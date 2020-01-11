Xiaomi'den Mi Mix Alpha'yı tasarlayan ekibe 1 milyon dolar ödül

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Xiaomi Group, Pekin'de çeşitli ödüllerin dağıtıldığı özel bir konferans düzenledi. 2019 Xiaomi Yıllık Teknoloji Ödülleri isimli etkinlikte aslan payı Xiaomi Mi Mix Alpha'yı tasarlayan Ar-Ge ekibine gitti.

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Ödül komitesi temsilcisi Cui Baoqiu, kazananların üç kriter esas alınarak belirlendiğini ve en fazla 10 kişiden oluşan küçük ekiplere odaklandıklarını söyledi.

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Üç kritere bakıldı

Seçim yapılırken, geliştirilen ürünün orijinal olması, sektöre öncülük etmesi ve son olarak Xiaomi'nin temel stratejisine yani akıllı telefon + AIoT'a uyumlu olması gibi kritlerler gözetildi.

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Sonuç olarak 1 milyon dolarlık süper ödül, Mi Mix Alpha'yı tasarlayan 30'lu yaşlardaki 10 genç mühendise gitti. Bu arada sıra dışı tasarımı sayesinde büyük ses getiren akıllı telefonun henüz seri üretime girmediğini belirtelim.

https://www.ithome.com/0/467/864.htm

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