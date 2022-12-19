Xiaomi'den işten çıkarma kararı: Çalışanların yüzde 15'i ayrılabilir

Xiaomi'de işten çıkarmalar başladı
Bildirilenlere göre Xiaomi, akıllı telefon, internet ve Çin bölümlerinin hepsinde işten çıkarmalara başladı. Bu hareketin ilk aşamada 6.000 çalışanı etkilemesi beklenirken, bazı departmanların işçi sayısında yüzde 40 ila yüzde 75 arasında bir düşüş yaşandığı tahmin ediliyor. Paylaşılan detaylar arasında, şirketin 30 Eylül itibariyle 32.609'u Çin'de bulunan toplam 35.314 çalışanı olduğu ve işten çıkarmaların küresel olarak yüzde 15'lik bölümü temsil ettiği bildiriliyor.
İşten çıkarma kararı, Xiaomi'nin bu yılki mali performansı ile bağlantılı olabilir. Zira teknoloji devi ilk üç çeyrekte 28.6 milyar yuan, 20.8 milyar ve 21.2 milyar yuan kazanç bildirdi. Bu rakamların 2021 yılının tek çeyreğinde elde edilen 60 milyon yuanlık başarının oldukça altında olduğunu söyleyebiliriz.
İşten çıkarmaların şirketin operasyonlarını ve ileriye dönük performansını nasıl etkileyeceği bilinmiyor. Ayrıca şirket tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadığını belirtmekte fayda var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...