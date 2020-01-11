Google Play Store'a yorumlar sekmesi ekleniyor

Uygulama mağazaları için yorumlar oldukça önemli. Kullanıcıların fikirlerini rahatça belirtmeleri, o mağazaya olan bağlılığı da artırıyor. Google Play Store ise bu konuda önemli bir eksikliğe sahipti. Yaptığınız yorumları toplu olarak görebileceğiniz bir alan bulunmuyordu. Bugün ise sonunda yorumları toplu bir şekilde görebileceğiniz sekmenin ekleneceği ortaya çıktı.

Test aşamasında

Yeni özellik şimdilik test aşamasında. Daha öncesinde yaptığınız bir yorumu görmek için o uygulamanın sayfasına girip bakmaktan başka çareniz yoktu. Dolayısıyla şu an kullanmadığınız veya eski tarihli yorumlarınızı görmek zorlaşıyordu. Yeni yorumlar sekmesi yardımıyla, yaptığınız tüm yorumları bir arada görerek daha kolay yönetebileceksiniz.

Ayrıca telefonunuzda yüklü olan ancak henüz yorum yapmadığınız uygulamalar da farklı bir sayfa içerisinde sizlere gösterilecek. Her ne kadar basit değişimler gibi görünse de kullanıcıların yorumlarını rahatça görmesi açısında oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz.

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Daha önce de belirttiğimiz üzere yeni özellik şimdilik test aşamasında. Şimdilik sayılı kullanıcıya ulaşmaya başlamış durumda. Sizin telefonunuzda olup olmadığını, Uygulamalarım ve Oyunlarım > Yüklü > İncelemeler kısmına giderek bakabilirsiniz. Eğer Yüklü sekmesi altında İncelemeler bölümünü göremiyorsanız, yeni özelliğin herkese açılmasını beklemeniz gerekecek.

https://www.xda-developers.com/google-play-store-reviews-sections/

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