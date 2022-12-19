Xiaomi'den işten çıkarma kararı: Çalışanların yüzde 15'i ayrılabilir

Tam Boyutta Gör Küresel ekonomide yaşanan kriz ve ekonomik gerilemeler, dev teknoloji şirketlerini etkileyeme devam ediyor. Yakın zamanda birçok şirketin artan maliyetleri düşürmek için işten çıkarmalara başladığını görmüştük. Şimdi de akıllı telefon pazarının iddialı isimlerinden Xiaomi, benzer bir durumla karşı karşıya kalabilir.

Xiaomi'de işten çıkarmalar başladı

Bildirilenlere göre Xiaomi, akıllı telefon, internet ve Çin bölümlerinin hepsinde işten çıkarmalara başladı. Bu hareketin ilk aşamada 6.000 çalışanı etkilemesi beklenirken, bazı departmanların işçi sayısında yüzde 40 ila yüzde 75 arasında bir düşüş yaşandığı tahmin ediliyor. Paylaşılan detaylar arasında, şirketin 30 Eylül itibariyle 32.609'u Çin'de bulunan toplam 35.314 çalışanı olduğu ve işten çıkarmaların küresel olarak yüzde 15'lik bölümü temsil ettiği bildiriliyor.

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İşten çıkarma kararı, Xiaomi'nin bu yılki mali performansı ile bağlantılı olabilir. Zira teknoloji devi ilk üç çeyrekte 28.6 milyar yuan, 20.8 milyar ve 21.2 milyar yuan kazanç bildirdi. Bu rakamların 2021 yılının tek çeyreğinde elde edilen 60 milyon yuanlık başarının oldukça altında olduğunu söyleyebiliriz.

İşten çıkarmaların şirketin operasyonlarını ve ileriye dönük performansını nasıl etkileyeceği bilinmiyor. Ayrıca şirket tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadığını belirtmekte fayda var.

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