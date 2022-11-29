Xiaomi 13, oyun performansı ile memnun edecek

Tam Boyutta Gör Xiaomi geçtiğimiz günlerde Xiaomi 13 serisi akıllı telefonların 1 Aralık'ta tanıtılacağını resmen duyurmuştu. Çinli üretici şimdi de serideki tüm modellerin Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacağını açıkladı.

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Şirkete göre Xiaomi 13'ün performansı oyuncu telefonlarıyla boy ölçüşebilir seviyede olacak. Ayrıca küçük boyutuna rağmen (6.3 inç gövde) cihazın ısınma performansının da oyun odaklı akıllı telefonlarla karşılaştırılabilir düzeyde olacağı belirtiliyor.

Xiaomi 13 hakkındaki resmi bilgiler

Xiaomi aynı zamanda Snapdragon 8 Gen 2 hakkında bazı ek bilgiler de paylaştı. Şirket CPU çoklu çekirdek performansının %37 oranında artarak Apple A16 Bionic ile karşılaştırılabilir hale geldiğini, GPU performansının ise %42 oranında yükselerek A16'yı geride bıraktığını söylüyor.

Xiaomi 13 akıllı telefonlar LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 dahili depolama birimiyle karşımıza çıkacak. Bellek bant genişliği masaüstü bilgisayar çiplerinin seviyesine ulaşırken, UFS 4.0 teknolojisi 3.5 GB/sn'ye kadar (UFS 3.1'in iki katı) sıralı okuma hızları sağlayacak.

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