sistem kararlığına odaklanan MIUI 14 sürümünü daha fazla cihaza ulaştırmaya devam ediyor. Bu bağlamda çalışmalarına hız veren akıllı telefon devi, odağını eski amiral gemileri ve orta sınıf telefonlara çevirdi. MIUI 14, şimdi de Xiaomi 11T ve Redmi Note 11S için yayınlandı.

Xiaomi 11T ve Redmi Note 11S için MIUI 14 güncellemesi başladı

Bildirilenlere göre MIUI 14 güncellemesi, Xiaomi 11T için ''V14.0.2.0.TKWIDXM'' veRedmi Note 11S içinse ''MIUI-V14.0.2.0.TKEEUXM'' sürüm numarası ile geliyor. AyrıcaNisan ayı güvenlik yamasını içeren bu sürüm, Xiaomi 11T için Endonezya, Redmi Note 11S için Avrupa pazarında erişime açılmış durumda. Dolayısıyla çok yakında ülkemizde de kullanıma sunulacağını söyleyebiliriz.

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Güncellemenin kendisinden bahsedecek olursak daha az sistem uygulaması ve geliştirilmiş bir sistem mimarisi ile karşımıza çıkan MIUI 14, belge taraması, çeviriler ve filtreleme yeteneği kazanan Mi AI Sesli Asistan'a ek olarak yeni widget formatı, ana ekran klasörleri ve Süper simgelerle daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunuyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca MIUI 14'ün, bellek tarafında verimlilik artışı ve daha kararlı bir performans sağlayan Foton Motoru ile geldiğini hatırlatalım. Üçüncü taraf uygulama geliştiricileri tarafından erişilebilen ve temel Android çekirdeği üzerine kurulan bu özellik, MIUI uygulamalarının yanı sıra üçüncü taraf uygulamalarda da kullanılabiliyor.

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