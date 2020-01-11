Xiaomi'den Mi Mix Alpha'yı tasarlayan ekibe 1 milyon dolar ödül

Xiaomi Group, Pekin'de çeşitli ödüllerin dağıtıldığı özel bir konferans düzenledi. 2019 Xiaomi Yıllık Teknoloji Ödülleri isimli etkinlikte aslan payı Xiaomi Mi Mix Alpha'yı tasarlayan Ar-Ge ekibine gitti.İlginizi Çekebilir 108 megapiksel kameraya sahip Xiaomi Mi Mix Alpha'nın çekim kalitesi nasıl?
Ayrıca Bkz. "Google Play Store'a yorumlar sekmesi ekleniyor"
Ödül komitesi temsilcisi Cui Baoqiu, kazananların üç kriter esas alınarak belirlendiğini ve en fazla 10 kişiden oluşan küçük ekiplere odaklandıklarını söyledi.
Üç kritere bakıldı
Seçim yapılırken, geliştirilen ürünün orijinal olması, sektöre öncülük etmesi ve son olarak Xiaomi'nin temel stratejisine yani akıllı telefon + AIoT'a uyumlu olması gibi kritlerler gözetildi.
Sonuç olarak 1 milyon dolarlık süper ödül, Mi Mix Alpha'yı tasarlayan 30'lu yaşlardaki 10 genç mühendise gitti. Bu arada sıra dışı tasarımı sayesinde büyük ses getiren akıllı telefonun henüz seri üretime girmediğini belirtelim.
https://www.ithome.com/0/467/864.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
donanimhaber.com/...