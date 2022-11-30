Xiaomi'den Mac mini'ye rakip geliyor: Mini Host

Xiaomi önümüzdeki günlerde geniş çaplı bir tanıtım etkinliği düzenleyecek. Çinli şirket lansman kapsamında Xiaomi 13 serisi akıllı telefonlarının yanı sıra birçok yeni ürün duyurmaya hazırlanıyor. Görünüşe bakılırsa bunlardan biri de markanın ilk masaüstü bilgisayarı olacak.
Xiaomi Mini Host olarak anılan bir cihazdan bahsediyoruz. Şirketin ürün gamında dizüstü bilgisayarlar var ancak Mac mini'ye eşdeğer bir ürün yok. Bu açık çok yakında kapatılacak. Yayınlanan Weibo gönderisi Mini Host'un teknik özellikleriyle ilgili detay vermese de cihazı havalı tasarıma sahip "yüksek performanslı bir üretkenlik aracı" olarak tanımlıyor.
Intel işlemci ve Windows 11
Mini PC'ler küçük bir kutu boyutunda oldukları için her yere rahatlıkla taşınabiliyorlar. Ayrıca kompakt boyutları sayesinde masaüstünde daha az yer kaplamaları gibi önemli bir avantajları da var. Xiaomi Mini Host'un Intel işlemci içereceği söyleniyor. Muhtemelen Windows 11 işletim sistemini çalıştıracak.
Xiaomi Mini Host hakkında bildiklerimiz şimdilik bunlarla sınırlı. Merak edilen diğer tüm detayları çok yakında gerçekleştirilecek lansman etkinliğinde öğreneceğiz. Çinli markanın ilk masaüstü bilgisayarını tüketicileri memnun edecek bir fiyatla piyasaya sürmesi umuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam