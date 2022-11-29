Xiaomi 13, oyun performansı ile memnun edecek

Şirkete göre Xiaomi 13'ün performansı oyuncu telefonlarıyla boy ölçüşebilir seviyede olacak. Ayrıca küçük boyutuna rağmen (6.3 inç gövde) cihazın ısınma performansının da oyun odaklı akıllı telefonlarla karşılaştırılabilir düzeyde olacağı belirtiliyor.
Xiaomi 13 hakkındaki resmi bilgiler
Xiaomi aynı zamanda Snapdragon 8 Gen 2 hakkında bazı ek bilgiler de paylaştı. Şirket CPU çoklu çekirdek performansının %37 oranında artarak Apple A16 Bionic ile karşılaştırılabilir hale geldiğini, GPU performansının ise %42 oranında yükselerek A16'yı geride bıraktığını söylüyor.
Xiaomi 13 akıllı telefonlar LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 dahili depolama birimiyle karşımıza çıkacak. Bellek bant genişliği masaüstü bilgisayar çiplerinin seviyesine ulaşırken, UFS 4.0 teknolojisi 3.5 GB/sn'ye kadar (UFS 3.1'in iki katı) sıralı okuma hızları sağlayacak.Kaynakça https://weibo.com/2202387347/Mhek3y2Lw https://weibo.com/2202387347/MheKfk5Bz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam