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    Xiaomi 13, oyun performansı ile memnun edecek

    Xiaomi 13 serisinin performansı ile ilgili ipuçları veren yeni tanıtım posterleri yayınlandı. Snapdragon 8 Gen 2'den güç alacak telefonlar performans olarak oyuncu telefonlarından geri kalmayacak.
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    Xiaomi 13, oyun performansı ile memnun edecek Tam Boyutta Gör
    Xiaomi geçtiğimiz günlerde Xiaomi 13 serisi akıllı telefonların 1 Aralık'ta tanıtılacağını resmen duyurmuştu. Çinli üretici şimdi de serideki tüm modellerin Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacağını açıkladı.

    Şirkete göre Xiaomi 13'ün performansı oyuncu telefonlarıyla boy ölçüşebilir seviyede olacak. Ayrıca küçük boyutuna rağmen (6.3 inç gövde) cihazın ısınma performansının da oyun odaklı akıllı telefonlarla karşılaştırılabilir düzeyde olacağı belirtiliyor.

    Xiaomi 13, oyun performansı ile memnun edecek

    Xiaomi 13 hakkındaki resmi bilgiler

    Xiaomi aynı zamanda Snapdragon 8 Gen 2 hakkında bazı ek bilgiler de paylaştı. Şirket CPU çoklu çekirdek performansının %37 oranında artarak Apple A16 Bionic ile karşılaştırılabilir hale geldiğini, GPU performansının ise %42 oranında yükselerek A16'yı geride bıraktığını söylüyor.

    Xiaomi 13 akıllı telefonlar LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 dahili depolama birimiyle karşımıza çıkacak. Bellek bant genişliği masaüstü bilgisayar çiplerinin seviyesine ulaşırken, UFS 4.0 teknolojisi 3.5 GB/sn'ye kadar (UFS 3.1'in iki katı) sıralı okuma hızları sağlayacak.

    Kaynakça https://weibo.com/2202387347/Mhek3y2Lw https://weibo.com/2202387347/MheKfk5Bz
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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    gun 5 saat önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 3 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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