Xiaomi Little Pudding adaptörü duyuruldu

Tam Boyutta Gör Hızlı şarj gerektiren kişisel elektronik cihazlar arttıkça haliyle adaptörler üzerindeki port sayısı artıyor ve adaptörlerin boyutları da büyüyor. Yine de kompakt boyutlar isteyip tek porta razı olanlar da var. Xiaomi bunun için yeni bir adaptör geliştirdi.

Xiaomi Little Pudding şarj adaptörü

Xiaomi tarafından Çin’de satışa sunulan yeni Xiaomi Little Pudding GaN şarj adaptörü oldukça küçük boyutlarda. 34mm x 34mm x 53mm ölçülerinde olan adaptör tek bir porta sahip ve 120W enerji verebiliyor.

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GaN sayesinde termal iletkenlik en üst seviyede sağlanırken yüksek sıcaklıklara da en verimli şekilde direnç elde ediliyor. Ayrıca pek çok güvenlik çözümü mevcut. Akıllı tanıma özelliği ile porta takılan cihazın ihtiyacı olan enerji seviyesi ayarlanabiliyor.

USB PD 3.0, QC 3.0 ve UFCS 1.0 standartları sayesinde akıllı saatlerden dizüstü bilgisayarlara kadar cihazları şarj etmek mümkün. Xiaomi Little Pudding şarj adaptörü 28$ fiyat etiketine sahip. Kutu içerisinde Tip-C kablosu da çıkıyor.

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