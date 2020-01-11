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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi'den Mi Mix Alpha'yı tasarlayan ekibe 1 milyon dolar ödül

    Xiaomi, sıra dışı tasarıma sahip Mi Mix Alpha'yı tasarlayan Ar-Ge ekibine 1 milyon dolarlık ödül verdi. 10 kişilik ekipte yer alan mühendislerin yaş ortalaması 30.
    1 hf.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi'den Mi Mix Alpha'yı tasarlayan ekibe 1 milyon dolar ödül
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    Xiaomi Group, Pekin'de çeşitli ödüllerin dağıtıldığı özel bir konferans düzenledi. 2019 Xiaomi Yıllık Teknoloji Ödülleri isimli etkinlikte aslan payı Xiaomi Mi Mix Alpha'yı tasarlayan Ar-Ge ekibine gitti.

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    Ödül komitesi temsilcisi Cui Baoqiu, kazananların üç kriter esas alınarak belirlendiğini ve en fazla 10 kişiden oluşan küçük ekiplere odaklandıklarını söyledi.

    Xiaomi'den Mi Mix Alpha'yı tasarlayan ekibe 1 milyon dolar ödül
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    Üç kritere bakıldı

    Seçim yapılırken, geliştirilen ürünün orijinal olması, sektöre öncülük etmesi ve son olarak Xiaomi'nin temel stratejisine yani akıllı telefon + AIoT'a uyumlu olması gibi kritlerler gözetildi.

    Xiaomi'den Mi Mix Alpha'yı tasarlayan ekibe 1 milyon dolar ödül
    Tam Boyutta Gör

    Sonuç olarak 1 milyon dolarlık süper ödül, Mi Mix Alpha'yı tasarlayan 30'lu yaşlardaki 10 genç mühendise gitti. Bu arada sıra dışı tasarımı sayesinde büyük ses getiren akıllı telefonun henüz seri üretime girmediğini belirtelim.



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    İrfan 1 hf. en beğenilen
    DH kendiyle çelişiyor. Bu haberin son cümlesinde seri üretime geçilmediği yazıyorken, DH uygulamasında hemen o cümlenin altında şu haber var:
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    2 Yanıt Yanıtla +25
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    2Shakur 1 hf.
    Yalnız adamlar son resimde Photoshop ile yerleştirilmiş :D
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    Askaparta 1 hf.
    Güzel teşvik.
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    V4LKyR 1 hf.
    Ekip uyumlu ise, gerçek manada, yapılamayacak iş yok.

    Önemli olan gerçek manada mükemmel uyumlu bir ekip bulmak, her üyesi ile.
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    12 Angry Men 1 hf.
    Tasarım guzel ama kullanıslı degıl.
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    a_y_k_u_t 1 hf.
    900bin verseydiniz de o 100bin ile adam akıllı photoshop yapan birini tutsaydınız kendinize :d
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    İrfan 1 hf. en beğenilen
    DH kendiyle çelişiyor. Bu haberin son cümlesinde seri üretime geçilmediği yazıyorken, DH uygulamasında hemen o cümlenin altında şu haber var:
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    macromedia21 1 hf. İrfan
    Cihazın seri üretime girdiği bildirimişti ancak Xiaomi daha sonra süresiz olarak erteledi.
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    Gt95 1 hf. İrfan
    demekki fikrini değiştirmişler telefon şirketi
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    speed001 1 hf.
    Keşke eskisi gibi Samsung Note 3/4 tarzı klasik tasarımlı güncel donanımlı telefonlar gelse bu tip bilim kurgu filmlerinden çıkmış tasarımları sevemedim.
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    Relax Relax 1 hf.
    Hiçbir kullanım kolaylığı sağlamayan boş bir tasarım. Mi Mix 3 tasarım olarak ne kadar güzeldi. Mix 3 cihazından kasayı kaydırınca çok tok bir his vardı insanı çok tatmin ediyordu. Mix 3 cihazını denemiş olanlar demek istediğimi anlar.
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    Red_devil33 1 hf.
    Ben tasarımı beğenmedim ....
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    2Shakur 1 hf.
    Yalnız adamlar son resimde Photoshop ile yerleştirilmiş :D
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    Relax Relax 1 hf. 2Shakur
    hahahaaa harbiden öyle :)
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    alito 1 hf. 2Shakur
    Onu da en iyi grafikeri seçmek için yapmışlardır. Ama şimdiden kaybetmiş belli.
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    ahmetay74 1 hf. e.rar
    tam da ilgili gönderilerde çıkmıştı..
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    5319 kez okundu.
    11 yorum yazıldı.

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