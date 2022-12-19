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    Anlık Bildirim

    Xiaomi'den işten çıkarma kararı: Çalışanların yüzde 15'i ayrılabilir

    Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, dev bir işten çıkarma hareketine başlamış olabilir. Dünya genelinde 35.314 çalışanı bulunan teknoloji devi, bu çalışanların yüzde 15'ini kaybedebilir.
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    Xiaomi'den işten çıkarma kararı: Maliyetleri düşürecek Tam Boyutta Gör
    Küresel ekonomide yaşanan kriz ve ekonomik gerilemeler, dev teknoloji şirketlerini etkileyeme devam ediyor. Yakın zamanda birçok şirketin artan maliyetleri düşürmek için işten çıkarmalara başladığını görmüştük. Şimdi de akıllı telefon pazarının iddialı isimlerinden Xiaomi, benzer bir durumla karşı karşıya kalabilir.

    Xiaomi'de işten çıkarmalar başladı

    Bildirilenlere göre Xiaomi, akıllı telefon, internet ve Çin bölümlerinin hepsinde işten çıkarmalara başladı. Bu hareketin ilk aşamada 6.000 çalışanı etkilemesi beklenirken, bazı departmanların işçi sayısında yüzde 40 ila yüzde 75 arasında bir düşüş yaşandığı tahmin ediliyor. Paylaşılan detaylar arasında, şirketin 30 Eylül itibariyle 32.609'u Çin'de bulunan toplam 35.314 çalışanı olduğu ve işten çıkarmaların küresel olarak yüzde 15'lik bölümü temsil ettiği bildiriliyor. 

    İşten çıkarma kararı, Xiaomi'nin bu yılki mali performansı ile bağlantılı olabilir. Zira teknoloji devi ilk üç çeyrekte 28.6 milyar yuan, 20.8 milyar ve 21.2 milyar yuan kazanç bildirdi. Bu rakamların 2021 yılının tek çeyreğinde elde edilen 60 milyon yuanlık başarının oldukça altında olduğunu söyleyebiliriz. 

    İşten çıkarmaların şirketin operasyonlarını ve ileriye dönük performansını nasıl etkileyeceği bilinmiyor. Ayrıca şirket tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadığını belirtmekte fayda var. 

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    AssetGroup 12 saat önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 5 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 5 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 6 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 6 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 6 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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