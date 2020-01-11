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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Play Store'a yorumlar sekmesi ekleniyor

    Google Play Store, uygulamalara yaptığınız tüm yorumları bir arada görebileceğiniz yeni bir sekme üzerinde çalışıyor. Şimdilik test aşamasında olan sekme, yakında herkese açılacak.
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    Mobil Uygulamalar
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    Google Play Store'a yorumlar sekmesi ekleniyor
    Tam Boyutta Gör

    Uygulama mağazaları için yorumlar oldukça önemli. Kullanıcıların fikirlerini rahatça belirtmeleri, o mağazaya olan bağlılığı da artırıyor. Google Play Store ise bu konuda önemli bir eksikliğe sahipti. Yaptığınız yorumları toplu olarak görebileceğiniz bir alan bulunmuyordu. Bugün ise sonunda yorumları toplu bir şekilde görebileceğiniz sekmenin ekleneceği ortaya çıktı.

    Test aşamasında

    Yeni özellik şimdilik test aşamasında. Daha öncesinde yaptığınız bir yorumu görmek için o uygulamanın sayfasına girip bakmaktan başka çareniz yoktu. Dolayısıyla şu an kullanmadığınız veya eski tarihli yorumlarınızı görmek zorlaşıyordu. Yeni yorumlar sekmesi yardımıyla, yaptığınız tüm yorumları bir arada görerek daha kolay yönetebileceksiniz.

    Ayrıca telefonunuzda yüklü olan ancak henüz yorum yapmadığınız uygulamalar da farklı bir sayfa içerisinde sizlere gösterilecek. Her ne kadar basit değişimler gibi görünse de kullanıcıların yorumlarını rahatça görmesi açısında oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz.

    Ayrıca Bkz. "Samsung’un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Bloom ismiyle gelebilir"

    Daha önce de belirttiğimiz üzere yeni özellik şimdilik test aşamasında. Şimdilik sayılı kullanıcıya ulaşmaya başlamış durumda. Sizin telefonunuzda olup olmadığını, Uygulamalarım ve Oyunlarım > Yüklü > İncelemeler kısmına giderek bakabilirsiniz. Eğer Yüklü sekmesi altında İncelemeler bölümünü göremiyorsanız, yeni özelliğin herkese açılmasını beklemeniz gerekecek.



    https://www.xda-developers.com/google-play-store-reviews-sections/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    KNTLG 1 hf. en beğenilen murdocklawless
    -Uygulama güzel ama yorumun üstte görünsüz diye 1 yıldız verdim hihihihih
    -Bu Spotify ne biçim yaaaaaa, hem internetsiz müzik dinleyemiyoruz , hemde utanmadan para istiyolar...

    Kapatmayı bırak , Türklere , özelliklede bebelere yorum yapmayı komple yasaklamaları lazım
    -Uygulama güzel ama yorumun üstte görünsüz diye 1 yıldız verdim hihihihih -Bu Spotify ne biçim yaaaaaa, hem internetsiz müzik dinleyemiyoruz , hemde utanmad...
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    Yanıtla +20
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    murdocklawless 1 hf.
    türk yorumlarını direk kapatabilme özelliği eklenirse çok şahane olur.
    2 Yanıt Yanıtla +15
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    Ulan Musk 1 hf. murdocklawless
    Evet sistem dili seçimi hem cihaz dilini hem de uygulamalar için varsayılan dili etkiliyor.
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    murdocklawless 1 hf.
    türk yorumlarını direk kapatabilme özelliği eklenirse çok şahane olur.
    2 Yanıt Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    KNTLG 1 hf. murdocklawless
    -Uygulama güzel ama yorumun üstte görünsüz diye 1 yıldız verdim hihihihih
    -Bu Spotify ne biçim yaaaaaa, hem internetsiz müzik dinleyemiyoruz , hemde utanmadan para istiyolar...

    Kapatmayı bırak , Türklere , özelliklede bebelere yorum yapmayı komple yasaklamaları lazım
    Yanıtla +20
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    Ulan Musk 1 hf. murdocklawless
    Hocam sistem dilini Türkçe harici bir dile ayarlamanız yeterli. Ben yıllardır İngilizce olarak kullanıyorum. Sadece İngilizce değerlendirmeler görünüyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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